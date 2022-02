Euthanasie en hiphopbeats: de beste voorstellingen van het moment

Hiphoptheater

Een kleine twee jaar na de geplande première in maart 2020 is Fire Will Become Ashes, But Not Now alsnog te zien in KVS. Rapper-theatermaker Pitcho Womba Konga haalt zijn inspiratie bij The Fire Next Time van schrijver en burgerrechtenactivist James Baldwin. Verwacht geen droog teksttheater: Pitcho is zijn hiphoproots immers nog niet vergeten.

Fire Will Become Ashes, But Not Now, van 18 tot 23 februari in KVS, Brussel.

Taboetheater

'Grief and Beauty.' Beeld Michiel Devijver

Is er ergens een taboe in beeld, dan loert theatermaker Milo Rau meestal om de hoek. In Grief and Beauty wachten vier personages in een oer-Vlaamse huiskamersetting op de euthanasie van hun oude vader. Maar ondertussen brengt Rau ook de echte euthanasie van de 85-jarige Johanna in beeld, om die te delen met het publiek. Want “sterven is het eenzaamste werk”.

Grief and Beauty, 18 en 19 februari in De Singel, Antwerpen.

Egotheater

'Mise en place.' Beeld Franky Verdickt

Compagnie Barbarie en Theater Stap, het is een match made in heaven. De absurde verbeeldingswereld van het vrouwelijke collectief klikt wonderwel met de eigenzinnige uitstraling van de Stap-spelers. In Mise en place gaan spelers van Barbarie en Stap op zoek naar een antwoord op de vraag: wie ben ik? U mag mee nadenken.

Mise en place, 20 februari in Stadsschouwburg, Sint-Niklaas.