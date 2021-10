Erfgenamen Michael Jackson eisen dat StuBru-programma van naam verandert

Vorige week kreeg Stijn Van de Voorde een brief in de bus van het bedrijf dat de nalatenschap van zanger Michael Jackson beheert. “Ondertekend door een heleboel advocaten", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Daarin staat dat we die naam niet zomaar mogen gebruiken. Wij wisten niet eens dat King of Pop een beschermd merk was. Op zich cool dat die mensen weten dat wij bestaan, maar wel lullig dat ze zich daarover druk maken.”

“Grappig dat die mannen dat nu pas ontdekt hebben”, vervolgt de presentator. “Volgens mij zitten zij hele dagen te zoeken naar manieren om mensen te dagvaarden en om geld te verdienen. Heel Amerikaans allemaal.”

De kans is in ieder geval groot dat het radioprogramma toch van naam zal veranderen. “’King of Pop’ is een heel goedkoop programma: ik maak dat helemaal zelf. Ik stel de vragen op, kies de muziek en presenteer”, zegt Van de Voorde. “Het zou stom zijn mochten we daar nu geld voor moeten betalen. Daar is geen budget voor. Dan liever een nieuwe naam.”