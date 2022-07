‘En dan stevent zo’n klas op de mangakast af’: toppers en tegenvallers bij boekhandel Donner in Rotterdam

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Leo van de Wetering van Donner, Rotterdam.

Het valt op dat er heel wat non-fictie in jullie top tien staat.

“We zitten in een voormalige Bank, een rijksmonument en het eerste grote gebouw dat in de wederopbouw na WO II werd opgeleverd. Met bijna 4.000 vierkante meter winkel en meer dan 50.000 titels op voorraad zijn wij wellicht de grootste boekhandel van de Lage Landen, en daar hoort natuurlijk een grote afdeling non-fictie bij. Geopolitiek en klimaattransitie beheersen de actualiteit en dat merk je aan de verkoop. De literaire fictie staat landelijk wat onder druk, maar we mogen dat ook niet overdrijven. Van Lale Güls Ik ga leven zijn in goed een jaar tijd toch 200.000 exemplaren verkocht.”

Ziet u een trend in de verkoop?

“Het is een wereldwijd fenomeen en ook bij ons is het duidelijk merkbaar, de invloed van BookTok en influencers, en daaraan gekoppeld de jeugd die weer papieren boeken leest. Wij hebben drommen nieuwe klanten van tussen de 14 en 20 die Donner als een soort hangplek beschouwen. Zij kopen vooral new romance, Engelse en Russische klassieken en ook wel manga’s. Dan zie je een hele klas de boekhandel binnenkomen en enthousiast op de mangakast afstevenen. Ik vind dat een grandioze trend, tegen de ontlezing in. Tijdens de lockdown waren we verplicht in december – de topmaand – te sluiten, maar BookTok heeft veel goedgemaakt.”

Leo van de Wetering van de Rotterdamse boekhandel Donner. Beeld RV

U gelooft duidelijk weer in het papieren boek?

“Tussen 2008 en 2014 heeft Donner een moeilijke periode doorgemaakt. We maakten deel uit van Polare, dat in 2014 failliet ging. Met een aantal investeerders en crowdfunding konden vijf personeels­leden de zaak overnemen en haar oude naam Donner teruggeven. Maar de twijfel was groot. De verkoop nam met 15 à 20 procent af. Ik zag de toekomst somber in. Maar geleidelijk aan keerde het tij. Vorig jaar zijn er wereldwijd meer boeken verkocht dan het jaar daarvoor. Ik moet dan altijd denken aan die uitspraak van Umberto Eco, dat het boek is als het wiel, de bijl en de zaag: eenmaal uitgevonden kan het niet meer verbeterd worden.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Boven mijn bureau hangt een portret van de Vlaamse schrijver Maurice Gilliams, misschien wel mijn grootste liefde in de literatuur sinds ik in 1980 in aanraking kwam met zijn werk, toen hem de Prijs der Nederlandse Letteren werd toegekend. Dit najaar verschijnt de langverwachte biografie van Gilliams, geschreven door Annette ­Portegies. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Beeld rv

TOP 10 BEST VERKOCHTE BOEKEN BIJ DONNER

1. Marcel van Roosmalen, Totaal

2. Karin ­Slaughter, Gewetenloos

3. Holly Black, Dief van de nacht

4. Bill Browder, Achtervolgd door de staatsmaffia

5. Roxane van Iperen, Eigen welzijn eerst

6. Catherine Belton, De mannen van Poetin

7. Dimitri Verhulst, Hebben en zijn

8. David Graeber en David Wengrow, Het begin van alles

9. Frans de Waal, Anders

10. Mariken Heitman, Wormmaan