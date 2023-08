Even een boekje om: dit stadsplan loodst je langs literaire hotspots in Vlaamse steden

Een boekhandelwandelplan. Het lijkt een anachronisme in smartphonetijden. Niet als het van Dirk Van den Berghe van reisboekhandel Alta Via afhangt. Met zijn ingenieuze kaart hoopt hij twee vliegen in een klap te slaan: vier Vlaamse stadsplannen met GRP-routes, gekoppeld aan boekhandeltrips.

Dirk Van den Berghe (53) mag je gerust een cartofiel noemen. En dat is hoegenaamd geen scheldwoord. De zaakvoerder van reisboekhandel Alta Via op het Antwerpse Eilandje maakte van detailkaarten en Grote Routepaden-routes op papier zijn passie. Zijn winkel puilt ervan uit. En wie zou denken dat het een tanende professie is, heeft het mis. “De belangstelling groeit alleen maar, zeker bij wandelaars en fietsers.”

Sinds 2010 – toen Alta Via opende – heeft Van den Berghe er zich, naast reisgidsen en reisverhalen, op toegelegd. Vanaf 2017 begon hij zelf langeafstandskaarten te produceren, samen met een lay-outer en een gespecialiseerd cartograaf. “Daarop staan alle Grote Routepaden (GRP’s) aangeduid, of de pelgrimsroutes naar Compostella, maar bijvoorbeeld ook alle stations of stedelijke ankerpunten.”

Hopeloos gedateerd in tijden van smartphones, wandelapps, Google Maps en hypergesofisticeerde gps-toestellen, zou je zo denken. Want wie zie je nog met een papieren plattegrond in de hand door de straten struinen? “Toch maken kaarten tegenwoordig twee derde van mijn winkelverkoop uit”, verzekert Van den Berghe.

En nu doet hij er nog een schepje bovenop. Hij heeft een viervoudig boekhandelsplan uitgedacht, dat zowel Brugge, Antwerpen, Gent en Leuven bestrijkt en je netjes naar alle boekhandels en literaire locaties loodst. “Ik vertrok van het idee dat wandelen en lezen vertragende activiteiten zijn in onze hectische, digitale wereld”, vertelt Van den Berghe.

“Bovendien kregen we van toeristen regelmatig de vraag naar een stadsplan op papier, dat vind je nauwelijks nog. Omdat ik zelf in het buitenlands altijd op zoek ga naar boekwinkels, dacht ik: waarom niet de weg wijzen naar conculega’s in eigen stad en land?”

Literatuurhotspots

De boekhandelaar klopte aan bij Antwerpen Leest, dat meteen brood zag in het idee, net als overeenkomstige organisaties in Gent, Leuven en Brugge. De stevige, uitvouwbare kaart is gedrukt op ecologisch verantwoord, regenbestendig Stonepaper. “Het is niet de bedoeling dat ze je na eenmalig gebruik in de prullenmand mikt, hé.”

De stadscentra zijn nauwgezet te bewandelen en je vindt alle boekgerelateerde plaatsen netjes aangegeven. Niet enkel boekhandels maar in Antwerpen bijvoorbeeld ook bibliotheken, antiquariaten, stripzaken en musea als het Museum Plantin-Moretus en het Letterenhuis. Steeds voorzien van een foto en praktische info.

“Ik beschouw digitale en fysieke kaarten als aanvullend”, zegt Van den Berghe die dagelijks vanuit de Vlaamse Ardennen naar zijn winkel in Antwerpen pendelt. “Voor puur functionele verplaatsingen gebruik ik mijn smartphone of gps ook. Maar niet op vakantie, dan wil ik bewust deconnecteren. En als je in de bergen wandelt, zonder gsm-signaal, is het veel veiliger je op precieze kaarten te verlaten. Is het dan niet fijn om zoiets ook eens in een drukke stad uit te proberen, met een papieren kaart?”

Hij vervolgt: “We zijn verslaafd geraakt aan het gemak van navigatieapps. Maar staar je in een stad niet altijd blind op dat virtuele bolletje en verdwaal eens. Een papieren kaart geeft ook houvast en een groter overzicht, maar laat meer ruimte om te freewheelen. Dan kom je soms de mooiste dingen tegen, zoals een leuke tweedehandsboekhandel in een verborgen steegje.” Van den Berghe heeft aan alles gedacht. “Wie toch panikeert of het noorden kwijt is, vindt een QR-code die je naar de digitale versie loodst.”

Van den Berghe is opgetogen met de reacties: “We hebben al moeten bijdrukken.” Nochtans is de kaart niet goedkoop, 14,5 euro is geen schijntje. Gaan jonge mensen dat zomaar neertellen? “De doelgroep is misschien niet meteen de piepjonge lezer, maar de rijpere meerwaardezoeker, vanaf pakweg een jaar of 30. We zien veel belangstelling in leesclubs en bij mensen die steden op een alternatieve manier verkennen.”

Slow travel

Specialisatie is sowieso de toekomst van de boekhandel, denkt hij: “Ik ben mijn zaak gestart in het holst van de digitale revolutie, maar daar liet ik me niet door van de wijs brengen. Concurreren met Bol.com? Dat heeft weinig zin. Ik speel liever op knowhow: de persoonlijke service staat op de eerste plaats zodat je een atmosfeer creëert waarin mensen graag naar je toekomen. Kun je geloven dat de digitale verkoop maar 1 à 2 procent van onze omzet uitmaakt?”

Katrien Merckx van boekhandel De Groene Waterman verwelkomt het initiatief. “Het is ook een hebbeding voor boekenliefhebbers, een cadeaualternatief voor de obligate doos pralines (lacht). Het gaat hier vlot over de toonbank. Het speelt in op wat leeft binnen lezerscommunity’s, waar sommige boekenliefhebbers – wanneer ze in een stad arriveren – een complete boekhandeltoer doen. Het is een vorm van slow travel.”

Merckx ziet de duurzaamheid van het plan als een pluspunt. “Een mooie kapstok om op een aanvullende manier aandacht voor boekhandels te kweken.” Maar ze tempert ook de verwachtingen: “Het belangrijkste blijft voor ons toch mond-aan-mondreclame en sociale media. En onze locatie natuurlijk. Maar alle beetjes helpen.”

Het plan is te koop in veel boekhandels of te bestellen via altaviatravelbooks.be