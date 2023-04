Everything But The Girl: ‘We stonden op het toppunt van de roem, maar met de voeten in de riool’

Ze waanden zich eeuwige outsiders van de dance. Zo vreemd was het dus niet dat het duo achter Everything But The Girl wegliep toen de lokroep van grote stadions te luid klonk. Maar een kwarteeuw na hun split zijn Tracey Thorn en Ben Watt terug. ‘De lockdown heeft ons bij elkaar gebracht.’

We twijfelen even of we hen durven te zeggen dat we de groep misten “like the deserts miss the rain”, zoals het klonk in de classic ‘Missing’ uit 1994. Maar een veilige afstand nemen lijkt aangewezen. Ook al omdat ze zelf meteen komaf maken met mogelijke idolatrie.

“Vooraf werd dit aangekondigd als ‘the grand comeback’”, rolt zangeres Tracey Thorn met de ogen. “Zo voelen wij dat allerminst aan. Ik zou al blij zijn als één iemand in diens slaapkamer vrede kan nemen met deze muziek. We hadden echt geen groot meesterplan in het achterhoofd. Deze plaat is een resem van kleine, toevallige succesjes. Als we niet wisten waar we mee bezig waren, zouden de songs nooit het daglicht gezien hebben. We waren ontzettend voorzichtig, en vertelden zelfs onze vrienden niet wat we aan het doen waren. Onze kinderen wisten het enigszins en de producer. Dat moest volstaan. Als we het zouden verknallen, hoefde niemand het dus te weten.”

De eerste song die ze samen bedachten, heette toepasselijk ‘When You Mess Up’. Thorn grinnikt: “Die song bracht alles samen. Alles waar Everything But The Girl voor staat, ­eigenlijk. Het gaat over vallen en opstaan. Begin 1997 waren we op het toppunt van onze roem, maar net zo goed stonden we met onze voeten in de riool. Geen van ons beiden was ook maar enigszins gelukkig. Toen trokken we er bewust de stekker uit.”

Als een schelpdier

Watt en Thorn waren eigenlijk al door hun label aan de kant geschoven na de release van hun album Amplified Heart (1994), maar de Todd Terry-­remix van het nummer ‘Missing’ werd niet veel later een wereldwijde hit. Hun daaropvolgende album Walking Wounded (1995) was zowel hun succesvolste als invloedrijkste plaat. Toen U2 hen daarop vroeg om hun Amerikaanse stadiontour mee te ondersteunen, zat het duo niet alleen in zak en as, maar ook in een dure hotelkamer in Australië.

“Op dat ogenblik zagen we er de lol niet meer van in. Precies op dat moment trokken we nonchalant de stekker uit de groep: ‘Weet je wat? Ik denk dat ik nu wil stoppen.’ Mijn maag kromp ineen bij de gedachte om voor 60.000 U2-fans per avond te verschijnen. Bovendien wilde ik een gezin stichten en de waanzin van de roem afzweren”, vertelt Thorn.

Het duo wees U2 af en maakte daarna nog een album: Temperamental uit 1999. Ze deden nog een paar shows. En dat was dat. De zangeres heeft sindsdien nooit meer op het podium gestaan. “Ik voelde me daarna veel gelukkiger”, grinnikt ze. “Er komt zoveel bij kijken als je een gezin op poten wilt zetten.”

Dat ook haar man worstelde met de zeldzame auto-immuunziekte Churg-Strauss-syndroom, herinnerde Thorn aan het idee dat ze bij iedereen wég moest blijven. “Het gevoel van isolement is misschien het belangrijkste idee op deze plaat.”

“Kiss me while the world decays, kiss me while the music plays”, smacht ze in ‘Nothing Left to Lose’. Ook ‘Caution to the Wind’ en ‘Forever’ verzuipen in diezelfde weemoed. “Die melancholie is ongetwijfeld inherent aan mijn persoonlijkheid”, lacht Thorn.

“Zelfs als ik vrolijk ben, denk ik aan de dood. Alles komt altijd aan zijn eind. Dat idee fascineert me mateloos: elke liefde deemstert, elke beat stopt ooit. Dat is een verschrikkelijke gedachte, maar ik denk dat we daardoor juist niet belegen klinken. Iederéén worstelt met dat idee. Zeker wij. Ben en ik zijn niet de sociaalste wezens en vandaag merken we dat anderen ook zo blijken te zijn! Mijn stem is de jouwe!”

Op de nieuwe plaat hoor je Tracey Thorn evenwel niet in éénzelfde stem zingen. “Vanaf dag één dachten we: we moeten mijn stem verkloten”, grijnst Thorn. “We waren erg stellig om mijn stem volledig te verpesten met effecten. Hij werd gebruikt als een nieuwe draad in het tapijt. Deze plaat is een weefwerk zonder weerga.”

Fuse verschijnt op 21 april bij Buzzin’ Fly en Virgin Records.