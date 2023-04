Emily Brontë begint Wuthering Heights te schrijven, de zwaarmoedige roman over kolkende passie en naargeestige wraak, nadat ze is afgewezen door de jonge kapelaan William Weightman, die kort na de breuk aan cholera zal bezwijken. Na diens overlijden ontvangt ze via haar broer Branwell een brief van Weightman waarin hij haar aanmoedigt om haar literair talent te blijven gebruiken. En dus zet ze zich aan het schrijven, overmand door een dubbel liefdesverdriet, want ook haar verslaafde broer, de enige in het moralistische huisgezin die haar lijkt te begrijpen, sterft jong.

Althans, het bovenstaande is de interpretatie van Frances O’Connor, de actrice uit A.I. en de serie The Missing, die met Emily debuteert als scenariste en regisseuse. Er zijn nochtans veel te weinig harde feiten bekend om een sluitende uitspraak te doen over de genese van de roman. Ook onweerlegbare gegevens zet O’Connor naar haar hand. Zo is in de film de Brontë-kroost geslonken van zes stuks tot vier. En als Weightman al door een van de zussen aanbeden werd, dan door Anne Brontë. Dat O’Connor haar fantasie de vrije loop laat, is geen probleem: dit is een fictiefilm, geen documentaire.

Maar waar ze mee voor de dag komt, is opmerkelijk antifeministisch. Emily Brontë is niet langer de vrijgevochten vrouw die in een vijandige omgeving een gedurfde roman schrijft. Neen, ze hangt aan het infuus van de liefde, en we danken het aan twee mannen dat Wuthering Heights er überhaupt gekomen is. Wat een kleinmoedige interpretatie. Clichés à volonté in Emily: het symbolisch gebruik van natuurelementen, de stereotiepe personages of de simplistische dromen. O’Connor is, toegegeven, wel consequent: haar beeldtaal overstijgt evenmin de gemeenplaatsen van een in de 19de eeuw gesitueerde kostuumfilm.

Vanaf woensdag in de bioscoop.