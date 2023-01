‘Every Loser’ van Iggy Pop: de Iguanodon mag weer van de ketting ★★★☆☆

Op zijn negentiende soloplaat sluit Iggy Pop de primaire woede van The Stooges andermaal in de armen. “I’m in a frenzy”, schreeuwt de 75-jarige rockosaurus naar de wolken. Het schuim staat hem om de lippen, de vuisten worden dreigend gebald: “My mind is on fire, when I ought to retire.” Toch enigszins verwonderlijk om deze Iggy terug te horen: na het in jazz dobberende Free (2019), en croonplaten als Préliminaires (2009) en Après (2012) verrast hij met deze ziedende Stooges-pastiches.

Het zegt veel over de wispelturige aard van dit beestje. In zijn Berlijnse periode bedacht Pop zowel de zelfdestructieve uppercut Lust for Life, als het meer experimentele en binnenwaarts gekeerde The Idiot. Zijn zelfverklaarde zwanenzang Post Pop Depression (2016) was dan weer een plaat waarop de Man met de Zeis zijn schaduw over wierp. Every Loser is in dat opzicht de post-Pop-manie. De Iguanadon mag weer van de ketting. In het openingssalvo zet hij meteen de toon: “I got a dick and two balls / That’s more than you all.” Briesend en bijtend trekkebeent hij door de song. Zijn strot van steengruis is de enige die het eind van de stampij haalt.

Ook ‘Modern Day Ripoff’ lijkt uit dynamiet, gewapend beton en prikkeldraad opgetrokken. Maar in de new wave van ‘Strung Out Johnny’ haalt zijn innerlijke crooner de boventoon, net als in ‘Comments’, ‘Morning Show’ of zijn parlando in ‘The News For Andy’. Geen probleem, al krijgen de rustige songs soms iets te veel glanspoets mee. Hij betrekt al even Miami (“a beautiful whore of a city” klinkt het in ‘New Atlantis’) en die Hoofdstad van de Glimkitsch liet kennelijk sporen na in de productie. Of ligt het toch aan zijn orkest? In zijn solocarrière werd Pop vaak bijgestaan door illustere bewonderaars als David Bowie, Josh Homme van Queens of the Stone Age of Blondies Chris Stein. Dat is vandaag niet anders. Op de gastenlijst staat vandaag bekend volk als Stone Gossard (Pearl Jam), Dave Navarro (Jane’s Addiction), Duff McKagan(Guns N’ Roses) en Travis Barker (Blink-182). Ook de betreurde Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins maakt zijn opwachting in ‘Comments’ en ‘The Regency’. Best bizar: wie had gedacht dat Iggy Pop na Bowie en Lemmy ook jonger grut als Hawkins zou overleven… Iggy, de dolleman die zich insmeerde met pindakaas, rolde door glasscherven en doorlopend confrontatie opzocht met drugs en ander dodelijk vertier?

“I’m alive, uncompromised”, klopt Iggy Pop zich dan ook met trots op de borst in de afsluiter ‘The Regency’. Op zijn best blijft hij wanneer hij zijn woorden spuwt met de doodsverachting van iemand die op pensioengerechtigde leeftijd wéét dat hij nog kan terugblikken op alle levensbedreigende strapatsen.