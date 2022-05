Er staat een jak in de klas: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Oscar-film uit Bhutan

Lunana: A Yak in the Classroom is waarschijnlijk de eerste Bhutaanse film die u ooit zal zien, en zeker de eerste die een Oscar-nominatie wist te versieren. Het maken van de film is al een verhaal apart, met opnames in één van de meest afgelegen dorpen van het land waar zelfs geen elektriciteit was.

De film over een twintiger die droomt van een carrière als popzanger in Australië maar les moet geven in een Himalaya-dorpje, is niet een van de beste films van het afgelopen jaar. Maar wel een van de puurste. De film overtuigt puur op authenticiteit, met dank aan de lokale amateuracteurs, de ongerepte landschappen en het montere geknor van jak Norbu.

Lunana: A Yak in the Classroom, nu in de cinema

Het noodlot

Begin deze week kwam het nieuws dat Nick Cave voor de tweede keer een zoon verloor. Jethro Lazenby overleed maandag op 31-jarige leeftijd. En dat op het moment dat je kan gaan kijken naar This Much I Know to Be True, waarin Cave vertelt over het geluk dat hij heeft gevonden. Het overlijden van Jethro plaatst de documentaire meteen in een ander daglicht.

This Much I Know to Be True, nu in de cinema

De val van Srebrenica

Nederlandse blauwhelmen moesten in 1995 de Bosnische moslimvluchtelingen in Srebrenica beschermen, maar stonden machteloos tegen de troepen van de Servische generaal Mladic. Duizenden mannen kwamen nooit meer terug. Quo vadis, Aida?, genomineerd voor een Oscar en met Johan Heldenbergh in een van de hoofdrollen, volgt de tolk Aida in de dramatische periode na Mladic’ verovering.

Quo vadis, Aida?, nu op Streamz+