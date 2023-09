Elvis Peeters laat de naoorlogse geschiedenis doorzinderen in nieuwe roman ‘De tijden’

In zijn kenmerkend bedaarde, maar af en toe ongenadig scherpe verteltoon waadt Elvis Peeters door het leven van drie generaties. In De tijden blaast de geschiedenis een deuntje mee en verliezen de personages hun grip op de tijd.

Steeds uitdrukkelijker profileert Elvis Peeters – rocker, performer, dichter, theaterauteur, kinderboekenschrijver en romancier – zich als een duo. “Elke paragraaf en elk hoofdstuk gaat door vier handen en door twee hoofden”, vertelde Peeters (pseudoniem van Jos Verlooy) ooit in deze krant over hun werkwijze. Tegenwoordig staat medeauteur en echtgenote Nicole van Bael ook mee op het schutblad van de romans en treedt ze vaker in de openbaarheid. Verlooy & Van Bael, wordt dat hun nieuwe roepnaam?

Suggestief proza dat stelselmatig een open zenuw raakt of ons een wat grimmige spiegel voorhoudt: het handelsmerk van Peeters en co. Het mondde uit in een stilaan indrukwekkende reeks boeken, vanaf het verhalendebuut Het uur van de aap (1992), met spraakmakende romans als De ontelbaren (2005), Wij (2009), Dinsdag (2012), Jacht (2015) of Brood (2018), waarvan sommige prestigieuze nominaties en hoge verkoopcijfers verzamelden. Met De ommelanden (2019), met zijn redeloze spanning tussen stad en hinterland in een onbestendig Europa, sneed Peeters ook het thema klimaatverandering aan.

Zes drachtige koeien

Met De tijden ambieert Peeters een groter naoorlogs fresco, al is deze roman over een vader, een dochter en een kleinzoon als vanouds beknopt van omvang en uitgepuurd van snit. In ieder geval overspannen we drie generaties en zijn politieke en maatschappelijke gebeurtenissen meer dan zomaar achtergrondgeruis. Driemaal zijn we getuige van enigszins weerbarstige personages die met bruuske veranderingen en hindernissen in de liefde kampen.

Er is de stugge Emiel die moet aanzien hoe zijn vader Hendrik na de Bevrijding een en ander moet bekopen voor zijn dubbelzinnige rol tijdens de oorlog. Zelf staat hij voor de opdracht om de boerderij te moderniseren, ook al droomt hij van tuinbouwwerk in Congo. Zijn dochter Hannelore spuit No Futures-slogan op de muren, gaat tekeer tegen de kruisraketten in haar punkjaren – merk op dat Peeters zelf vaak demonstreerde tegen kernwapens op Belgische bodem. En dan is er Matteo, die een beetje meewarig naar zijn tijdgenoten kijkt en een Europees verlichtingsideaal nastreeft. Telkens schragen songteksten – van fiftiesjazz tot Dua Lipa – elk hoofdstuk.

De tijden begint krachtig. Je zit meteen diep in la Flandre profonde van meteen na WO II, zonder dat dit klef of achterhaald aandoet. Met welgemikte zinnen ondergaan we de zwaarte van de boerenstiel, belaagd door allerlei technische ontwikkelingen en productiviteitseisen. Peeters laat ons indringend beseffen hoe moeilijk het is om de tanker van je lot van koers te doen veranderen. Emiel kan uiteindelijk niet anders dan vaders keuterboerderij overnemen wanneer de pater familias onverhoeds ernstig ziek wordt. ‘Zo gingen de dingen. Toen hij terugkwam uit de stal was zijn vader er niet meer. Hij lag daar nog, maar had het huis al verlaten.’ Gemangeld tussen zijn aantrekkingskracht voor de flamboyante Gisèle, actief als socialistische passionaria bij de vakbond, en de stille Odette, kiest hij voor haar die hem twee kinderen zal schenken: Hannelore en Paul. ‘Plots stond hij aan het hoofd van een boerderij met zes koeien die drachtig waren, en een nieuwe pikbinder die moest worden afbetaald. Dit bleek het leven dat hem omarmde’, klinkt het cynisch. Subtiel laat Peeters vervolgens zien hoe politieke wervelwinden – het oproer in Congo en de Europese landbouwhervormingen van Sicco Mansholt – Emiel in het nauw drijven, tot hij de boerderij moet verkopen en hij zichzelf in een achturendag bij een distributiecentrum manoeuvreert. De voortschrijdende tijd is genadeloos. Peeters werkt het dwingend, ja zelfs onontkoombaar uit, met een tragische ondertoon.

Machogedrag

In deel twee volgen we Emiels dochter Hannelore en laat Peeters de geschiedenis uitdrukkelijker opspelen, alsof we op een roetsjbaan worden gezet richting de no-futurepunk en later de techno, met Londen als katalysator. ‘Hardheid, onverzettelijkheid, branie, daar leeft ze van.’ Maar de onbezonnen Hannelore is minder vrijgevochten dan ze lijkt. Ook zij moet aanzien hoe de harde buitenwereld haar een stapje voor is en ze van het ene baantje naar het andere moet hoppen of soelaas zoeken van het ene in het andere bed. Dit hoofdstuk maakt een nerveuzere, meer samengepropte indruk omdat Peeters erg veel aanroert.

In het slotdeel volgen we Matteo, Hannelores zoon, die ideologisch haast de tegenhanger van zijn chaotische moeder lijkt. Vindt hij zijn heil in de Poolse bossen en bij ferme Europese verlichtingsprincipes? Hij smaalt op de ‘normloosheid’ van de grootstad, en machogedrag is hem niet vreemd. Matteo trekt op met Myrthe, die in extreemrechts vaarwater glijdt en hem seksueel tantaliseert.

Het prikkelende, stuwend geschreven De tijden woelt veel om in kort bestek. Proberen te leven, en je toch verhouden tot de wereld, hoe doe je dat? Grote vragen die niet noodzakelijk een pasklaar antwoord krijgen, maar de dilemma’s van de hoofdpersonages blijven bij.

Er hangt ambiguïteit over dit boek – ondanks een zeker fatalisme van het individu tegenover kapitalisme of het zelfgecreëerde klimaatmonster. Dat de tijdgeest soms te geforceerd ingewerkt is (‘Terwijl de Cubacrisis ontdooit, raakt de vaart bevroren’), stoort slechts af en toe.