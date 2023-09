Er is niks mis met olifantenpijpen: het verhaal achter ‘Dedicated Follower Of Fashion’ van The Kinks

In 1965 streken The Kinks het Londense modewereldje tegen de haren in met ‘Dedicated Follower Of Fashion’. Daarmee wilden ze de snobistische, shoppende jongeren in hun hemd zetten.

Mid jaren 60 stak een generatie fashiongevoelige jongeren de kop op. Ze vierden hun wildste hipsterverlangens bot in de kleine boetieks die als paddenstoelen door de Londense straatstenen schoten, zoals in Carnaby Street, in die tijd het mekka voor modeliefhebbers. Over hen schreef Ray Davies de klassieker ‘Dedicated Follower Of Fashion’.

De frontman van The Kinks putte inspiratie uit een voorval tijdens een feestje dat hij organiseerde. Hij kreeg er bezoek van een zelfingenomen modeontwerper “die met mij de spot dreef omdat ik olifantenpijpen droeg, zoals Sonny & Cher. Hij vond me maar een saaie piet, zo zei hij, omdat ik niet behoorde tot de high society van Carnaby Street.” De discussie mondde uit in een ruzie over stijl en identiteit. “Ik vond dat je als individu niemand hoeft te volgen. Jij beslist zélf wat en wie je wil zijn en als je met die mentaliteit over straat loopt zal de wereld zich aan jou aanpassen. In mijn visie creëert het individu zijn eigen stijl.”

Wat volgde? “Een verschrikkelijke vechtpartij. Er vloeide bloed. I kicked him and I kicked his girlfriend up the arse.”

Ontzet door zijn eigen woede-aanval besloot Davies een dag later zijn frustraties in muziek om te zetten. “And when he does his little rounds / ’Round the boutiques of London town / Eagerly pursuing all the latest fads and trends / ’Cause he’s a dedicated follower of fashion”, zo klinkt Davies’ welluidende sneer naar de kosmopolitische narcisten en de fashionvictims. Het catchy “they seek him here / they seek him there” is dan weer een knipoog naar de literaire klassieker The Scarlet Pimpernel: “Those Frenchies seek him everywhere. Is he in Heaven? Or is he in Hell? That damned, illusive pimpernel.”

Studiobrandje

Waar Davies de tekst er in één gulp op een ouderwetse schrijfmachine uithamerde, verliep de opnamesessie minder vlot. De bandleden probeerden meerdere versies van het liedje uit met verschillende arrangementen, gitaarklanken en zangstijlen. Davies zou zich later ontevreden uitlaten over de uiteindelijke versie. “Ray zocht een sound die hij niet vond”, zo vertelde The Kinks-bassist Peter Quaife daarover. “Op een gegeven moment greep hij zelfs de opnametape, rolde het ding over de vloer en stak het in brand, uit frustratie.”

Hoe dan ook groeide ‘Dedicated Follower Of Fashion’ uit tot een hit… in Engeland welteverstaan. De Amerikaanse fans van The Kinks hadden blijkbaar moeite met de oer-Britse zelfspot in de song, waardoor het nummer er amper impact had.

Later deed het gerucht de ronde dat het liedje een plagerige sneer zou zijn geweest naar The Kinks-gitarist Dave Davies (Rays excentrieke broer) én naar diens boezemvriend Brian Jones van The Rolling Stones. Volgens de rock-’n-roll­overlevering hadden die twee een zeer innige liaison, inclusief seksuele escapades. Met hun edwardiaanse blouses, weelderige sjaaltjes, Schotse geruite broeken, donkere zonnebrilletjes, paisley en stove pipes-broeken outten de biseksuele Davies en Jones zich als precies het type fashionista’s dat Ray wilde tackelen.