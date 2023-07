En toen schiep Travis Scott zijn ideale wereld

In 2020 lanceerden Travis Scott en McDonald’s het Travis Scott Meal, zijnde een dubbele cheeseburger, een frisdrankje, frietjes en barbecuesaus. In een mum van tijd verkochten de hamburgers uit, in die mate dat in sommige Amerikaanse McDonald’s-filialen de toevoer van ingrediënten uitgeput raakte en de leveranciers in allerijl om extra leveringen werd gevraagd. Ze hadden er duidelijk de impact van Travis Scotts intergalactische roem onderschat.

Scott is namelijk niet zomaar een wereldberoemde rapper en celebrity. Hij is een lucratief merk waar bedrijven van watertanden. PlayStation lijfde hem in als strategic creative partner om de PlayStation 5 in de markt te zetten. In de modewereld stortte Scott zich gretig op samenwerkingen met Diamond Supply, Nike en A Bathing Ape, alwaar hij zijn liefde voor fantasierijke streetwear kon botvieren.

U daar, die misschien niet tuk bent op Scotts autotunehiphop, kent hem ongetwijfeld van de stunts en de roddels die uw socialemediafeeds sieren. Zoals zijn turbulente relatie met Kylie Jenner, bijvoorbeeld: lid van de Kardashian-clan, cosmeticamogul, Instagram-celebrity en moeder van Scotts twee kinderen, Stormi en Aire. Sinds begin dit jaar is het koppel uit elkaar.

Vertrappeld

Wellicht tot zijn eigen ontzetting vergaarde Travis Scott de meeste bekendheid dankzij het drama tijdens zijn Astroworld-festival in zijn thuisstad Houston. Op 5 november 2021 vielen er meer dan 300 gewonden en tien doden toen bij aanvang van Scotts show een deel van de vijftigduizend aanwezigen plots de vlucht naar voren, richting podium, nam. Festivalgangers werden verdrukt en vertrappeld. Wie de hallucinante, aan religieuze waanzin grenzende publieksreacties tijdens Scotts concerten kent van de Netflix-documentaire Travis Scott: Look Mom I Can Fly kijkt niet verbaasd op dat het fout liep.

Wellicht redde Scotts impressionante arbeidsethos hem van de burn-out. Voor Christopher Nolans film Tenet schreef hij de track ‘The Plan’. Scott begon eveneens met de productie van Circus Maximus, een film die Utopia begeleidt en in Amerikaanse bioscopen wordt vertoond. Het zou gaan om een dolle, zelfverheerlijkende trip waarvoor topregisseurs zoals Nicolas Winding-Refn, Harmony Korine, Gaspar Noé en Kahlil Joseph samenwerkten.

Op Utopia profileert Scott zich enigszins als ontwapenend naïeve, wereldverbeterende superster. Hij ageert er tegen “miscommunicatie, het gebrek aan communicatie, onbegrijpelijke communicatie, moeilijk verstaanbare communicatie”, zoals het modetijdschrift CR Men liet optekenen. Gek, gezien Scotts eigen onvermogen helder te communiceren met de pers na de Astroworld-ramp.

Goed beschouwd serveert Utopia onversneden escapisme. Scott schept er een ideale wereld die een antwoord moet bieden op het gepolariseerde Amerika van vandaag. “Goede medische zorg, je als een goed mens gedragen, met elkaar praten, taal, communicatie – weet je wel: een utopische maatschappij”, zo klinkt het. “Het gaat over elkaar beter begrijpen. Niet zoals bij de dystopische shit waar we vandaag in zitten. Het draait tegenwoordig alleen maar om haat, haat, haat en wat levert ons dat op?”

Hoe mag dat dan klinken? Peperduur. Met een sound “als zonnen die exploderen in IMAX”, zoals muziekwebsite Stereogum het treffend omschrijft. Want het is vooral die donderende, superb geproduceerde sound waarvoor de fans van Travis Scott zijn nummers kapotstreamen.

Want ook al lijkt Scotts visie voor Utopia een meerdimensionale conceptplaat te willen baren: de realiteit is anders. Hij is allesbehalve een ingenieuze tekstschrijver en komt soms aandragen met tenenkrullende lyrics waarin hij pocht over zichzelf en over de vrouwen die hij aan zijn degen reeg. Wat denkt u van onzin als “I like a bi girl on a bicycle/ Then I bought a car, now she feel entitled/ My dick so hard, pokin’ like the Eiffеl.” Fraai.

Iets als “I’m loyal, bitch/I got Ye over Biden” ademt vooral sensatiezucht, niet zozeer een politieke visie. Scott bekent daarmee wél dat hij Kanye West, zijn voornaamste mentor, trouw blijft, ondanks alle hersenverschrompelende stompzinnigheden die West in het verleden over de sociale media uitbraakte.

Popiconen

Nu ja, muzikaal gezien zijn er slechtere voorbeelden dan West. Utopia wordt in de internationale pers niet zelden afgeschilderd als Scotts poging om Yeezus te evenaren, een onbetwist magnum opus van Ye. Hij doet dat niet alleen door dezelfde producers in te huren – Guy-Manuel De Homem Christo van Daft Punk doet mee – maar ook door Ye’s rapcadans te imiteren en door vaak schaamteloos diens stijl te kopiëren. Ga het maar na. Scotts ‘Modern Jam’ lijkt een doorslagje van Kanye’s ‘On Sight’. ‘Circus Maximus’ is een gewiekste imitatie van Ye’s ‘Black Skinhead’.

Los van die… euhm… eerbetonen slaagt Utopia er wel degelijk in de lat torenhoog te leggen voor de mainstreamhiphop. Scott rapt hier beter dan ooit, met de furie van een rodeorijder die een hondsdolle hengst probeert te beteugelen.

De productie is zompig én gesofisticeerd. De arrangementen hedendaags én retro tegelijk: Scott componeerde de meeste grooves op een MPC-drummachine, een legendarisch instrument in de hiphopcultuur. Hij verdient ook een pluim voor de wijze waarop hij alternatieve sterren zoals James Blake, Bon Iver en Sampha en wereldberoemde popiconen zoals Drake en Beyoncé in eenzelfde muzikaal universum zichzelf laat ontstijgen.

Kort? Travis Scott heeft zichzelf overtroffen. Wie tuk is op dit soort big budget-hiphop krijgt met Utopia de crème de la crème. De Grammy’s wachten.

Utopia is uit op Epic/Sony.