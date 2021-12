‘Expecting Amy’: nee, een zwangerschap is geen wandeling in het park

Naïef. Dat was mijn reactie op mijn prille zwangerschap zo’n zes maanden geleden. Ik propte mijn agenda vol met alles wat ik zowel privé als professioneel nog wilde doen voor de bevalling: ik plande een bergvakantie, schreef me in voor twee opleidingen en nam gretig de ene boeiende schrijfopdracht aan na de andere. Want eenmaal het kleintje er was, zou ik minstens een tijdje gas terug moeten nemen, toch? Wist ik veel dat baby Hoet al veel sneller mijn levensritme zou dirigeren.

Hooguit negen weken ver was ik toen ik na een zeer bescheiden klimmetje helemaal onderaan een Zwitserse berg kotsmisselijk moest toegeven dat ik niet verder kon. En hoewel de misselijkheid na enkele maanden gelukkig beterde, bleek dat kleine wondertje ook in het tweede trimester vooral een stevige energievreter. In geen tijd transformeerde mijn o zo volle leven naar een bestaan waarbij ik ’s avonds geen pap meer kon zeggen en de zetel mijn nieuwe beste vriend werd.

Voor de duidelijkheid: mijn hart maakt wel degelijk een moederlijk sprongetje telkens ik die kleine dreumes voel bewegen in mijn buik. Alleen had ik liever op voorhand geweten dat zelfs een gezonde zwangerschap doorgaans geen walk in the park is.

Wie daar wellicht hetzelfde over denkt, is de Amerikaanse comédienne Amy Schumer. De in eigen land beroemde ster liet haar zwangerschap documenteren voor de driedelige HBO-docuserie Expecting Amy. Via een mengeling van professionele beelden en homevideo’s volgen we haar terwijl ze in auto’s, metro’s en vliegtuigen met haar entourage van de ene zaal naar de andere reist en haar grote Netflix-show Growing voorbereidt.

Alsof dat ritme niet moordend genoeg is, blijkt ze aan hyperemesis gravidarum te lijden: een ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid die de volle negen maanden aanhoudt. We zien Schumer continu boven de wc hangen, in zakjes overgeven of doodziek uit de auto hangen – en dat vaak enkele luttele uren voordat ze het podium op moet. Zeker de eerste aflevering is op dat vlak zodanig aangrijpend dat ik uit puur medeleven mijn eigen misselijkheid weer op voelde komen.

Het boeiendste aan de docu is echter dat ze voer biedt voor verschillende maatschappelijke debatten. Zo is Expecting Amy het tegendeel van een pleidooi voor vrouwen aan de haard: Schumer beschikt over een feministische missie die doet denken aan die van actrice en scenarist Lena Dunham. Fascinerend is bovendien hoe ze haar poëtica van schaamteloze ontboezemingen via deze docu radicaal vertaalt naar haar privépersona. Zelf zal ik die hedendaagse drang om het intieme leven met iedereen te delen nooit echt begrijpen. In deze krant vertellen over mijn zwangerschap gaat al ver genoeg. Voor een cameraploeg die me volgt tot in de verloskamer, zou ik feestelijk bedanken.