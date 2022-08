Een voorstelling die na twintig jaar een vervolg krijgt gaat onvermijdelijk over de tijd. De tijd van toen, maar vooral: de tijd van nu, en hoe alles anders is geworden. In 2004 speelden Peter Van den Eede en Natali Broods (toen De KOE, nu DE HOE) De man die zijn haar kort liet knippen. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in een hotellounge, en praten over wat tussen hen (on)mogelijk is. De voorstelling is romantisch (de wanhopige liefde) maar met een postmoderne insteek: het hyperbewustzijn van de personages weerhoudt hen ervan het leven écht te leven - ze kunnen er hoogstens over praten.

Wel, met dat praten heeft ‘Natali’ alvast komaf gemaakt (en in die zin is De nieuwe man eigenlijk een nieuwe vrouw). Het toneelpersonage van Broods ontmoet haar ‘Peter’ opnieuw op een luchthaven in Rome. Zij heeft haar leven veranderd: als succesvolle actrice woont ze nu in Rome en is ze in de politiek gegaan, bij de rechts-separatistische Lega Nord.

In de setting van een leeg café ontvouwt zich tussen man en vrouw een strijd die nog slechts aan de oppervlakte romantisch-erotisch is. De essentie is een actuele politieke vraag: wil je het ‘goede leven’ leiden in het hier en nu (iets wat ‘rechts’ belooft met snelle oplossingen) of blijf je ernaar kijken als naar een toekomstige droom (zoals ‘links’ graag doet)? Natali koos, Peter is nog geen millimeter opgeschoven in zijn linkse geloof.

Maar er is ook een tweede vraag die speelt: wil je leven in het volle licht (persoonlijk en politiek) of blijf je in het duister, waar de erotiek maar ook de complexiteit heersen?

De echtgenoot van Natali (Willem de Wolf) blijkt al de hele tijd toe te kijken. De hele ontmoeting is ‘geënsceneerd’, het spel staat nog steeds het ‘echte’ leven in de weg.

Er valt bijzonder weinig te zeuren over De nieuwe man: het is geestig, slim en uitstekend vertolkt. Alleen dit. Voor een voorstelling die het ongeziene en onbenoemde wil koesteren, legt de tekst zich soms wat te nadrukkelijk uit, zoals in de metafoor rond ‘authenticiteit’ van een Vuitton-tas. Is ook DE HOE twintig jaar later aangeraakt door de maatschappelijke eis tot transparantie? Dat geloof ik niet. Klasbakken als Broods, De Wolf en Van den Eede weten veel te goed dat ze hun metaforen niet moeten uitleggen, maar spelen.

