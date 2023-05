Even bekwaam in redden als ombrengen van patiënten: grimmige minireeks ‘The Nurse’ haalt mosterd bij true crime

“Luister, soms gaan mensen nu eenmaal dood. Zo is het nu eenmaal.” Een moeilijk te weerleggen boodschap van Christina Aistrup Hansen voor haar nieuwe collega Pernille op de spoedgevallendienst van een Deens provincieziekenhuis. Dat ze daar zelf nadrukkelijk de hand in heeft, zegt ze er natuurlijk niet bij. In de plaats daarvan klinkt het fatalistisch: “Hoe goed we ook zijn, we hebben maar bij 95 procent van de patiënten controle. Bij de overige vijf niet. Dat is puur toeval. Of het lot… Of de goden.”

Als kijker ruik je uiteraard op slag onraad in de vierdelige Deense hospitaalthriller The Nurse (Sygeplejersken). Uiteindelijk zal de eerst zo naïeve maar vervolgens steeds argwanender wordende Pernille de kat de bel aanbinden. Lang geeft ze Christina het voordeel van de twijfel. Of is haar aandachtszieke én op handen gedragen collega dan toch een gewiekste seriemoordenares?

The Nurse – van de geprezen Deense makers van Kastanjemanden – is de zoveelste reeks die de mosterd haalt bij true crime. Tijdens haar nachtdiensten rond 2015 reeg Christina Aistrup Hansen het ene exploot aan het andere, als levensreddende engel. Spectaculaire hartmassages waren haar fort. Maar en passant joeg ze bijna willekeurig patiënten over de kling, met injecties vol morfine en diazepam. Finaal werd ze veroordeeld tot twaalf jaar detentie voor vier pogingen tot doodslag. Wellicht heeft ze meer slachtoffers op haar kerfstok, in de serie is zelfs sprake van 22 doden.

“Jij bent een spoedmeid. En jij en ik zijn een fucking dreamteam”, zo pepert Christina het Pernille in tijdens een koffiepauze op het dak, wanneer Pernille na haar eerste weken al de handdoek in de ring wil gooien. Christina, dramaqueen par excellence en gezegend met een onwaarschijnlijke overtuigingskracht, weet hoe ze de emotionele snaren van haar collega’s moet bespelen. Het strak geregisseerde The Nurse drijft aanvankelijk op die perfide dynamiek tussen Christina (Josephine Park, ook al outstanding in Skruk) en Pernille (rol van Fanny Louise Bernth), met zelfs een onderhuids laagje seksuele spanning. Samen ‘I Will Survive’ van Gloria Gaynor laten schallen tijdens het pompen op een stilgevallen hart, wat is er beter om een band te smeden? De stress giert vaak als een bolide door de ziekenhuisgangen. Maar Pernilles achterdocht neemt toe. Lange tijd worden haar aantijgingen afgewimpeld als achterbaks geroddel. Pas wanneer ze een relatie krijgt met een arts en haar vermoedens deelt, komt er schot in de zaak.

The Nurse vertoont enige parallellen met The Good Nurse (2022), ook op Netflix, over de Amerikaanse verpleegkundige Charles Cullen die in zestien jaar veertig patiënten doodde. Maar zoals het Scandinavische reeksen betaamt overheerst de duistere grimmigheid, met die onheilspellende atmosfeer in en rondom het Nykøbing Falster-ziekenhuis - een brutalistische mastodont - als extra.