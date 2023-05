Eve en Jordan, dochters van Bono: ‘Papa heeft al op jonge leeftijd monsters gecreëerd’

De jongste is 31 en actrice, onder meer in de Netflix-reeks Behind Her Eyes. De oudste is 33 en CEO van techbedrijf Speakable. Samen groeiden ze op in de tourbus van hun vader, U2-zanger Bono. Eve en Jordan Hewson, zussen.Eve

Eve

“Onze broers Elijah en John zijn respectievelijk acht en tien jaar jonger dan ik, en dus waren het voor het grootste deel van de tijd Jordan en ik die op tournee gingen met papa, op het vliegtuig met onze rugzakjes en onze knuffels, de hele wereld rond. We zijn die verandering zo gewend dat geen enkel tijdsschema, hoe hectisch ook, ons angst aanjaagt.

“Papa vroeg altijd onze mening: vind je dit een leuke song? Wat vind je van deze clip? En we zeiden het ook eerlijk als we het maar niks vonden. Mijn mama (activiste Ali Hewson, red.) zegt constant tegen hem: ‘Dit heb jij gedaan! Jij wilde van hen sterke, onafhankelijke vrouwen maken, en nu zitten ze achter je aan.’ Hij heeft al op jonge leeftijd monsters gecreëerd.

“Jordan en ik hebben een heel sterke connectie, bijna alsof we tweelingen zijn. We deelden een slaapkamer tot mijn 12de en deden alles samen. We zijn zo intens verliefd op elkaar, ze is een beetje de andere helft van mijn hart. Mensen die ons niet goed kennen denken dat we op elkaar lijken – we zijn fysiek ook gelijkaardig, wat ook de reden is waarom Jordan het heerlijk vindt om mijn kleren te stelen – en we hebben dezelfde manier van doen, maar we zijn heel anders. Op school was Jordan de perfecte leerling: aangenaam, populair onder leerkrachten, iedereens vriend. Ik was de wildebras die samen met de jongens sigaretten ging roken.

“Ze is heel slim – ze heeft een master creatief schrijven van Columbia University, ze richtte een bedrijf op (Speakable, een techbedrijf dat maatschappelijk activisme promoot, red.). Ik wil me gewoon verkleden en met gekke stemmetjes spreken. Mijn ouders wilden niet dat ik zou gaan acteren. Iedereen die vindt dat zijn kind moet gaan acteren, is wellicht niet geschikt als ouder. Ik was 15 en ik ging er totaal in op, en zij dachten: ‘Oké, daar gaan we.’

Bono , Eve en Jordan in 2011. Beeld Corbis via Getty Images

“Jordan had een businessplan. Het was duidelijk dat ze het ver zou schoppen, terwijl je van mij niet kon zeggen welke richting het uit zou gaan. Ik had evengoed in de gevangenis kunnen belanden. Oké, zo erg was het niet gesteld met me. Maar ik had die blik in mijn ogen.

“In het acteren verzeilen was bijzonder, maar ik heb ook nare ervaringen gehad. Films maken is als een troep cowboys die samenkomen in de woestijn. Je bent aan jezelf overgeleverd, ver van huis, en je leidt een totaal ander leven dan alle mensen die je kent.

“Pas onlangs ben ik erin geslaagd met een andere acteur over die ervaringen te praten – een paar ongelukkige gebeurtenissen bij het maken van een film – en het was heel fijn om dat te kunnen ventileren, omdat je zulke dingen via FaceTime zo moeilijk uitgelegd krijgt aan je familie. Toen ik mijn zus er destijds over vertelde, nam ze drie vliegtuigen om naar me toe te komen. Toen ze door de deur kwam, barstte ik in tranen uit. Ze zei: ‘Ik besefte niet dat het zo erg was.’ Het was zo belangrijk voor me om haar bij mij te hebben.

“Jordan en ik woonden tien jaar samen in New York. Toen kwam de pandemie en vlogen we naar huis, naar Dublin. We dachten dat we een paar maanden thuis zouden zijn, maar uiteindelijk konden we twee jaar lang niet naar Amerika reizen. Ik heb nog altijd geen thuis – ik laat al mijn spullen achter bij mijn ouders en leef met mijn koffer in de hand.

“Ik ben een baken voor Jordan als het goed fout loopt. Relaties, werk, het leven. We hebben een krankzinnig zustergevoel, het is bijna telepathisch. Geen enkele van onze vriendjes heeft die band ooit belaagd. Ze voelen de verbondenheid – ze zouden het niet aandurven.

“We zijn zo hopeloos weg van elkaar dat we een mysterie zijn voor de rest van de familie. Mijn moeder heeft zelf geen zussen en ze heeft ons altijd ongelooflijk verwarrend gevonden. Het ene moment maakten we ruzie op de achterbank van de auto, het volgende zaten we hand in hand.

“Jordan is zonder twijfel mijn favoriete persoon in de wereld. Natuurlijk hebben we onze kleine onenigheden, zoals: ‘Jouw haar ziet er vandaag beter uit dan het mijne.’ Maar we willen alleen dat de andere gelukkig is. Ik zou niet zonder haar kunnen leven.

Jordan

“Het is bijna alsof onze ouders twee gezinnen hadden: deel A – Eve en ik – en daarna, tien jaar later, kregen ze deel B: Eli en John. De jongens waren pas 7 en 9 toen ik thuis wegtrok om in New York naar de universiteit te gaan. Tijdens de pandemie kwam er een soort gezin-Hewson deel C: plotseling leefden we samen onder hetzelfde dak, en dat voor de eerste keer.

“Het gezin-Hewson deel A was vroeg in de carrière van mijn vader, en het was heftig. Mijn ouders deden hard hun best om een zo normaal mogelijk leven te leiden, wat de reden was waarom we in Dublin woonden. Ze leerden elkaar kennen toen ze 12 waren, en ze zijn nog altijd goed bevriend met de mensen uit de straat waar ze opgroeiden. Papa bracht ons naar school in zijn peignoir. Op een keer zaten we vast in de file op Rock Road, en hij sprong uit de auto en begon midden in het verkeer te dansen op Backstreet Boys. Heel gênant toen, maar nu moet ik het hem nageven.

“Toen we op tournee waren, hadden we een privéleerkracht, maar verder was het Eve en ik. Het is moeilijk te omschrijven hoe dat voelde. Soms was het echt een groot avontuur, maar op andere momenten wilde je je vader niet delen met zo veel mensen. Toen we tieners werden, begonnen we te flirten met de band van het voorprogramma, en plots werd touren om een heel andere reden leuk. We waren een dodelijk zussenpaar. En mijn vader had de houding: ‘Oké, zo is het wel genoeg, terug naar school!’

“Evie en ik weten gewoon wat de ander denkt. We voelen steeds de aanwezigheid van de andere in de kamer, wat best vervelend kan zijn, want ik wil niet altijd voelen wat zij voelt – het heeft iets van een huwelijk, zonder de voordelen. Zij is de mijne en ik ben de hare, en we zitten vast aan elkaar.

“Ik heb de neiging bedrukt, introspectief en ernstig te zijn, zij is de wijsheid en de comic relief. Als ik met iets zit, dan zet ze me aan tot lachen. Ze is rechtuit en onbevreesd en zegt waar het op aankomt. Ze heeft me veel geleerd.

“We hebben een bevoorrechte jeugd gehad, maar we kregen ook te maken met miserie in de wereld. Mama werkte voor het Chernobyl Children’s Project toen we klein waren. Ze reed met ambulances naar Wit-Rusland en bracht weken in weeshuizen door. Papa zorgde toen voor ons.

“We zijn allebei eigenzinnige vrouwen – we laten ons niet doen in professionele of amoureuze omstandigheden – en dat heeft veel te maken met de manier waarop papa ons heeft opgevoed. Ik ben er trots op dat we zo stevig in onze schoenen staan. Dat is nodig in ons beroep.

“Eve is een van de sterkste mensen die ik ken. Ze heeft een unieke geest. Ze injecteert energie in elke ruimte die ze betreedt, en het is heel speciaal om daar getuige van te zijn. Ik voel me gezegend omdat ik mijn hele leven haar publiek heb mogen zijn.”