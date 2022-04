Erik Van Looy: ‘Ik heb gedronken van mijn 50ste tot mijn 60ste, dat was genoeg’

Erik Van Looy mocht dinsdag 60 kaarsjes uitblazen. Die mijlpaal lieten ze in De Cooke en Verhulst Show niet zomaar voorbijgaan. Hoewel Van Looy zijn verjaardag liever niet viert, organiseerden Gert en James een verrassingsfeest. Jonathan Medart, bekend van TikTok en recent ook Dancing With The Stars, riep de kijkers op om langs te komen in De Zuiderkroon in Antwerpen, en ook de broer van de regisseur was aanwezig.

Van Looy genoot van de feestelijkheden zonder glaasje bubbels. “Ik heb gedronken van mijn 50ste tot mijn 60ste, en dat vond ik genoeg”, zei hij. Enkel van de recent uitgebrachte pils Tout bien, van mediamaker Average Rob, nam Van Looy een slokje. De presentator zal dus nuchter beginnen aan De slimste mens dit jaar.

Hij liet ook ontsnappen dat alle kandidaten voor het nieuwe seizoen van het populaire quizprogramma zijn geselecteerd. Zo zullen ex-winnaars Tom Waes en Xavier Taveirne opnieuw aanwezig zijn. “Maar ook Gert Verhulst doet weer mee”, klonk het. “Hem vond ik zelfs de belangrijkste speler. Van alle 700 kandidaten in onze geschiedenis is hij is de enige die nooit een aflevering heeft verloren.”