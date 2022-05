Emma Heesters: ‘Wes en ik lachen er weleens mee: in zijn wereld ben ik de vriendin ván, en in mijn wereld is hij de vriend ván’

Haar carrièrepad heeft allerminst te lijden onder de ‘Zwaartekracht’ die ze bezingt in haar single met ons aller Regi: de ster van de Nederlandse zangeres Emma Heesters (26) is alleen maar rijzende. In België ziet u haar weleens aan de zijde van de kloeke Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt (28), maar laat het duidelijk zijn: tenzij hij Anderlecht alsnog aan de titel helpt én in december Oranje eigenhandig naar de wereldtitel loodst in Qatar, zal zijn vrouw boven de Moerdijk het felst bejubeld worden.

Het pad naar de roem is veelal kronkelig en oneffen, maar voor Emma Heesters was het een glinsterende boulevard. In Nederland is ze een Grote Naam, die in The Masked Singer in het pak van Krokodil schuilging, en in België brak ze door met de Metejoor-samenwerking ‘Rendez-vous’, een nummer dat mooi haar relatie met Wesley Hoedt beschrijft, volgens de laatste peilingen in De container cup minstens de tweede sympathiekste Wesley in de voetballerij.

Emma Heesters: “Het was helemaal niet de bedoeling, maar de tekst – ‘Ik wil je nu, vanavond, morgenvroeg / Want ik heb nooit genoeg, genoeg’ – past wel heel goed bij ons. ’t Is alleszins het nummer dat ik het meest met Wes associeer.

“Muziek heeft ons trouwens samengebracht. En dan meer specifiek het half in het Spaans, half in het Nederlands gezongen ‘Pa olvidarte’, dat ik heb gemaakt met Rolf Sanchez. Omdat Wesley nog in Spanje heeft gevoetbald en dus een mondje Spaans spreekt, luisterde hij er graag naar. Tijdens één luisterbeurt zei een vriend: ‘Wedden dat ze niet antwoordt als je haar een berichtje stuurt op Instagram?’ Een uitdaging die Wesley met enthousiasme aanging (lacht).”

Uit hoeveel honderden verzoekjes heb je zijn bericht geplukt?

Heesters (lacht): “Als het goed gaat met je nummer, dan krijg je natuurlijk wel wat binnen, zeker van mannen. Maar híj viel op, in de eerste plaats omdat hij superknap is. Nu, op Instagram denk je niet gelijk dat je met je toekomstige zit te praten, hè. Wist ik veel!

“Onze eerste date vond plaats in Antwerpen, meer bepaald in Schoten, omdat Wes daar toen woonde. We zijn in een skibar gaan zitten, de enige plek die toen open was.”

Wie heeft de eerste stap gezet?

Heesters: “Als je ’t aan Wes zou vragen, krijg je geheid een ander antwoord, maar: hij! Zijn verhaal is dat ik op een gegeven moment zo aan m’n haar zat te frunniken – zogenaamd om een signaal uit te sturen – dat hij me wel móést zoenen. Onzin, natuurlijk, maar ik klaag niet (lacht).”

Wat vond je ervan dat hij een profvoetballer is?

Heesters: “Ik heb er even over nagedacht, want er kleeft natuurlijk een bepaald imago aan voetballers. Maar goed, dokters dragen ook niet allemaal een brilletje, hè? Ik leerde Wesley kennen als een sterke, betrouwbare man die in nog zoveel ándere dingen goed is dan voetbal. Het zou veel mensen verbazen hoe lief hij is. En hoe intelligent. Ik vind hem goed in alles wat hij doet – behalve zingen, wat hij niet kan laten als hij mijn muziek op de radio hoort (lacht).

“Het mentale aspect van profvoetbal wordt weleens onderschat. Wes is in enkele jaren tijd zes keer verhuisd, wat echt wel belastend is: naar Engeland, Italië, Spanje... In al die landen heeft hij de sfeer opgesnoven, en hij spreekt de talen vloeiend. Je bent niet alleen een voetballer op het veld, maar ook in de manier waarop je je leven inricht.”

Voetballers hunkeren door die instabiliteit vaak naar een vriendin die altijd voor hen klaarstaat en enige houvast biedt.

Heesters: “Voetballers zijn alfamannetjes die verlangen dat hun vrouw na de training klaarstaat met het eten in een gepoetst huis, wil je zeggen? (lacht) Zo is Wes helemáál niet, en maar goed ook: dat hoef je van mij niet te verwachten. Nee, hij vindt het net leuk dat ik m’n eigen carrière heb, dat ik net als hij de beste probeer te zijn in wat ik doe – dat is wel typisch aan me: ik moet en zal de beste zijn. Het komt er misschien wel simpelweg op neer dat wij elkaar begrijpen. Vroeger zaten we allebei in een relatie met een partner die niet op hetzelfde level presteerde. Dat doen wij wel: wij stuwen elkaar voort, inspireren elkaar, maken elkaar beter.”

Wat vond jij van zijn keuze voor Anderlecht?

Heesters: “Zakelijke beslissingen nemen we allebei in de eerste plaats zelf, maar ik was er alleszins niet rouwig om. Het betekende dat Wes weer dichtbij zou zijn, dat we konden samenwonen – we zijn net ingetrokken in onze eigen stek in Antwerpen. Vorig jaar zat hij in Rome, en toen heb ik ervoor gekozen om niet mee te verhuizen. Dat was niet altijd gemakkelijk. Ik ben blij dat ik nu naar zijn wedstrijden kan gaan kijken.”

Ben je een voetbalfan? Ken je de extase van de sport, het gevoel dat een doelpunt je in de zevende hemel brengt?

Heesters: “Mijn eigen optredens brengen me toch méér in vervoering (lacht). Maar natuurlijk doet het me wat als Wesley een doelpunt maakt, wat hij als verdediger overigens prima doet, vind ik. Dan ga ik even loos. Ik heb simpelweg meer oog voor Wesley dan voor de rest van de wedstrijd.

“Ik merk dat hij het naar zijn zin heeft bij Anderlecht. Hij is erg close met het clubje van de verdediging: die kunnen met z’n allen Spaans praten – Lisandro Magallán, Sergio Gómez, Michael Murillo... Maar ik heb het gevoel dat het hele team goed zit. Ik heb Wes nog nooit zoveel zien lachen.”

Valt het resultaat van een wedstrijd onmiddellijk van zijn gezicht af te lezen?

Heesters: “Ik heb er een gewoonte van gemaakt om vooraf te vragen tegen wie hij moet spelen, en hoe goed die ploeg is. Als hij gelijkspeelt tegen een ploeg waarvan hij vindt dat ze er eigenlijk van hadden moeten winnen, dan zie je dat. Ik heb dat ook als ik een valse noot zing. Al ben ik blij dat het in mijn wereld niet om winnen of verliezen gaat: ik ben zo al perfectionistisch genoeg (lachje).”

Ik las dat jij weleens haatberichten aan het adres van Wes ontvangt.

Heesters: “Héél soms. Als ik me niet kan inhouden, reageer ik, en dan krijg ik altijd antwoord: ‘Sorry voor mijn bericht: ik was gepikeerd omdat ik geld op de wedstrijd had ingezet!’”

Wie van jullie heeft de grootste mond?

Heesters: “In de media zal dat Wes zijn, maar ik kan er ook wat van, hoor (lacht). We zijn allebei niet op ons mondje gevallen en zeggen duidelijk waar het op staat. Ook tegen elkaar.”

Hij wordt weleens als arrogant omschreven.

Heesters: “In de media word je snel in een hokje geduwd, hè? Maar hij is níét arrogant. Hij heeft net één van de grootste harten die ik ken. Hij is empathisch, bezorgd, vrijgevig... Hij is pas gelukkig als de mensen om hem heen óók gelukkig zijn. Wes is, kort samengevat, het typevoorbeeld van een grote mond met een klein hartje, en voor mij is hij ronduit perfect.”

Is hij een romanticus?

Heesters: “Een mégaromanticus. Als wij allebei een dagje vrij hebben, gaan we naar Parijs, en dan arriveer ik telkens in een hotelkamer die hélemaal vol ligt met rozenblaadjes. Wes is een klassieke gentleman, die overal waar we gaan de deur voor me openhoudt.”

Klopt het dat hij jou officieel heeft gevraagd om zijn vriendin te worden op Valentijnsdag?

Heesters: “In Parijs zelfs! Romantischer kan haast niet, hè? Het is snel gegaan. Toen we elkaar een maand kenden, zeiden we al: ‘Wij gaan ooit trouwen.’ In mij schuilt ook een romanticus, vermoed ik. (Fijntjes) Maar ja, daar hebben de Belgische bladen volgens mij al vol mee gestaan.”

Nu heb je het over je ontboezeming dat je graag kwaliteitsvolle lingeriesetjes en jarretels draagt.

Heesters: “Welja (lacht). Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben, toch?”

Geen plan B

Je bent geboren in ’s-Gravenpolder in Nederland. Wat mag ik me daarbij voorstellen?

Heesters: “Een dorp (lacht). Een gelovig, gereformeerd dorp, al is er van dat religieuze niets blijven hangen bij mij. Ik ben al snel school gaan lopen in het stadje Goes, omdat ik daar danslessen kon volgen. Mijn vader is een klassiek geschoolde pianist, maar ik bracht de muziek in huis. Als ik er was, dan stond er muziek op, en was ik weg, dan bleef het thuis stil.

“Ik heb van m’n opvoeding vooral een sterk arbeidsethos meegekregen. Ik heb altijd gezien hoe mijn moeder uit werken ging, en dat mijn ouders volledig gelijkwaardig waren. Daar ben ik hun dankbaar voor, want het heeft er zeker toe bijgedragen dat ik nu zo gemotiveerd ben om een eigen carrière na te streven. Ze hebben mij altijd ingeprent: als je ergens in gelooft en je gaat ervoor, dan zal het ook lukken.”

Vertaalde dat arbeidsethos zich ook in fantastische schoolresultaten?

Heesters: “Nee, ik was liever bezig met zingen en dansen (lachje). Als de muziek er niet was geweest, dan was ik misschien wel in het bedrijfsleven gestapt. Een eigen marketingbureau, dat lijkt me nog wel wat. Ik ben zelfs begonnen aan de universiteit, maar daar hield ik het na één maand voor bekeken: ik vond dat ik geen plan B mocht hebben, omdat ik álles wilde doen om plan A te doen slagen. Muziek móést lukken. En afgezien daarvan bleek bedrijfskunde ook gewoon hartstikke saai te zijn.”

De vergelijking met het bedrijfsleven is niet toevallig: je bouwt je zangcarrière uit als een zakenvrouw.

Heesters: “Ik vind het belangrijk om als vrouw onafhankelijk te zijn. Dat wil ook zeggen: goed mijn geld verdienen. In de muziek is het zoals in elk vak: als je het goed doet, dan verdien je goed. En dat vind ik best prettig, daar ga ik niet flauw over doen. Gelukkig vind ik commerciële muziek heel leuk. Ik heb nooit bewust gedacht: misschien moet ik de single wat poppyer maken, zodat ik op de radio word gedraaid.”

Is luxe belangrijk?

Heesters: “Ik vind het superleuk om in een eigen, mooie auto rond te rijden. En ik ben er hartstikke trots op dat Wes en ik samen ons huis in Antwerpen hebben gekocht. Het gaat me dan niet zozeer om die auto of dat huis, maar wel om de fierheid: dít heb ik toch maar mooi verwezenlijkt. Het leven is voor ons allebei: het onderste uit de kan halen.”

Was je als tiener al even zelfbewust als nu?

Heesters: “Eigenlijk wel (lachje). Mijn vriendinnen zeiden dan: ‘Wauw, dat jij zo zelfverzekerd bent, dat zou ik je echt niet nadoen.’ Ik heb altijd heel goed geweten waar ik goed in was.”

Is je leven een aaneenrijging van successen of loop je ook weleens met je kop tegen de muur?

Heesters: “Tuurlijk wel! Ik geloof niet in succes zonder falen. Pas als je faalt, léér je. Ken je dat plaatje op Instagram: ‘What success looks like’ tegenover ‘What success really is’? Dan zie je een ijsberg waarvan alleen het bovenste puntje – ‘What success looks like’ – zichtbaar is.

“Ik heb de afgelopen jaren veel lessen geleerd over mezelf en over anderen, en dat was niet altijd even mooi. In het begin was ik best naïef en zag ik altijd het goeie in mensen. Maar de muziek is een harde business. Soms willen mensen je gebruiken voor hun eigen gewin. Je moet leren dat dat er ook bij komt kijken. Veel mensen hebben een te rooskleurig beeld van ons bestaan. Artiesten en voetballers zie je overal shinen, en dan denk je: wauw, wat prettig! Maar de rest van die ijsberg is er ook nog. Eén van mijn stelregels is dat ik niet huilend op een podium wil staan: huilen doe ik thuis wel (lacht). Op een podium sta ik om mensen te entertainen.”

Wat is de hardste wereld, de showbizz of het voetbal?

Heesters: “Ik heb het idee dat het voetbal nóg harder is. Als 8-jarig jongetje werd Wes al bij de trainer geroepen voor een functioneringsgesprek: die gastjes kwamen één voor één huilend weer buiten. Dat heb ik nooit meegemaakt.”

Vind jij je plek in die machowereld?

Heesters: “Ja, hoor, ik ben totaal niet geïntimideerd. In de muziekindustrie werken óók nog steeds meer mannen dan vrouwen.”

Over twijfelachtige mannen gesproken: één van je volgende wapenfeiten had een single met Marco Borsato moeten worden, die in ongenade is gevallen na beschuldigingen over wangedrag in The Voice Kids.

Heesters: “We hebben samen een duet opgenomen, en dat is toen in heel Nederland in het nieuws gekomen. Maar we hadden het nog niet uitgebracht, het stond nog niet eens op onze planning! Toen ik promotie moest doen voor een ander nummer, kreeg ik alleen maar vragen over Marco.”

Heb jij de muziekindustrie altijd als respectvol en vrouwvriendelijk ervaren?

Heesters: “Ik heb ook weleens tegen mannen moeten zeggen: ‘Yo, effe dimmen!’ Maar ik ben ervan overtuigd dat zulke zaken evengoed gebeuren in een bank of in een ziekenhuis. Het is in elk geval héél goed dat het nu allemaal naar buiten komt. Het is nooit leuk om als vrouw in een professionele situatie te moeten zeggen: ‘Hou nu je mond eens.’ Maar ik deed dat wel, o ja. Dan word je gezien als de sfeerverpester, terwijl ik vind dat de man die de opmerking maakte, op dat moment de sfeer al onder nul heeft getorpedeerd. Wat jij?”

‘Regi is de hitmaker der hitmakers: hij is zó goed in wat hij doet. En toch is hij professioneel nog steeds even leuk in de omgang. Met hem samenwerken is onwijs gezellig.’ Beeld MNM

Echte nerd

Je hebt vijf miljoen volgers op YouTube: ik ben geen expert, maar dat lijkt me véél.

Heesters: “Dat is wel wat, ja (lachje). Ik sta zeker in de top tien van Nederlandse YouTube-kanalen. Maar ik denk alleen maar: op naar de tien miljoen!”

Wat waren je verwachtingen toen je op je 18de met dat kanaal begon?

Heesters: “In de klas vroegen mensen steeds vaker of ik eens een liedje wilde zingen. Op een gegeven moment liep het zo de spuigaten uit dat ik dacht: ik zal maar wat video’s maken, dan ben ik ervan af! Mijn intuïtie fluisterde me in dat dat een goed idee was, en ik volg die altijd.

“Ik was er nauwgezet mee bezig. Bij elk filmpje keek ik naar de data: op welke seconde haken mensen af? Hoe zien mijn grafieken eruit? Ik was een echte nerd. En intussen leerde ik hoe het allemaal werkte, en ging ik met mijn knutselkont aan de montagetafel zitten. Steeds meer video’s kregen een miljoen weergaven. Sommige zitten intussen aan tien miljoen!”

Hoe komt het dat er ook Indiase en Indonesische nummers op jouw kanaal staan? Uit interesse voor de cultuur?

Heesters: “Eén van de liedjes die ik heb gecoverd, is ‘I Love You 3000’ van Stephanie Poetri, gebaseerd op een uitspraak van Morgan Stark, de dochter van Tony Stark in de Iron Man-films. Dat liedje is viraal gegaan, en dat verraste me zo dat ik heb opgezocht waar het nummer vandaan kwam. Indonesië, zo bleek. Dus ben ik lukraak door de Indonesische top 50 gaan scrollen. Het nummer dat op één stond, was wondermooi, dus ik dacht: als ik dat nu eens vertaal? Dat sloeg zodanig aan – het is volgens mij m’n best bekeken video – dat ik de rest van de charts ben afgegaan. En toen ik daarmee klaar was, ben ik met India begonnen (lacht). Een gouden zet, want op YouTube komt het grootste deel van mijn fans uit India.”

Heb je met ‘Rendez-vous’ even doelbewust op de Belgische markt gemikt?

Heesters: “Joris (van Rossem, de echte naam van Metejoor, red.) had vooral een héél goed nummer geschreven, anders had ik het niet uitgebracht. Maar het was ook een aantrekkelijk idee om, toen Wes naar Anderlecht kwam, met een steengoed nummer in België te arriveren. Dan was ik niet ‘Emma Heesters, voetbalvrouw’, maar ‘Emma Heesters, artiest’.

“Wes en ik lachen er weleens mee: in zijn wereld ben ik de vriendin ván, en in mijn wereld is hij de vriend ván. Daar moesten we aan wennen, want wij zijn het allebéí gewend om in het middelpunt van de belangstelling te staan (lacht).”

Intussen doet ook ‘Zwaartekracht’, je single met Regi, het goed.

Heesters: “Met de release waren we gelijk Big Hit op MNM en Topschijf bij Qmusic, én we stonden in de Ultratop. Regi is de hitmaker der hitmakers, hè: hij is zó goed in wat hij doet. Hij staat niet zomaar aan de top. En toch is hij professioneel nog steeds even leuk in de omgang. Met hem samenwerken is gewoon onwijs gezellig.”

Een tijd geleden stond je op de MTV Awards naast Ed Sheeran: je mocht naar zijn afterparty.

Heesters: “Ja, maar ik ben niet iemand die dan een eind tegen Ed Sheeran gaat lopen zeuren. Ik had een European Music Award gewonnen, en ik vind het ook best wel belangrijk om van zo’n moment te genieten met de mensen met wie je daar bent.”

Wat als jouw idool Jennifer Lopez naast je had gestaan?

Heesters: “Dán had ik natuurlijk wel wat gezegd! Ik kan me geen leven zonder Jennifer Lopez voorstellen, al van kindsbeen af ben ik fan. Ik vind het ongemeen vet dat zij héél goed kan zingen, héél goed kan dansen, héél goed kan acteren... Ze is waanzinnig knap én volgens mij ook een buitengewoon goeie zakenvrouw. Ze is op veel vlakken een voorbeeld voor me.”

Ik heb gehoord dat ze lang niet al haar nummers zelf zingt.

Heesters: “Klopt, en toen ik daarachter kwam, was ik wel teleurgesteld. In sommige liedjes zou ze bijvoorbeeld het refrein niet zelf zingen.”

Toch belangrijk.

Heesters: “Of net niet, want je ziet: ze is wél een wereldster. Maar zelf zou ik zoiets nooit doen. Ach ja, toen zij op haar top was, tien, vijftien jaar geleden, werkte de industrie misschien heel anders. Ik ga daar niet over oordelen.”

Ben je gráág beroemd?

Heesters: “Beroemd zijn betekent dat het goed gaat met je carrière, dus in dat opzicht vind ik het wel prettig. Maar alles wat erbij komt kijken... (Fijntjes) Veel mensen zijn het er niet mee eens dat je als bekende persoon sommige dingen privé zou mogen houden.”

Nu verwijs je naar de zogenaamde juice channels, die het privéleven van BN’ers uitspitten.

Heesters: “Een relatie tussen twee bekende personen heeft veel meer nadelen dan mensen denken. Er komt váák jaloezie bij kijken. (Zucht) Zeker tegen die juice channels is het erg moeilijk om je te verweren, omdat het zulke uit de lucht gegrepen, gefabriceerde verhalen zijn. Hoe weerleg je totale onzin?”

Jullie ontvolgen elkaar soms op sociale media en hebben al meermaals al jullie foto’s samen verwijderd.

Heesters: “Dat zou weleens aan onze Nederlandse opvliegendheid kunnen liggen: wij zijn soms wel explosief (lacht). Maar nu zullen we dat niet meer zo snel doen, omdat de media dat telkens oppikken en er véél meer van maken dan de onbenullige ruzie die het maar is. Laat het duidelijk zijn: tussen Wesley en mij zit het meer dan goed, wij zijn samen sterk en samen gelukkig.”

Plusmama

Je muziekcarrière lijkt me het resultaat van een masterplan te zijn. Stippel je alles zo nauwgezet uit?

Heesters (denkt na): “Ik ben wel iemand die... doordacht leeft. Ik denk heel goed na over wat ik wil en hóé ik het wil. En als ik eenmaal iets wil, dan zorg ik ervoor dat het ook gebeurt. Dat kan voor mijn omgeving weleens irritant zijn: als het even níét gaat zoals ik wil, dan gaat er in mijn hoofd een soort error af en word ik chagrijnig (lachje).”

Wat is tot nog toe het hoogtepunt van je carrière?

Heesters: “Ik ben doorgebroken net vóór de coronacrisis losbarstte, en ik moet zeggen: ik ben er trots op dat ik gedurende die hele periode hits heb gehad. Ik stond zelfs twee keer in één week tijd in de Ziggo Dome in Amsterdam. Geweldig: een hele arena die meezingt met je nummers...”

Als je even luidop mag dromen, waar sta je dan over vijf jaar?

Heesters: “Mijn droom is – naast die tien miljoen abonnees op YouTube – om in m’n eentje een arena uit te verkopen, het liefst het Sportpaleis. Als ik vroeger naar m’n grootouders reed, gingen we via Antwerpen en dan trok ik zulke ogen als we het Sportpaleis passeerden: toen al droomde ik ervan om daar te staan. En ik wil ook ooit deelnemen aan het Eurovisiesongfestival.

“Nu ik er zo over nadenk: tegen dan mogen Wes en ik ook getrouwd zijn.”

Je herinnert hem daar in elk interview aan.

Heesters (knikt): “Ik wil de kindjes van Wes mooi zien opgroeien, en hen steunen waar ik kan.”

Hij zegt in zo goed als elk interview dat jij een geweldige plusmama bent voor zijn kinderen.

Heesters: “Voor mij heeft die rol, die niet voor iedereen even evident is, altijd gemakkelijk aangevoeld. Dat komt in grote mate door de manier waarop Wesley met zijn kinderen én met mij omgaat. Hij heeft ervoor gezorgd dat die band meteen goed zat. En de kindjes zijn ook gewoon écht leuk.”

Vroeger zei je altijd dat je geen mama wilde worden.

Heesters: “Zo zie je maar hoe gek ik ben op Wes (lacht). Hij en zijn kindjes hebben me veranderd: intussen zou ik wél ooit samen kinderen willen.”

Jullie stapelen de successen op: Wesley speelt nu met Anderlecht in de Champions’ Play-offs. Wat als ze kampioen zouden spelen?

Heesters: “Dan is het feest! Ik feest niet veel, maar áls ik het doe, ben ik degene die op de tafels danst en het licht uitdoet.”

Ben je al eens samen met Wesley dronken geweest?

Heesters: “Eén keer (lacht). Sowieso wordt hij niet snel dronken, dus ik ben al lang blij dat ik ’t die ene keer heb mogen meemaken. Dan breken we de tent af, hoor. We hadden allebei vakantie – tijdens het seizoen zul je hem niet zien drinken – en we hadden met vrienden een gezellige avond. In de club zijn we een kussengevecht gestart, en Wes heeft rondgelopen met een ober over z’n schouder (lacht). Af en toe even loosgaan en van het leven genieten: mag wel, toch?”

Zal hij in Qatar – en tégen Qatar – voor Oranje voetballen?

Heesters: “Natúúrlijk hoop ik dat hij het shirt van Oranje opnieuw zal mogen aantrekken – ik zou fierder dan ooit zijn. Hij verdient, als de wonderlijke vent die hij is, niets minder.”

