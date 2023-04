En toen schiep men... moderne kunst: The National Gallery duikt in origine van kunststroming

Met After Impressionism: Inventing Modern Art buigt The National Gallery in Londen zich over het ontstaan van de moderne kunst. De geschiedenis is al vele malen verteld, toch weet de expo te verrassen met zelden geziene kleppers van Picasso, Van Gogh en Gauguin.

Dichter en kunstcriticus Émile Verhaeren (1855-1916) formuleerde het destijds mooi. Toen hij in 1891 een kunsttentoonstelling beoordeelde voor het tijdschrift L’art moderne, merkte hij op dat er geen stromingen of groepen meer waren, maar alleen snel veranderende, rivaliserende tendensen. Hij beschreef ze als ‘caleidoscopische patronen’. Geometrische ontwerpen die elkaar op het ene moment tegenspreken, op het andere dan weer verenigen. Die soms in elkaar overgaan om dan weer van elkaar weg te vluchten. Maar toch bleven ze allemaal binnen dezelfde cirkel draaien. De cirkel van de nieuwe kunst.

Want wat was die nieuwe kunst rond de vorige eeuwwisseling precies? In het prachtige, rijke, maar uiterst verwarrende tijdperk tussen de laatste tentoonstelling van de impressionisten in 1886 en de nakende eerste wereldoorlog trokken honderden gepassioneerde kunstenaars richting Parijs en inspireerden ze elkaar in een verregaande ­moderne visie op de kunst.

In Berlijn, Wenen, München, Brussel en Barcelona ontstonden gelijkaardige brandhaarden van creativiteit, elk epicentrum overtuigd van zijn eigen ware visie op de kunsten. De stromingen die uit de waterval van het impressionisme vloeiden, spetterden alle kanten op: het symbolisme, cloisonnisme, pointillisme, expressionisme, kubisme en de abstractie.

Einzelgänger

Het interessantste aan de tentoonstelling in The National Gallery is dat ze niet enkel Parijs binnenduikt, maar ook verder hopt naar Barcelona, Brussel, ­Wenen en Berlijn, die alle met uiterst intrigerende werken inhaken op het modernistische verhaal dat vooral in Parijs werd geschreven. Net in die zalen gebeurt de magie van de expo. De ­Duitse expressionisten, net als die uit Barcelona, laten een diepe indruk na.

Daarbovenop gingen de curatoren tot op het bot. Een grote stapel schilderijen komen uit privécollecties. Een pak werken van grote namen zoals Van Gogh, Gauguin en enkele Picasso’s zijn nog maar zelden aan het publiek ­getoond. Ook koos de expo voor een extra focus op beeldhouwwerk met namen als Auguste Rodin, André Derain, Henri Matisse en onze Belgische trots George Minne.

Net als Ensor, die ook te zien is in de Brusselse zaal van de expo, was Minne een einzelgänger. De overige beeldhouwers in After Impressionism waren destijds stuk voor stuk in de ban van Rodin, wiens massieve Balzac boven de ingang van de tentoonstelling uitsteekt.

Minne daarentegen sloeg een nieuwe richting in met zijn beeldhouwkunst, die vooruitliep op Alberto Giacometti en die Egon Schiele inspireerde. Hoewel werken van die laatste niet aanwezig zijn The National Gallery, kun je dit stellen: als je hier lijnen zou trekken tussen de kunstenaars die elkaar hebben beïnvloed, dan kom je in een op steroïden geweven spinnenweb terecht.

After Impressionism opent pas echt in de tweede zaal van de expo. Een groepsportret van Maurice Denis uit 1900 verzamelt enkele artiesten rond een stilleven van Paul Cézanne, de vader der kunstenaars. Cézanne ging zo minutieus te werk dat zijn werk nu nog wenkbrauwen doet oprijzen van hedendaagse kunstenaars, Luc Tuymans om er maar eentje te noemen.

De expo doet geen nieuwe aannames. Parijs zal altijd de hoofdstad van de moderne kunst blijven. De namen in de expo zijn gekend, de werken vaak vertrouwd. Het neemt echter niet weg dat ook in andere Europese hoofdsteden enkele prominente kunstenaars op de tafels van de moderne kunst dansten.

Een werk van de Spaanse Ramon ­Casas doet ons weken na opening nog steeds glimlachen. Zijn The Automobile uit 1900 toont een van de eerste auto’s ooit geschilderd. Maar wat het werk pas echt straf maakt, is dat er een vrouw aan het stuur zit. De tentoonstelling toont erg weinig vrouwen, maar in de werken waarop ze staan afgebeeld ogen ze krachtig en gespierd.

Het oog van cocurator MaryAnne ­Stevens heeft er beslist wat mee te maken. Zij ging ook mee op zoek naar The Automobile. “Het werk maakte deel uit van de wanddecoratie van privéclub Círculo del Liceo in Barcelona. Die kun je niet zomaar betreden zonder toestemming van de eigenaar. Toen we er binnentraden, wisten we niet waar eerst kijken. Maar liefst twaalf gigantische werken van de Spaanse kunstenaar hingen er aan de muren. Toen ik The Automobile zag, wist ik meteen: dat wordt het.”

Kunstqueeste

Stevens vertelt honderuit over de ­samenwerking met verzamelaars. “Soms was het een zoektocht van jaren, soms moesten we de verzamelaar met man en macht overtuigen, maar soms kostte het ons ook maar één eenvoudig mailtje. Zoals het geval was bij Wilhelm Uhde, een onbekend werk van Picasso uit 1910. Het is ­zeventig jaar geleden dat het ooit aan het publiek is getoond.”

Een zaal verder springen de werken van de Duitser Lovis Corinth in het oog. Zijn Nana, weiblicher Akt toont een in vlezige penseelstreken geschilderd naakt vrouwenlichaam. Het werk intrigeert en laat je blik over het hele doek ronddansen. De onbekende namen winnen van de bekende in deze expo.

Eén ding is zeker: de afwezige heeft ongelijk. Het verhaal van de moderne kunst mag nog zoveel keer opnieuw verteld worden, steeds weer zijn er nieuwe invalshoeken te vinden, andere inzichten te verschaffen. Ook in deze expo is het dit keer niet anders.

After Impressionism: Inventing Modern Art loopt nog tot 13 augustus in The National Gallery in Londen.