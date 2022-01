En dan begint Stromae ineens te zingen: zo maakt zanger nieuwe single over eenzaamheid bekend op Franse tv

Bekijk hier het gesprek en de nieuwe single (vanaf 2:03):

Tijdens het interview in het programma ‘Le 20 heures’ op de Franse nationale televisiezender TF1 had de Belgische artiest het onder meer over zijn nieuwe album en over zijn lange afwezigheid in de muziekwereld. Zo nam Stromae een muzikale pauze van zeven jaar, al had hij daar naar eigen zeggen wel een goede reden voor. “Ik moest gewoon nog wat leven. Zo heb ik in mijn privéleven de kans gehad om te trouwen, om een kind te krijgen dat nu drie jaar is. Ik moest gewoon nog wat dingen beleven”, aldus de zanger. “Het leven op tour is geweldig, maar daar maak je geen dagdagelijkse dingen mee”, klinkt het.

Toch heeft de zanger de afgelopen jaren niet stilgezeten. Zo maakte Stromae al videoclips voor artiesten zoals Billie Eilish en Dua Lipa. “Het heeft me deugd gedaan om voor andere artiesten te werken, omdat de aandacht dan niet meer op mezelf was gevestigd”, vertelt de artiest.

Zelfmoord en eenzaamheid

En dan moest de verrassing nog komen. Toen de Franse journaliste Anne-Claire Coudray Stromae de vraag stelde of muziek hem ook helpt om zich minder alleen te voelen, begon Stromae... zijn gloednieuwe single L’enfer te zingen.

Het werd een donker nummer. “Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires/J’en suis peu fier/On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer”, klinkt het in het nummer. Vertaald zingt hij: “Ik heb daardoor soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben er niet erg trots op. We geloven soms dat dat de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik in een hel leef”.

Stromae stelde midden oktober al een eerste single ‘Santé’ voor. Zijn enorme succes na zijn plaat ‘Racine carrée’ in 2013 bracht hem overal ter wereld, wat zowel op fysiek als mentaal vlak een zware impact op hem had. De zanger kampte de afgelopen jaren met een burn-out.

Découvrez le nouveau single de @stromae "L'enfer" dévoilé en exclusivité dans le JT de 20H d' @accoudray ce dimanche pic.twitter.com/k6SUN0jekR — TF1 (@TF1) 9 januari 2022

Vijf continenten

Verder liet Stromae weten dat hij zich voor zijn nieuwe album heeft laten inspireren door vijf continenten, een idee dat aansluit bij de ‘globetrotter-mentaliteit’ van zijn moeder. “Ze heeft ons veel laten reizen met de rugzak: naar Mali, naar Mexico,... Ze had altijd zin om andere plaatsen te zien. En dat doe ik ook in mijn album”, besluit de zanger. Zo mogen de fans van Stromae onder andere Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse invloeden verwachten.

De zanger gaat ook weer touren. De eerste drie shows zijn gepland in Brussel op 22 februari, in Parijs op 24 februari en in Amsterdam op 27 februari. Die shows waren meteen uitverkocht. Op 19 juni speelt hij ook op Werchter Boutique en hij keert nog terug naar Paleis 12 in Brussel op 15, 16 en 17 maart 2023.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.