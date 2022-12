European Film Awards: ‘Triangle of Sadness’ laat geen kruimel over voor ‘Close’

De 35e editie van de European Film Awards, dit jaar georganiseerd in de IJslandse hoofdstad Reykjavik, kon qua omstandigheden niet meer verschillen van het filmfestival van Cannes: geen rode maar een mosgroene, uit lokale natuurlijke materialen vervaardigde loper; geen zachte zomerlucht maar bijtende kou. Toch ging in Reykjavik precies dezelfde film met de hoofdprijs lopen: Gouden Palm-winnaar Triangle of Sadness, Ruben Östlunds uitzinnige satire over een bonte bende superrijken die na een schipbreuk op een onbewoond eiland terechtkomen.

Triangle of Sadness was, net als Close en het Deens-Iraanse Holy Spider, een van de grote favorieten met vier nominaties. Die kon de Zweedse film stuk voor stuk verzilveren, waarmee hij zich net zo’n veelvraat toonde als zijn gulzige personages, die zich op een luxecruise een indigestie vreten. Östlund werd verkozen tot Beste Regisseur en Beste Scenarist, de Kroatisch-Deense acteur Zlatko Burić won de prijs voor Beste Acteur, en dus kwam Triangle of Sadness aan het eind van de ceremonie logischerwijs ook als Beste Film uit de bus.

‘Close’-acteur had meer verdiend

Al bij al geen onverwachte uitkomst, want de European Film Academy legde de afgelopen jaren wel vaker alle belangrijke prijzen in de mand van één film, en is overduidelijk verlekkerd op Ruben Östlund: in 2017 won hij maar liefst zes European Film Awards met The Square. De nogal gevleide winst van Zlatko Burić, die in Triangle of Sadness veeleer een sappige bijrol dan een hoofdrol speelt, sprak boekdelen over het ongebreidelde enthousiasme voor Östlunds film. Jammer voor de 15-jarige Belg Eden Dambrine, die de prijs voor Beste Acteur verdiend had voor zijn gevoelige vertolking in Close.

Dat Lukas Dhont en de zijnen met lege handen uit Reykjavik vertrekken, is ontnuchterend, maar niet noodzakelijk slecht nieuws voor de Oscarcampagne van Close. Als de Belgische inzending genomineerd raakt voor de Academy Awards, zal ze daar alvast niet moeten opboksen tegen Triangle of Sadness, dat niet in aanmerking kwam voor de Oscar voor Beste Internationale Film omdat de dialogen grotendeels Engelstalig zijn.

Oekraïne

In het licht van wat er vandaag op Europees grondgebied aan het gebeuren is, zijn filmprijzen natuurlijk bijzaak. Dat werd tijdens de ceremonie niet genegeerd: een aanzienlijk deel van de show stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. Oekraïense filmproducenten werden in de bloemetjes gezet, en de prijs voor Beste Documentaire ging naar Mariupolis 2, dat het leven in de belegerde stad Marioepol documenteert. De Litouwse regisseur Mantas Kvedaravičius werd er in april gevangen genomen en vermoord. Het moment waarop zijn dochter de award voor hem in ontvangst nam, vormde het emotionele hoogtepunt van de avond.