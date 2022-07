‘Entering Heaven Alive’ van Jack White: kwetsbaarheid en krullende tenen ★★★☆☆

Zelden valt te voorspellen in welk universum Jack White nu weer zal parkeren. Het lijkt soms alsof deze Detroitse duivel-doet-al zijn songs zonder voorbedachten rade uit de kosmos plukt. Fear of the Dawn was de eerste van twee albums die hij dit jaar uitbracht. Die plaat pakte uit met een nietsontziende en heetgebakerde sound. Lillende lappen gitaarrock. Dat is helemaal anders op het vrij ingetogen Entering Heaven Alive, waarop de snaren bedaren. Dat verschil wordt het duidelijkst in een reprise van ‘Taking Me Back’. Op Fear of the Dawn opende die song met wijdbeense arenarock, maar datzelfde nummer sluit vandaag de hekken met een streepje goedgemutste gypsy jazz en bluegrass. Jekyll en Hyde manifesteerden zich nooit duidelijker onder dat blauwgeverfde schedeldak van White.

Met ‘A Tip From You to Me’ en ‘Love is Selfish’ merk je hoe Jack White zijn gitaren niet alleen in de Mississippi Delta of Nashville te weken legt. De liefde voor Beatles wordt hier net zo goed beleden. Dat is ook het geval in ‘Help me Along’, waar stemmige strijkers en een wurlitzer je bloed warmen. In ‘I’ve Got You Surrounded (With My Love)’ doet het broeierige arrangement je dan weer spontaan aan de tureluurse Midnite Vultures van Beck denken.

Beeld Photo News

‘A Tip From You to Me’ opent met een uitspraak van filosoof John Stuart Mill: “Vraag jezelf af of je gelukkig bent en dan stop je dat te zijn”. Zou dat zijn huidige gemoedstoestand beschrijven? Op Entering Heaven Alive lijkt White te wroeten met existentialistische vragen. Zoals er zijn: hoe kan je greep op het leven en de liefde krijgen ondanks alle manco’s en ondeugden die roet in het eten strooien? Er schuilt onmiskenbaar een grote kwetsbaarheid in deze plaat. ‘If I Die Tomorrow’ is mogelijk de meest tedere song, waarin White met beknelde keel bekent dat hij bang is om te sterven voor zijn moeder het loodje legt, waardoor hij niet in staat zal zijn om voor haar te zorgen.

Helaas verkent White elders de ravijnen van zijn ziel alsof hij er voor het eerst een zaklampje over laat schijnen. De songs worden een keer te vaak bedreigd door tenenkrullende karamellenverzen en bizarre beeldtaal. “I’ve got a sailboat with her name painted on it / But I don’t know how to sail”, klinkt het als een bezopen metafoorkramer. Of wat dacht u van puberale nonsens als “The coffee is warm, but it’s not too good / Or maybe it’s misunderstood, like me”? Er zullen vast fans zijn die Jack White daarmee verdenken van grootse esprit, maar wij worden eerder week in de maag van zulke oprispingen. Jammer, want Entering Heaven Alive is muzikaal gezien een hoogtepunt in zijn oeuvre.

Entering Heaven Alive is zopas verschenen bij Third Man Records.