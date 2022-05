Er hing een ‘Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’-geurtje aan het interview van Eddy Demarez

Negen maanden geleden verdween Sporza-gezicht Eddy Demarez van het scherm. Een noodgedwongen exit nadat een reeks totaal ongepaste opmerkingen over de Belgian Cats per ongeluk tot in de Vlaamse huiskamers geraakten. Wat Demarez precies over de basketvrouwen te zeggen had, hoeven we hier niet meer te herhalen. Dat hebt u de voorbije negen maanden tot in den treure kunnen horen en lezen. Werkelijk iedereen mocht - of moest - een mening kwijt over de misstap van Demarez en wat een gepaste straf zou kunnen zijn. Alleen de zondaar zelf hield de lippen stijf op elkaar. Demarez verdween in het verborgene, kwam de deur niet meer uit en overleefde volgens een hardnekkig gerucht dat op de Sporza-redactie de ronde doet drie maanden lang op een strikt rantsoen van corned beef en beschuiten van Bolletje.

Toen vrienden en ook vijanden zich daar toch wat zorgen over maakten, werd Demarez door zijn oversten op vredesmissie gestuurd. In zijn mooiste boetekleed ging hij op tournee langs zowat elke nationale vrouwenploeg die ons land rijk is. Of het nu de Belgian Cats, de Red Flames of de Red Panthers waren, allemaal kregen ze Demarez op de koffie. Maar meer dan dat de ontmoetingen in een constructieve sfeer verliepen en dat de taartjes die Demarez mee had gebracht lekker waren, lekte over die gesprekken niets uit. Demarez bleef zwijgen.

Tot nu. In een interview met Linde Merckpoel dat vrijdag op VRT.NU verscheen, doet hij voor het eerst zijn verhaal. Een oprecht verhaal, zo lijkt het. Over spijt, schaamte en de zoektocht naar manieren om voortaan beter te doen. Mooi en respectvol in beeld gebracht door Merckpoel die in het verleden al vaker bewees wel weg te kunnen met dit soort persoonlijke en gevoelige getuigenissen.

Alleen krijgt het hele gesprek, door Demarez voor de camera van een VRT-collega te zetten, een wel heel nadrukkelijk ‘wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’-geurtje. Demarez vertelt dat hij in andere media werd ontmenselijkt en afgeschilderd als de baarlijke duivel. Dan kan je je afvragen of het niet beter was geweest om net de lezers, luisteraars en kijkers van die andere media in een open en kritisch gesprek te laten zien dat die omschrijving misschien net iets overdreven was. Het helpt ook niet dat Demarez het naar het eind van het gesprek nog mag hebben over de oprichting van een werkgroep ‘vrouwensport en diversiteit’ - de VRT zal toch altijd een beetje een ministerie blijven - en hij terloops nog wat reclame dropt voor de uitzendingen van de hockey play-offs dit weekend. Het maakt dat zijn comebackinterview nog meer op een promopraatje gaat lijken dan aanvankelijk waarschijnlijk de bedoeling was.

Het interview is te zien op VRT.NU.