Event-expert over concerten Parijs: ‘160.000 tickets? Voor Taylor Swift is dat eigenlijk weinig’

Ticketmaster had juist maatregelen genomen om een overrompeling van zijn website te vermijden. Kunt u die even uitleggen?

Decuypere: “Wat vaak gebeurt als er tickets verkocht worden voor zulke grote concerten is dat mensen naar de site surfen met verschillende browsers of toestellen, waardoor die site overspoeld raakt. Nu wilde Ticketmaster dat vermijden. Wie een ticket wilde kopen voor de concerten in Parijs moest zich op voorhand registreren en zou dan een code krijgen. Met die code moest die persoon dan op een website inloggen, om vervolgens een ticket te kopen.

“Ik heb even opgezocht wat de capaciteit is van de Défense Arena, waar ze in Parijs speelt. De capaciteit van die concertzaal is 40.000 mensen. Dat betekent dus dat er in totaal 160.000 tickets zijn, want ze treedt er vier keer op. Dat lijkt natuurlijk een heel groot aantal, maar voor een artiest als Taylor Swift is dat eigenlijk nog laag. Zeker als je er rekening mee houdt dat er nu nog mensen vanuit België of andere landen een ticket zullen bestellen.”

Vorig jaar draaide de voorverkoop voor een optreden van Taylor Swift in de VS ook in de soep. Staat de digitale infrastructuur van Ticketmaster dan wel op punt?

“Dat denk ik wel. Ticketmaster is echt een grote speler, dus het bedrijf heeft middelen genoeg om allerlei specialisten aan het werk te zetten. Maar hoe je het draait of keert: als duizenden of misschien wel een miljoen bezoekers naar een site surfen, dan zal het gewoon misgaan. Ook al doen die specialisten hun best om alles te optimaliseren.”

Peter Decuypere: "Het management van een artiest kiest er natuurlijk wel zelf voor om met Live Nation te werken." Beeld Arthur Eranosian

Ticketmaster heeft bij andere concerten ook al kritiek gekregen omdat het zoveel mogelijk geld wilde slaan uit de ticketverkoop. Bij Beyoncé, dit jaar in Brussel, steeg de prijs voor ‘platinum tickets’ naarmate er minder tickets over waren.

“Ja, dat lijkt op wat lagekostenmaatschappij Ryanair doet voor zijn vluchten: de laatst beschikbare zitjes zijn de duurste. Met dat verschil natuurlijk dat je bij Ryanair altijd nog een andere vlucht kunt boeken, die misschien goedkoper is. Bij concerten heb je die mogelijkheid niet. Ergens begrijp ik wel dat een bedrijf als Ticketmaster gewoon zoveel mogelijk geld wil verdienen. Van artiesten hoor je weleens dat ze het erg vinden als fans uitzinnige prijzen betalen voor hun optredens. Maar er is geen enkele artiest die daardoor Ticketmaster de rug zal toekeren. Uiteindelijk verdienen zij er ook aan.”

Moederbedrijf Live Nation heeft een heel dominante positie in de muziekindustrie. Het bedrijf promoot artiesten, bezit concertzalen (of heeft er deals mee) en heeft een groot deel van de ticketverkoop in handen. Geeft dat geen nadelen?

“Om grote namen te boeken moet je inderdaad bijna altijd langs Live Nation passeren. Als je een artiest zoals de dj Paul Kalkbrenner wilt programmeren, dan moet je naar Live Nation gaan. Maar het management van zo’n artiest kiest er natuurlijk wel zelf voor om met Live Nation te werken. Zo’n organisatie kan een artiest het Sportpaleis aanbieden, Rock Werchter, Pukkelpop en ga zo maar door. Voor artiesten en managers is dat heel interessant. Het advies dat ik zou geven aan de kleinere spelers is om zich beter te verenigen, zodat ze artiesten ook meer kunnen bieden.

“Let wel, Live Nation wordt nu vaak een monopoliepositie verweten, maar soms is het juist de concurrentie die de prijzen opdrijft. Greenhouse Talent heeft moeten opbieden tegen Live Nation om het concert van The Rolling Stones in België vorig jaar binnen te halen. Daardoor lag de prijs hier hoger dan in andere landen.”