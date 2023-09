Eric Goens trekt in ‘Niveau 4’ naar door criminaliteit geteisterd Brussel-Zuid: ‘Is dit een Amerikaanse hoofdstad of die van ons?’

Op klaarlichte dag drugs dealen, dodelijke schietpartijen en een station waar reizigers ei zo na moorden aanschouwen. Brussel-Zuid staat – soms letterlijk – in brand. In een nieuw seizoen van Niveau 4 neemt tv-maker Eric Goens (54) plaats in de combi. Goens en politierechercheur Jelle Van den Hende (33) vertellen over hun ervaringen. ‘Met vijftien agenten een hele dag op klopjacht, om dan in de gevangenis te horen dat er geen plaats is... Het is echt een poppentheater.’

Je trok zes maanden op pad met de politie van Brussel-Zuid. Welke indrukken heb jij opgedaan?

Eric Goens: “De absurde werkdruk die gecreëerd wordt, omdat er geen structurele opvolging is. Zo hebben we een autodief in een week tijd drie keer opgepakt. We werden daar knettergek van. Dan vind ik het straf dat je als flik je werk blijft doen. Op een bepaald moment probeert Jelle mij een rondleiding te geven door zijn grondgebied, maar we zijn niet verder geraakt dan een trottoir, omdat er werd gedeald. Die gast wordt opgepakt, maar nog voordat de politie klaar was met het proces-verbaal, stond die alweer buiten en zei die: ‘Bon travail, hé.’ Om maar te zeggen: die gasten lachen de flikken gewoon in hun gezicht uit. En als burger mag ik het toch niet oké vinden dat iemand zoveel misdrijven moet opstapelen vooraleer hij wordt binnengestoken. Wat er nu gebeurt, is poppentheater, pure cinema.”

Hoe houd je dat vol als politieagent?

Jelle Van den Hende: “Da’s om zot te worden hé. Ook wij zijn aan onze limiet gekomen. Ik denk hoe langer hoe meer: wat ben ik hier aan het doen? Op het moment dat wij iemand oppakken, weten wij al: bon, onze shift zit erop, omdat er ook steeds meer details in die administratie gezet moeten worden. ‘Op dat uur kreeg hij eten en drinken.’ ‘Op dat uur is de mama verwittigd.’ ‘Recht op tolk: check.’ ‘En de advocaat die door vadertje staat betaald wordt: in orde.’”

Wat is het zotste dat jullie meegemaakt hebben?

Goens: “Het schrijnendste vond ik toen we een hele dag op klopjacht zijn geweest voor iemand die tientallen misdrijven had gepleegd. Hij had zijn voorwaarden geschonden en moest 30 maanden naar de gevangenis. Vijftien agenten, ook special forces, waren bij die klopjacht betrokken. Uiteindelijk vinden ze die man. Mission accomplished, maar op het moment dat we aan de poort van de gevangenis staan, horen we: ‘Laat hem maar gaan. Er is geen plek voor hem. De strafmaat is niet zwaar genoeg.’ Wát een verlies van geld, middelen en mensen. Alsof we Monopoly spelen.”

Van den Hende: “Ik schrik daar niet meer van. (lacht) Voor mij blijft nieuwjaar wel altijd spannend. Bekogeld worden met wapens en vuurpijlen... Qua adrenaline kan dat tellen. Als er dan politie vanuit andere zones bijspringt, is er altijd wel iemand die zegt: ‘Als ze me nog eens naar Brussel sturen, meld ik me ziek. Dit nooit meer.’ En dan denk ik: dat is dagelijkse kost hier.”

Goens: “Ja oudjaar... Wat was dat. Onze redacteur die alles gefilmd heeft, is er nog niet goed van. De onbevreesdheid is immens. Vijf mensen worden er tien, tien worden er twintig en voor je het weet staan er honderden. Die escalaties op straat... Dan denk je: is dit een Amerikaanse hoofdstad of Brussel? Ik wil niet de combi zijn waar het dan ontploft.”

Wijken als Peterbos en Kuregem komen prominent in beeld in de reeks. Jongeren schrijven er de nummerplaten van anonieme politiewagens op een muur zodat ze jullie herkennen, en agenten klagen dat het altijd dezelfden zijn die ze moeten oppakken.

Van den Hende: “In onze zone gaat het om een 200 à 300 ‘vaste’ klanten: jongeren, minderjarigen uit armere wijken, en illegalen. En dat zijn dan dezelfde jongeren die je later ook in Blankenberge en aan de Blaarmeersen ziet.”

Goens: “De problematiek rond illegalen is schrijnend. We zagen gasten met wel 30 ‘documenten’ om het grondgebied te verlaten. Waar zijn we mee bezig? Als we weten dat iets niet werkt, waarom blijven we ons dan verstoppen achter een soort rookscherm? Er zijn 2.315 auto-inbraken geweest in Brussel-Zuid tijdens de eerste zes maanden van het jaar. Maar dat zijn geen 2.315 daders, hé. Als het er 200 zijn, is het veel. Ik ben geneigd om te zeggen dat het er 23 zijn. Dan heb je toch niet te maken met een onoplosbaar probleem?”

Veertienjarigen verdienen 200 euro per dag om harddrugs te dealen, 180 euro om softdrugs te dealen en 100 euro per dag om op de uitkijk te staan. Met andere woorden: tieners verdienen maandelijks meer dan u en ik. Hoe gaan we dit nog kunnen tegenhouden?

Goens: “Ja, da’s goed verdiend hé. (lacht) Ga inderdaad nog maar eens tegen zulke gasten uitleggen: ‘L’école, c’est important.’ Niet, dus. Je moet ervoor zorgen dat die mannen geen honderden euro’s meer kunnen verdienen. Het strafuitvoeringsbeleid, daar zit het fundamenteel verkeerd.”

Van den Hende: “Ik ken ook de andere kant. Hoe stoer ze ook lijken in het straatbeeld met hun kapjes op, ze zijn niet stoer. Die jongeren zijn slachtoffers van meerderjarigen die hen gebruiken in het kader van drugshandel.”

Goens: “Maar ze worden wel stoer omdat ze weten dat ze niet worden aangepakt, toch?”

Van den Hende: “Ja, maar die krijgen ook slaag van die meerderjarigen hé. Die worden afgeranseld, ontvoerd, neergestoken... Ik heb eens iemand opgepakt die helemaal in puin was geslagen, met schotwonden, en dan nog wou die niet meewerken met de politie, uit schrik. Da’s triestig om te zien. Naar Peterbos komen ze al van Luik, omdat ze via Snapchat worden opgeroepen om hier te dealen. De vijver waarin de meerderjarigen kunnen vissen, is te groot. Dealers die vandaag goede zaken willen doen, laten gewoon vier jonge lokazen oppakken, want dan zijn er al dubbel zoveel agenten met hun dossiers bezig en is de straat weer vrij. Die meerderjarigen weten goed genoeg dat die tieners niet geplaatst worden, omdat de reserveplaatsen in instellingen voor tieners zijn die iemand vermoord of verkracht hebben.”

Zeggen jullie het dan eens. Welke oplossingen zijn nodig?

Van den Hende: “Er zijn twee oplossingen. Ofwel repressief iets doen, ofwel een aangepast drugsbeleid (zoals het legaliseren van softdrugs, denk aan cannabis, red.). Repressief betekent: meer middelen voor justitie, zodat er jeugdinstellingen en gevangenissen gebouwd kunnen worden. De instroom van softdrugs kunnen we niet aan, dus als we ons daar niet meer op moeten focussen, kunnen we ons meer richten op harddrugs (zoals cocaïne, red.) en komen er meer plaatsen vrij in de instellingen en gevangenissen, waardoor strengere straffen voor de rest uitgevoerd kunnen worden. We zijn een van de Europese landen met het meeste aantal agenten per inwoner, dus op papier is het niet zo slecht. Mensen hier zijn ook niet agressiever dan elders, maar we wijken te veel af van de kern.”

Goens: “Zorg voor een structurele opvolging en herzie de kerntaken van de politie. Laat ze niet zeventien keer hetzelfde doen. Als je weet dat die bendes zich aan het specialiseren zijn in het ronselen van veertienjarigen, dan kan je toch niet schouderophalend toekijken: ‘Het zijn minderjarigen, we kunnen er niet aan.’ Ontwikkel dan een strafuitvoeringsbeleid zodat je die wel kan straffen.”

Net nu waren er in korte tijd twee operaties ‘opkuis’ in en rond het station van Brussel-Zuid. Stappen in de goede richting?

Goens: “Ik moet daar hard mee lachen. Het is vijf jaar geleden toch opgekuist door Jambon? Kanalenplan? Iemand? Ik word er ambetant van. Of je er nu 10 of 50 van de straat veegt, morgen staan ze er allemaal weer terug. Stop met cinema te spelen, gewoon omdat de CEO van de NMBS een brief heeft geschreven.”

Van den Hende: “Je mag nog zoveel van die politieacties organiseren, dat lost het probleem niet op.”

Wat hopen jullie dat de reeks gaat bijdragen?

Goens: “Iedereen is ervan overtuigd dat er een war on drugs in Antwerpen woedt, en Brussel: on s’en fout. Maar het drugsprobleem is er even groot. Het zou geen verkeerd plan zijn als iedere minister zo’n soort kijkstage doet. Want als je zoals wij drie keer in die combi zit, ga je zo gefrustreerd zijn over het ontbreken van een strafuitvoeringsbeleid dat je het gaat aanpakken.”

Van den Hende: “Verontwaardiging. De grootste druk moet vanuit de publieke opinie komen.”

