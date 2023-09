‘Er lopen véél vetzakken rond in de tv-wereld, en ook daarbuiten’: Elisabeth Lucie Baeten over ‘De laatste dag’, dromen najagen en issues op het werk

Haar personage in De laatste dag zit vast in een job waar ze zo snel mogelijk uit wil ontsnappen, maar zelf is Elisabeth Lucie Baeten (32) precies waar ze wil zijn. En daar kunnen geen gezondheidsproblemen, seksistische mannen of recensenten iets aan veranderen.

Zit je nu de hele tijd op Instagram te kijken hoe de reacties op De laatste dag zijn?

“Ik krijg heel enthousiaste reacties binnen. Daarnet is er wel een negatieve recensie verschenen op de site van Humo, dat is minder leuk. Maar de man die het schreef heeft duidelijk geen idee wat een sitcom is. Hij heeft het over ‘personages die niet evolueren’, terwijl dat zo’n beetje de definitie van een sitcom is. Maar ook al ben ik daar nu een beetje pissig over, het doet mij niet superveel. Ik had het daarnet met een bevriende scenariste over de vraag wat een serie voor mij geslaagd maakt. En dat zijn niet de recensies of het applaus, maar het plezier dat je voelt bij het maken zelf.”

Hoe zou je de reeks omschrijven?

“Het gaat in wezen over Lucie, een vrouw die al zes jaar als redactrice voor een regionale televisiezender werkt. Ze doet dat werk heel goed, maar krijgt geen erkenning. Ze wordt niet gezien door haar baas of collega’s. En dus beslist ze: ‘Het is genoeg geweest. Ik ga mijn ontslag indienen.’ Alleen mislukt dat elke aflevering opnieuw, om diverse redenen.”

Heb je veel uit eigen ervaring geput?

“Zeker weten. (lacht) De premisse heb ik zelf meegemaakt. Zo’n zeven jaar geleden wilde ik ergens ontslag nemen, maar mijn leidinggevende zei simpelweg: ‘Nee, dat gaan we niet doen.’ Ik was zo geschrokken van die reactie dat ik mij daarna redelijk makkelijk onder tafel heb laten praten en buitenstapte met een promotie op zak en een zakenreis op de agenda.

Ik dacht toen al: wat voor persoon slaagt er nu niet in zijn ontslag in te dienen? Ik zag daar wel de humor van in. Ik heb dat gegeven toen op papier gezet en zo’n twee jaar geleden kwam Charlotte (Vanhecke, coscenariste, red.) met het idee om er samen een we­b­reeks van te maken. Het was haar idee om Lucie elke aflevering opnieuw een ontslagpoging te laten doen.”

BIO geboren in Leuven op 30 november 1990 • scenarist, auteur en podcastmaker • schreef mee aan het sketchprogramma Loslopend wild en aan de comedyreeks Nonkels • publiceerde in 2019 Leven in het nu en in 2022 het sprookjesboek En ze leefden nog • getrouwd, moeder van Alys en Amos • is de jongere zus van schrijver Paul Baeten Gronda

In een van de afleveringen vertellen de personages elkaar hun ergste werkervaringen. Wat waren die van jou?

“Oei, dat zijn er wel wat. (lacht) Letterlijk een week nadat ik mijn diploma had gehaald, ben ik bij een interimkantoor gaan werken. Daar moesten we onder andere het missiestatement van het bedrijf met de hand op het hart scanderen. Ik leek wel in een sekte beland. (lacht) Ik heb het er vier weken volgehouden. Bij mijn volgende job, nog steeds vlak nadat ik was afgestudeerd, heb ik op de eerste werkdag mijn ontslag gegeven, tijdens de busrit naar huis. Wat een deprimerende omgeving was me dat. Stel je een grote zolderverdieping voor met slechts drie kleine veluxramen in. Het was er donker en triest en ik moest er klanten te woord staan in het Nederlands én het Frans, terwijl ik helemaal niet zo goed Frans spreek. Ik dacht: als ik dit langer dan één dag moet doen, word ik ­depressief.”

Je bent dus altijd redelijk snel opgestapt. Ken jij dan de knagende twijfel − die in de serie zit en die wellicht veel mensen voelen − tussen ergens blijven werken omwille van de financiële stabiliteit versus je hart en dromen ­volgen?

“Ja, ik ken dat gevoel wel, hoor. De job voor ik scenarist werd, heb ik langer volgehouden en het werd ook moeilijker, merkte ik, om daar mijn ontslag te geven. Je begint toch onwillekeurig te denken: ik word al wat ouder, is het niet beter om een vaste job te hebben? Ik denk dat dat voor veel mensen, zeker van de generatie voor de mijne, een herkenbaar dilemma is: ga ik voor de zekerheid van een vaste job, in de wetenschap dat ik dan wel elke dag ongelukkig ben, of ga ik voor mijn dromen? Maar uiteindelijk was het voor mij nooit echt een moeilijke keuze, omdat ik het fysiek erg voel als ik ergens niet graag ben. Elke dag met buikpijn gaan werken, hou je niet vol.”

Is het ook iets van jouw generatie? Vroeger gingen mensen nog gewoon werken om geld te verdienen. Vandaag lijken jongeren te verwachten dat hun werk ook hun levensvervulling is.

“Ik denk dat jongeren zich vaker, en terecht, de vraag stellen: is mijn werk zinvol? Krijg ik er energie van? Of zuigt het werk mij leeg en ben ik alleen maar gelukkig tijdens die tien dagen per jaar dat ik in het zuiden van Spanje op vakantie ben? Op zich vind ik het een goede evolutie dat mensen zich die vragen stellen en niet gewoon denken: dit wordt het dan voor de komende veertig jaar.”

Ik overweeg zelf een oude kinderdroom te volgen en aan zee een winkel met papieren bloemen te openen. Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van je dromen na te jagen?

“Het grootste voordeel zijn de vlinders in je buik die je voelt als je iets aan het maken bent dat helemaal van jou is. Ik vind het belangrijk om te vechten voor de dingen waar ik in geloof, en om de humor te brengen die ik grappig vind. Ik ben mijn eigen persoon en geen eigendom van pakweg het Vlaams Gewest. (lacht) Ik doe de dingen die ík leuk vind.

“Het nadeel is dat je jezelf voortdurend op het spel zet. Je verbindt je naam ergens aan en dat geeft stress. De voorbije weken heb ik meermaals gedacht: was ik maar op die stomme kantoorjob gebleven, dan wist vandaag niemand wie ik was. (lacht) Je stelt je superkwetsbaar op bij alles wat je maakt en de wereld instuurt. Maar dat is ook het mooie eraan.”

De televisiewereld zoals je hem neerzet in De laatste dag is een erg mannelijke omgeving, op het toxische af. Is dat hoe jij hem ervaart?

“Ik denk dat we mogen zeggen dat degenen die de beslissingen nemen nog altijd overwegend mannen zijn, ja. Wij hebben er met De laatste dag absoluut geen mannen-versus-vrouwenverhaal van willen maken, maar die boys clubs vind je wel overal in het echte beroepsleven. Dat is gewoon zo. En daar dring je als vrouw niet makkelijk in door. Nu, die mannen worden natuurlijk ook allemaal ouder, en de laatste twee à drie jaar voel ik wel verandering. Waar ik vijf jaar geleden tijdens een brainstorm nog vaak de enige vrouw was in een groep van pakweg acht, is dat nu echt wel anders. Ik ben dus wel optimistisch, maar ik wil ook niet naïef zijn. Vaak is het nog gewoon windowdressing. Daarnet nog kreeg ik een vraag van een programma: ze hadden al drie mannen voor hun panel en ze zochten nog een vrouw. Fijn, dacht ik, maar misschien moet je het me niet op die manier vragen.”

‘Ik ben ze zo beu, die mannen die zó ver staan van de echte wereld, die feestjes houden waarop ze hun zatte vrienden tegen combi’s laten pissen, en die dan gaan zeggen dat mama’s met baby’s niet van de maatschappij mogen profiteren.’ Beeld Rebecca Fertinel

Waaraan merk je zoal dat de televisiewereld niet helemaal op vrouwen is afgestemd?

“Of je nu man of vrouw bent: hoe ik deze ­zomer gewerkt heb, dat gaat eigenlijk niet als ouder van twee kinderen. Mijn man heeft twee maanden vakantie moeten nemen om voor de kinderen te zorgen. Dat gaat veel te ver. Zo’n werkritme is alleen weggelegd voor mensen − lees: vaak mannen − die een partner − lees: vaak vrouwen − hebben die thuisblijft of halftijds werkt. Maar mijn man Vincent en ik werken ­allebei in de media en dan is het vaak wel een ­extreem moeilijke puzzel om te leggen.”

De mannen in de serie zijn zichzelf op de borst kloppende, neukbewegingen makende, naar testosteron walmende types. Het is wat dik aangezet, maar...

(onderbreekt) “Ís het wel dik aangezet? (lacht) Nee goed, het is wat overdreven, maar nu ook niet zo heel erg. Er lopen véél vetzakken rond in de televisiewereld, maar ook daarbuiten, moet ik zeggen. Ik heb ooit bij een niet nader te noemen energieleverancier gewerkt en daar ging het er zelfs nog erger aan toe. Als ik daaraan terugdenk, hebben we helemaal niets dik aangezet in De laatste dag.”

Dan voel ik met je mee.

(lacht) “Dank je. Voor alle duidelijkheid: niet alle mannen maken zich daar schuldig aan. Ik denk dat dit een van de weinige momenten is waarop de hashtag #notallmen gebruikt mag worden.”

Je man werkt in de televisiewereld, je broer Paul ook. Hebben jullie het onderling vaak over wat jullie zoal in die dolle televisie­wereld meemaken?

“Ja. Mijn broer is negen jaar ouder dan ik en is heel snel voor tv gaan werken, in wat echt nog wel een andere tijd was. De ‘goeie ouwe tijd’, zullen veel witte heteromannen denken. Vincent is ook niet bepaald een macho en hij botst zelf ook weleens met die machocultuur die vroeger overal in zwang was. Maar het is fijn om het daar met hen over te kunnen hebben.”

Je kent je man al van je 17de. Dat is jong.

“Ja, we kennen elkaar dan ook door en door. Het is heel bijzonder om bij wijze van spreken samen op te groeien. Op je 17de ben je nog een kind. Wij zijn ook jong getrouwd. Ik was 24 toen ik trouwde en 27 toen ik voor het eerst moeder werd. Nu denk ik soms: dat was wel heel vroeg. Mijn vriendinnen, die even oud zijn als ik, beginnen nu allemaal pas te trouwen en kinderen te krijgen. Maar ik ben blij met hoe het is gelopen. Binnenkort zijn wij al de helft van ons leven samen. Dan plan ik een stevig feestje.”

Wat bindt jullie?

“Op plaats één staat sowieso humor. Ook onze kinderen zijn een stelletje comedians.”

Veel vrouwen zeggen dat de ideale partner humor moet hebben. Waarom is humor zo aantrekkelijk?

“Ik word zelf ook aangetrokken door mensen die grappig zijn. Als iemand je kan doen lachen, is dat toch superschoon?”

En wat vind jij goede humor?

“Damn, da’s een moeilijke vraag. (lacht) Ik denk dat ik van redelijk veel verschillende soorten humor hou, maar ik vind het heel moeilijk om er de vinger op te leggen. Ik weet wel wat ik níét grappig vind: dat verhaal van die vrouwen in Knokke die zeurden over te korte broeken en frigoboxen. Dat waren gewoon mensen die de interviewer niet goed begrepen hadden. Daar krijg je mij niet mee aan het lachen.”

‘Grappige vrouw’ was lang een knelpunt­beroep. Dat lijkt onder andere veranderd door de serie Loslopend wild, waar jij samen met vier ­andere vrouwen aan de laatste seizoenen meeschreef.

“Ja, al stoort het me wel dat dat typische ­vrouwenhumor wordt genoemd.”

Is er dan geen noemenswaardig verschil ­tussen vrouwelijke en mannelijke humor?

“Mijn man en ik vinden alleszins dezelfde dingen grappig. Ik merk ook geen verschil tussen een scenario schrijven met de scenaristes van Loslopend wild of met de mannen achter Nonkels. Dat zijn allemaal in de eerste plaats toffe ménsen. Hun geslacht maakt mij niet veel uit.

“Weet je, vaak krijg ik de kakvraag of vrouwen even grappig als mannen zijn. Dan denk ik: sinds wanneer ben ik de woordvoerder van een heel gender geworden? Maar goed: ‘ja’ is het antwoord. En ik zeg er ook altijd bij dat er niet zo heel veel écht grappige mensen rondlopen. Veel mensen dénken dat ze grappig zijn, maar dat is iets anders.”

Zoals te merken is in je podcast Tater bij de wijn of je boek Leven in het nu, lach je graag met je eigen kleine kantjes of met die van je generatie. Werkt humor therapeutisch voor jou?

“Zeker. Al moet ik toegeven dat wanneer het echt niet goed met me gaat, ik ook geen moppen loop te tappen. Als ik voor de achttiende keer op rij maar twee uur heb geslapen omdat mijn kind wakker ligt, ben ik niet bepaald een lachebekje. Maar ná de feiten is het altijd wel fijn om lachend te kunnen terugblikken.”

Is humor niet vaak een kwestie van de pijnlijke waarheid te benoemen? En heb jij dan het talent om te kijken naar dat waar de meeste mensen van wegkijken?

“Dat is volgens mij waarom schrijvers schrijven, niet? Vaak zijn dat nogal observerende types, die iets zien dat niet veel anderen hebben gezien en dat vervolgens opschrijven. Ik ben zelf al heel mijn leven een observerend type. Ik zit voortdurend met een zekere mate van verwondering te kijken naar hoe mensen zijn, wat ze doen of wat ze meemaken. En met een aantal van die observaties ga ik aan de slag. Dat is geen al te bewust proces, hoor.

“Een leven lang niet te veel vrienden hebben, is zowat mijn grootste tip voor wie comedian of schrijver wil worden. (lacht) Het clichébeeld van de schrijver die met pen en papier zit te noteren hoe andere mensen het leven aanvatten, daar beantwoord ik tot op zekere hoogte wel aan. Ik overdrijf het nu een beetje, maar als kind zat ik wel vaak alleen. Paul was al snel het huis uit. Mijn andere broer en zus verschillen niet zoveel van elkaar qua leeftijd, dus die deden alles samen. En ik was de nakomer. In ons gezin was ik zo’n beetje het kind dat in de hoek zat te kijken hoe de rest van het gezin zijn gang ging.”

‘Ik had zes maanden lang zoveel pijn dat ik, om te kunnen overleven, al mijn emoties heb uitgeschakeld. Ik voelde niks meer, geen angst, geen blijdschap, niets.’ Beeld Rebecca Fertinel

Je hebt eerder in interviews gezegd dat je je niet altijd gezien voelde.

“Dat is wel een beetje een ding bij mij, ja. Nu, daar moet ook niet zieliger over gedaan worden dan nodig is. Het was enigszins logisch. Mijn moeder stond er alleen voor met vier kinderen. Ik heb mijn handen al vol met twee stuks, dus ik kan me niet inbeelden hoe druk dat voor haar moet zijn geweest. Maar als je de vierde bent, ben je wel degene met wie minder of zelfs helemaal niet geknutseld wordt, omdat er andere dingen moeten gebeuren.”

Wat voor kind was je?

“Niet heel anders dan ik nu ben, vermoed ik. Ik schreef in vriendenboekjes altijd dat ik zangeres en actrice wilde worden.

En ‘beroemd’, had ik begrepen.

(lacht hard) “Dat durfde ik er deze keer niet bij te zeggen! Schrap die andere twee beroepen maar, ik wilde gewoon beroemd worden. Erg, hè? Nu lijkt het alsof ik mijn hele leven naar dit moment heb toegewerkt, wat niet zo is. Maar ik zong graag en trad graag op. Ook deed ik graag alsof ik feestjes organiseerde. Dan plande ik alles van begin tot einde, ik had een gastenlijst, ik voorzag catering, alleen het eigenlijke feestje hield ik niet, want dat was voor mij niet het grote plezier. Ha! De cirkel is rond. Toen vond ik het maken zelf ook al het leukste. (lacht)

“Ik had het ook moeilijk met autoriteit. Ik was daar bang voor. Je mocht op zo’n middelbare school niet opkomen voor wat rechtvaardig is. Meer zelfs: je werd bestraft als je dat deed. Eén keer heb ik me laten gelden over iets dat ik onrechtvaardig vond en toen hebben ze me op de gang gezet. Verschrikkelijk vond ik dat. Iemand die, zoals Lucies baas in de reeks, om een niet-aanwijsbare reden autoriteit heeft gekregen, daar heb ik het nog altijd heel moeilijk mee.”

Je laat je nog altijd graag horen over zaken die je onrechtvaardig vindt. Een van je laatste posts op Instagram was een reactie op Vincent Van Quickenbornes uitspraak dat ‘vrouwen van hem gerust mogen thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar níét op kosten van de maatschappij’. Je mag gerust nog eens gaan schuimbekken, nu.

“Ik ben ze gewoon zo beu, die mannen die zó ver staan van de echte wereld, die feestjes houden waarop ze hun zatte vrienden tegen combi’s laten pissen, en die dan gaan zeggen dat mama’s met baby’s niet van de maatschappij mogen profiteren. Beseft die man wel wat hij zegt? Denkt hij nu echt dat hij hier een bepaald segment van de bevolking mee bereikt? Of méént hij wat hij zegt, wat zo mogelijk nog erger is? Dan post ik graag een onnozel filmpje, ja, om hem eventjes te laten weten hoe belachelijk zijn uitspraken zijn.”

Het gaat ook hier weer over zichtbaarheid. Het moederschap is minder zichtbaar in de maatschappij en wordt dus stiefmoederlijk bejegend.

“Ik vind het ongelooflijk wat in België nog altijd als ‘werk’ wordt beschouwd. Alsof het ouderschap niets voorstelt. Daar kan ik echt heel ongelukkig van worden. De dingen die er écht toe doen in het leven doen er bij ons precies níét toe. Gezondheid, kinderen, onderwijs: dat zijn toch de écht belangrijke dingen? En niets daarvan wordt in dit land serieus genomen. Maar voor geld danst de beer wél.

“Ik zie voortdurend enorme bedragen gespendeerd worden aan pietluttigheden, waarvan ik denk: dat is nu eens precies het bedrag dat de kinderopvang nodig heeft. Diezelfde kinderopvang waar kinderen op dit moment vaak lopen te lijden en zelfs overlijden. Nee, geef het geld nog eens aan een prestigeprojectje. Heel erg vind ik dat. Meer dan kwaad of op grappen belust, maakt dat mij heel triest.

“En doordat het al zolang op die manier werkt, beseffen de mensen niet eens meer wat belangrijk is. Tot ze persoonlijk iets ergs meemaken. Maar dan denk ik: moet iedereen ernstig ziek worden om te beseffen dat gezondheid belangrijk is? Moet iedereen een burn-out krijgen om te beseffen dat mentaal welzijn en preventie belangrijk zijn? Nee toch?”

Over ziek zijn gesproken, je bent zelf altijd heel openhartig geweest over je eigen ­gezondheidsproblemen.

“Tik Elisabeth Lucie Baeten in op Google en een van de eerste suggesties is nog altijd ‘Elisabeth Lucie Baeten ziek’. Erg, toch?”

Je hebt onlangs een aantal operaties ondergaan om een chronische aandoening te verhelpen. Hoe gaat het nu met je?

“Ik ben drie weken geleden na een MRI-scan nagenoeg volledig genezen verklaard. Het woordje ‘nagenoeg’ laat nog wat ruimte voor doemdenken over, maar goed. Ik ben blij. Het was een zware periode in mijn leven, die mij ook wezenlijk veranderd heeft, denk ik.”

‘Ik zie enorme bedragen uitgegeven worden aan pietluttigheden, waarbij ik denk: dat is nu net het bedrag dat de kinderopvang nodig heeft.’ Beeld Rebecca Fertinel

In welke zin?

“Ik had gedurende zes maanden zoveel pijn dat ik, om te kunnen overleven, al mijn emoties heb uitgeschakeld. Normaal gezien ben ik een gevoelsmens, maar toen voelde ik niks meer. Ik voelde geen angst, geen blijdschap, niets. Op zich is dat een natuurlijke reactie op pijn. Er is gewoon geen ruimte meer om met iets anders bezig te zijn. Maar het duurde zes maanden en op een bepaald moment was ik bang dat ik nooit meer de oude zou worden. Ik voelde de wilskracht uit mijn lijf sijpelen. Bij mij duurde het dan nog maar zes maanden. Hoe moet het zijn als je jarenlang tegen een ziekte vecht?

“Pijn vereenzaamt. Niet alleen moet je ze zelf dragen, je krijgt ze ook niet aan anderen uitgelegd. Ik weet intussen zélf niet meer hoe die pijn voelde, laat staan dat ik het aan mijn gezin of vrienden kon uitleggen. Ik heb vijf operaties ondergaan. Twee weken na de laatste ben ik De laatste dag beginnen te draaien, eerst nog op pijnstillers. Daarna ging het stilaan beter. Maar ik heb dus nog geen tijd gehad om even stil te staan bij die periode. En ik voel, ook al omdat ik de tranen nu voel opwellen, dat die ervaring nog niet helemaal verwerkt is. Het was heftig. Ook voor mijn gezin. Maar het positieve is dat ik nu nog beter weet wat wel en niet belangrijk is.”

Je eerste serie is nu een feit. Waar droom je verder nog van?

“Niets meer. Ik ben klaar! (lacht) Nee, ik hoop vooral dit te kunnen blijven doen. Ik schrijf supergraag. Ik ben ook al aan een nieuwe comedyreeks bezig met mijn broer en Tom Lenaerts. Ik plan niet te veel. Er gebeurt al zoveel, dat ik al blij ben als ik weet wat ik volgende maand zal doen. Mijn droom was altijd om dit te kunnen doen en die beleef ik nu.”

De laatste dag, VRT MAX.