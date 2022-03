En toen kwam een partijvoorzitter uit het konijnenpak gekropen

Hoort een politicus wel in een entertainmentprogramma? Het is een vraag die de Wetstraat al minstens vijftien jaar lang beroert, sinds de beruchte passage van Johan Vande Lanotte en Yves Leterme - op dat moment Vlaams minister-president - in Debby en Nancy’s Happy Hour. De twee speelden er verklede schipbreukelingen die uiteindelijk gered worden door piraat Jean-Marie Dedecker.

Ondanks de kritiek op die uitzending volgden velen in hun voetsporen. In 2020 dook liberaal Bart Tommelein al eens op in The Masked Singer - in tegenstelling tot Rousseau hield de burgemeester van Oostende het wel maar één aflevering vol. En Bart De Wevers deelname aan De slimste mens ter wereld leverde hem enorme populariteit op in Vlaanderen. Ook De Wevers acte de présence als panda bij de Vlaamse Televisiesterren ging vlot over de tongen.

Op het hoofdkwartier van de socialisten is lang nagedacht of Conner Rousseau wel in moest gaan op de uitnodiging voor The Masked Singer. De socialistische partijvoorzitter krijgt vaker de kritiek dat hij te weinig serieux toont om aan toppolitiek te doen.

Herinnering aan De Wever

Zelfs tot aan de laatste aflevering was de partij enigszins ongerust over hoe zijn deelname zou vallen in de publieke opinie. Maar de herinnering aan De Wever en de impact van zijn televisieoptreden bleek erg sterk. “En The Masked Singer is nu eenmaal De slimste mens van deze generatie”, klinkt het in de partij.

Maar heeft een partijvoorzitter wel tijd voor zulke ongein? Rond The Masked Singer hangt een notoire geheimhouding. De productie spaart geen moeite om te voorkomen dat de identiteit van de deelnemers bekend raakt. Voor de kandidaten kruipt er handenvol tijd in.

Met een energiecrisis en een oorlog aan de rand van Europa lijkt Rousseau wel andere katten te geselen te hebben. Maar de opnames van The Masked Singer gebeurden afgelopen zomer al, in politiek rustiger weken. Ook voor Dancing with the Stars werd Rousseau aan de mouw getrokken, maar dat programma wordt in het najaar opgenomen. Dat bleek onmogelijk te combineren met de Wetstraat.

Anders dan Tommelein kon Rousseau het tot de laatste aflevering uitzingen. “Het helpt dat Conner wél kan zingen”, klinkt het bij de socialisten. De juryleden van The Masked Singer hadden ook niet door wie in het konijnenpak schuilde. Om niet te snel herkend te worden, liet de productie van het programma Rousseau ieder nummer een octaaf lager zingen dan de originele versie. En in de filmpjes over zijn personage mat hij zich een Brussels accent aan, alweer om onder de radar te blijven.