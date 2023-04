Er werd de makelaar in ‘Blind gekocht’ gevraagd een huis in Brugge te zoeken, terwijl wat Johan wil in Bokrijk te vinden is

In het land der blinden is Béa Vandendael koningin – vastgoedmakelaar in bijberoep, rechtdoorzee, onlosmakelijk verbonden met Blind gekocht en het lichtpunt van een tv-genre waarbij de bittere pillen hardhandig worden toegediend.

Blind gekocht, Blind getrouwd, Gestrand op Honeymoon Island, First Dates en andere realityshows waarbij het vertrouwen in vreemden groot is: Béa heerst over de blindentelevisie met haar elegant gefrons wanneer iemand haar 300.000 euro toevertrouwt en in ruil een gerenoveerde vierkantshoeve met een verwarmd zwembad verwacht.

Maar de regeerperiode van Béa zit erop. Bij Play 4 was men zo furieus dat VTM haar heeft weggekaapt – ze gaat er het team van Huis gemaakt vervoegen – dat er in de eerste Béaloze aflevering van Blind gekocht geen woord over haar vertrek werd gerept. Kinga Kantorska vervangt haar en dat kwam de makelaar op verwarde blikken te staan. “Oei”, zag je deelnemers Sylvie en Johan denken. “Ik ben geen stagiair”, verzekerde Kinga hen. Met haar gevoel voor humor zat het alvast goed.

Met de realiteitszin van de huiszoekenden was het slechter gesteld. De checklist van Anouchka en Mathias uit Tervuren bestond uit 32 punten, waaronder een grote inloopdouche met twee douchekoppen, een living met open keuken, vier slaapkamers, een bureauruimte voor de gezinsadministratie, een stockageplaats, een lange oprit en een mancave in de tuin.

“Ik denk dat je hoog moet mikken in het leven”, zei Mathias zelfverzekerd, waarna de koude douche volgde. Enkel door hun eisen drastisch te downsizen, zou het Blind gekocht-avontuur starten. Bij Sylvie en Johan was het dan weer duidelijk dat het onduidelijk is wat ze exact zoeken. Sylvie houdt van een strakke woning, Johan steekt bij thuiskomst zijn houtkachel aan en drinkt een kop warme melk. Er werd Kinga gevraagd een huis in Brugge te zoeken, terwijl wat Johan wil in Bokrijk te vinden is.

Wat Kinga hen uiteindelijk voorschotelde, noemde Johan zonder verpinken “ondermaats”. Hij had op een grotere tuin gehoopt en ook over de woning zelf was het koppel niet te spreken. “Je moet dit huis niet oplappen maar aanpakken”, klonk het. “Oei, ze zien er niet echt gelukkig uit”, klonk het laconiek bij Kinga en interieurarchitect Kelly.

Je voelt aan alles dat dit seizoen in het teken zal staan van drama en verontwaardiging. De veeleisendheid van de kandidaten werkt een rampscenario in de hand, wat de doorvertelwaarde van het programma vergroot, en daar is het de makers tenslotte om te doen. Blind gekocht is een vorm van ramptoerisme, waarbij je vanuit de zetel toekijkt hoe andermans ideaalbeeld in elkaar wordt geknuppeld.

Blind gekocht, donderdag om 21.00 uur op Play 4.