Er zitten geen klootviolen in ‘The Bear’, en dat kan niet kloppen

Leg alle keukenfilms of -series van de afgelopen jaren naast elkaar – zie bijvoorbeeld Burnt (2015) of Boiling Point (2021) – en u ziet één constante: diegenen die er de boel runnen zijn begaafde tot briljante chefs, maar ook onuitstaanbare hufters, die zonder verpinken een verwensing of een pan naar het hoofd van een van hun hulpkoks kegelen.

De enige uitzondering op die regel lijkt The Bear, waarvan zonet het tweede seizoen op Disney+ verscheen. Jazeker, Carmine Berzatto (Jeremy Allen White) is nietsontziend wanneer het op details aankomt. Maar daar gaat het niet echt om. Het grote verschil tussen hem en die andere ‘brilliant assholes’ uit fictieve topkeukens is dat zijn eigenzinnigheid niet ten koste gaat van anderen. Je kunt dwars zijn, stijfkoppig, obstinaat. Je kunt ook een lul zijn. Maar die twee zijn niet hetzelfde.

Eventjes lijkt Marcus (Lionel Boyce), die naar Kopenhagen trekt voor een masterclass in desserts creëren, het slachtoffer te gaan worden van de grillige chef Lucas (Will Poulter), maar ook daar volgt The Bear niet de clichés van zijn subgenre: de no-nonsensefiguur blijkt zich zelfs, naast een geduldige mentor, ook tot een soort zielsverwant te ontwikkelen.

Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach) dan? Nee, dat is gewoon een beschadigd figuur, die alleen maar om zich heen bijt wanneer hij in het nauw wordt gedreven – wanneer hij met zijn vervangbaarheid wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld. En zelfs maffiabaas Uncle Jimmy (Oliver Platt) is een bijzonder toffe peer voor iemand met de macht om mensen van kant te laten maken.

Uniek universum

Helemaal géén eikels in zicht? Komaan, dat is gewoon niet mogelijk. Niet in het echte leven, waarin ondergetekende zichzelf ‘s avonds nog al te vaak moet feliciteren omdat hij het afgelopen etmaal niemand heeft gevloerd. En zeker niet in restaurantkeukens, die een verheftigde dwarsdoorsnede van de bredere maatschappij zijn.

In sommige stresserende beroepen – ook in de journalistiek overigens – strekt het nog altijd tot aanbeveling om een ‘moeilijke mens’ te zijn. Als iemand daaronder verstaat: geen genoegen nemen met te weinig, geen onnozelheid pikken, dan kunt u niet moeilijk genoeg zijn.

Betekent dat: anderen onderwerpen aan uw willekeurige loeten? Nee, voze aap, dat niet. Bij niet weinigen is dat soort asocialiteit overigens, vaak zonder dat ze het beseffen, omgekeerd evenredig met hun capaciteiten.

Maar wellicht is de afwezigheid van dat soort volk in The Bear net een moedwillige creatieve beslissing van bedenker Christopher Storer geweest. De beste tv-reeksen schitteren dankzij het unieke universum dat ze hun publiek serveren. Misschien is een van de onderscheidende factoren aan The Bear wel dat er in de wereld van deze reeks geen klootviolen op aarde rondlopen.

Seizoenen 1 en 2 van The Bear zijn te zien op Disney+.