‘Er is een verhoogde interesse in geschiedenisboeken’: toppers en trends bij boekhandel De Boekuil

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Marc en Dirk Zwijsen van De Boekuil in Mortsel.

Welke boeken lopen goed bij jullie?

‘Ian McEwans Lessen mag dan al maanden uit zijn, hij gaat nog steeds vlot over de toonbank. Zijn kroniek van een halve eeuw Britse geschiedenis gekoppeld aan een hartstochtelijk liefdesverhaal slaat goed aan. Waar ik persoonlijk blij om ben, is het succes van Sebastian Barry’s De verre voortijd, een bijzonder knappe roman, over het seksueel misbruik van kinderen door de Ierse clerus in de jaren 70, en hoe dit steevast werd vergoelijkt. Het is een rauwe roman waar je niet vrolijk van wordt, over schuld, boete, straf, wraak. Heel beklijvend.”

En de Boon, merkt u daar iets van?

“Ik heb niet het gevoel dat de winnaars nu beter verkopen dan de weken voor de uitreiking. Tom Lanoye was al een steady seller en dat is hij nog steeds.”

Ziet u bepaalde trends?

“Dat geschiedenis echt in is. De uitschieter is Wendy ­Wauters’ De geuren van de kathedraal natuurlijk, over de ­Antwerpse kathedraal, maar ook Pieter Serriens geuzenboek In opstand! is een succes. Al zal het feit dat hij uit Mortsel komt daar ook niet vreemd aan zijn. Lanoye was hier voor de herdenking van de bombardementen op ­Mortsel van tachtig jaar geleden, net als Serrien en Herman Van Goethem. Zoiets stuwt de verkoop, je merkt dat dit hier nog leeft. Het is een tijdelijk en lokaal fenomeen, maar het sluit wel aan bij de merkbaar verhoogde interesse in geschiedenisboeken.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Qua leeservaring is dat De Pool van Coetzee. Een ongeloofwaardig einde, vond ik, en dan begint het wat te wringen bij mij. Maar dat maakt geen verschil in de verkoop, want iedere Coetzee verkoopt goed. Omgekeerd was ik dan weer erg te spreken over Bournville van Jonathan Coe, terwijl dat boek het aan de kassa niet goed doet.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar Station Malma van Alex Schulman. Zijn vorige, De overlevenden, heeft me wat overvallen. Het is best wel een goed boek, dacht ik lang, tot de schrijver het verhaal helemaal op zijn kop zette, en het me totaal omverblies.”