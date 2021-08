Equal Idiots en SONS vervangen Måneskin op Lokerse Feesten

✦ Dubbelin­ter­view Wim Delvoye & Koen De Bouw Wim Delvoye en Koen De Bouw over kunst, tattoos en ‘The Man Who Sold His Skin’: ‘Ik geloof dat Wim een soort medium is’ Wim Delvoye en Koen De Bouw over kunst, tattoos en ‘The Man Who Sold His Skin’: ‘Ik geloof dat Wim een soort medium is’