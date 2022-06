Er zit meer in Otto-Jan Ham dan vragen stellen en punten tellen

Na vier seizoenen is bijna alles gezegd over het succes van De campus cup. We schreven ooit al dat de deelnemende studenten elk jaar radder van tong worden, dat dit de eerste pure tv-quiz is in Vlaanderen die kijkers trekt sinds De Canvascrack en dat Otto-Jan Ham met zijn mix van metier, medeleven en milde ironie de juiste man op de juiste plaats is.

De enige nieuwigheid dit jaar is Thomas Huyghe, die professoren interviewt over de cursussen die ze speciaal voor de kandidaten hebben samengesteld. Van een expert in douane en accijnzen wil hij dan weten hoe je een eclair de Britse grens over krijgt, een professor jazzsaxofoon krijgt de niet-onbelangrijke vraag of hij evenveel heroïne spuit als zijn held John Coltrane. Gortdroog, geestig en dus goed, maar van een Thomas Huyghe in vorm vallen wij al lang niet meer uit de lucht.

Eigenlijk is het echte nieuws dat dit gewoon nog kan, zo’n behapbare doch ernstige quiz tussen de dates van Junior Planckaert en het laatavondnieuws. Geen BV’s in de zetel, geen miss die de sociale media bijhoudt. De studenten winnen huis, job noch Fabrizio. De makers hebben echt weinig meer in de mouwen en de zakken dan een flegmatieke halve Hollander die de rechters en laboranten van morgen uithoort over Isaac Newton, Nadia Comaneci en het Prado. Het belangrijkste dat je als kijker leert, is het significante verschil tussen eenvoud en simplisme. Wie De campus cup van dat laatste beschuldigt, mag wat ons betreft in augustus terugkomen.

Beeld © VRT

Nog een maand en dan is de vierde protserige trofee in de vorm van een boekentoren weer uitgereikt. Hopelijk komt er dan een vijfde, een zesde en een zevende, al is het maar omdat we met de huidige crisis in het onderwijs elke generatie studenten moeten koesteren die De kus van Klimt nog herkent, Tienen in de juiste provincie weet te plaatsen of het Franse woord voor prinsessenbonen uit de mouw schudt.

Maar moet dat dan nog met Otto-Jan Ham? Hij mag uiteraard, en hij amuseert zich zichtbaar tussen zijn zwoegende kandidaten, maar er zit meer in de man dan kandidaten voorstellen en punten tellen. Alleen al het feit dat Ham na tien uur ’s avonds op Eén moeilijke vragen durft te stellen, geeft hem voorsprong op de meeste talkshowpresentatoren. Hij is even geïnteresseerd in de aspirant-chemicus als in de taalprofessor, maakt grappen die hij onmogelijk op zijn autocue kan hebben staan en houdt er drie kwartier lang het tempo in zonder te overhaasten. Check, check, check en als iemand met het wisselgeld van Niels Destadsbader nog een tafel of zetel op de kop tikt, heb je een avondlijk praatprogramma dat eindelijk nog eens een reuzenstap richting ideale wereld zet.

De campus cup, van maandag t.e.m. donderdag om 21:55 uur op Eén. Ook op VRT NU.