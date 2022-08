Even kosmisch als menselijk: de klok gaat terug in de tv-tips van de week

Kosmisch én menselijk

De Britse fantasyschrijver Neil Gaiman toverde in 1989 een comateuze DC Comics-stripreeks om tot een van de commerciële toppers van de Batman-uitgever, door er een omineuze, moderne mythe van te maken. De serie werd lang als onverfilmbaar beschouwd, een paar bevlogen pogingen van onder meer HBO werden geaborteerd. Netflix kreeg het uiteindelijk wél voor elkaar, en de adaptatie die de streamingdienst regisseur David S. Goyer deed maken, met medewerking van Gaiman zelve, gooit hoge ogen. The Sandman doet nu in een nieuw medium over waar het destijds al een eerste keer in was geslaagd: een verhaal brengen van tegelijkertijd kosmische, mythische en menselijke proporties.

The Sandman, te zien op Netflix.

Drie van de 'Janes'. Beeld Streamz

Klok teruggedraaid

Alsof ze wilden tonen hoe ver de recente nietigverklaring van het befaamde Roe vs. Wade-arrest de klok terugdraait in de V.S., brengen de documentairemakers van The Janes dit verhaal over een netwerk voor illegale abortussen in het Chicago van 1972 onder uw aandacht. “Tegelijkertijd een achteruitkijkspiegel en een kristallen bol”, opperde Newsweek.

The Janes, te zien op Streamz.

Scène uit 'A League of Their Own'. Beeld Anne Marie Fox/Prime Video

Heavy hitters

In 1992 werden de avonturen van vrouwelijke honkbalspelers die eindelijk hun aandacht konden opeisen, terwijl de mannen vochten in WOII, al eens verfilmd met Tom Hanks en Madonna. De Amazon Prime-reeks brengt nu de magie van Penny Marshals roman op een breder canvas, door een hele generatie van vrouwelijke aspirant-honkballers op de lens te nemen.

A League of Their Own, te zien op Amazon Prime Video.