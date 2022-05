‘Er is niets zo leuk als met een buit uit de kringloopwinkel je atelierdag te beginnen’

Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Ik probeer van maandag tot vrijdag consistent naar mijn atelier te gaan, maar neem mijn weekend dan ook wel echt vrij.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

“Ik probeer tussen 10 en 11 uur ’s ochtends in mijn atelier te zijn. Als het mooi weer is ga ik liever te voet, omdat ik dan toch even kan profiteren van het goede weer. Naar het einde van de week kan dit wat uitlopen, omdat ik dan graag met mijn vriend Tom Poelmans ga rondsnuisteren in de kringloopwinkel. Er is niets zo leuk als met een goede vangst je atelierdag te beginnen.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen in uw atelier? Muziek of juist stilte?

“Ik heb niet zo zeer dagelijkse rituelen, al haal ik wel veel uit een bezoek aan de kringloopwinkel om vervolgens mijn buit uit te stallen, terwijl een pot filterkoffie zich aan het vullen is. Meestal terwijl ik naar podcasts luister, en dan het allerliefste over true crime.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Ik heb helaas geen rechtstreeks daglicht in mijn atelier, toch is licht heel belangrijk voor mijn gemoed. Ik denk net daarom dat de nood soms hoog is om uit mijn atelier te stappen en gewoon even op te laden in het daglicht.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het werk altijd en overal door?

“Ik begin meestal altijd meteen met schilderen. Ik zie tekenen echt als een praktijk an sich, en er zijn zeker ook dagen dat ik gewoon een hele dag kan tekenen. Je bent dagdagelijks met je werk bezig, dat begint bij het opstaan en eindigt wanneer je gaat slapen. Zeker wanneer je samenleeft met een andere schilder is kunst als het ware onze bondgenoot.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“Eens ik in mijn atelier ben en niet naar buiten ga, neem ik vrijwel geen pauze.”

Is het atelier een heilige plek?

“Het is een belangrijke plek, omdat het een plaats is waar je al je gedachten kunt bundelen en alles in zijn plooi valt. Het enige wat ertoe doet is het werk dat op die plek tot stand komt.”

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Zelden krijg ik mensen over de vloer. De enige die geregeld langskomt is mijn nanny, de moeder van mijn vader, en dat is meer dan genoeg.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“Er zijn sowieso ateliers die ‘mooi’ zijn, en waarvan je denkt: wauw, dat wil ik ook. Zoals Constantin Brâncuși, Aristide Maillol, Philippe Vandenberg, Gerhard Richter. Maar voor mij heeft het ook te maken met het aura van de kunstenaar die in de ruimte blijft hangen. Een atelier is een beetje het evenbeeld van de kunstenaar, een plek die kunst inademt en zich blijft ontwikkelen door de kunstenaar die zich erin bevindt.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Zeer zeker met daglicht, omringd door water en/of groen. Graag een grote witte ruimte met hoge witte muren waarin ik enkel kan schilderen. Maar dat ook genoeg hoekjes en kantjes bevat waar ik gezellig kan zitten om te tekenen.”

