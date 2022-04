Ella Leyers gaat ‘De ideale wereld’ presenteren: ‘Anders zou ik jaloers zijn op de nieuwe host’

“Ik heb mezelf de vraag gesteld: als ik het niet doe, zal ik dan jaloers zijn op mijn vervanger? Het antwoord was ja en dus ben ik gesprongen.” Ella Leyers had niet zo gek veel bedenktijd nodig toen haar de vraag werd gesteld of ze na de zomer achter de desk van De ideale wereld wou gaan zitten. Het hielp ook dat ze ondertussen al twee jaar als sidekick meedraait bij het Canvas-programma. “Toen ze me vroegen om ook te presenteren, wist ik waar ik terecht zou komen.”

Dat ze bij De ideale wereld op zoek moesten naar een nieuwe presentator was al langer bekend. In november vorig jaar liet Jan Jaap van der Wal weten dat hij aan zijn laatste maanden bij het programma bezig was. “Naar mijn gevoel zal ik er alles uitgehaald hebben wat erin zat”, liet hij toen optekenen.

Vijf maanden gezocht

De zoektocht naar een opvolger nam uiteindelijk vijf maanden in beslag. Lotte Vermeir, netmanager bij Eén en Canvas, is opgelucht dat de kogel nu door de kerk is. “De ideale wereld is en blijft een zeer belangrijk puzzelstuk voor Canvas: een programma dat met humor én een flinke dosis relativering zijn scherpe tanden in de actualiteit zet. We zijn heel blij dat we samen met Ella dit nieuwe hoofdstuk van De ideale wereld kunnen schrijven. Ella is zonder meer de geknipte host voor deze job: ze is een van de slimste mensen ter wereld en bovendien grappig, gevat en vlot.”

Ook Van der Wal is ervan overtuigd dat ‘zijn’ programma bij Leyers in goede handen is. “Ik ben zeer vereerd dat een van de grappigste mensen die ik ken de fakkel van De ideale wereld gaat overnemen. Ella kan met haar stijl en ideeën de show weer een andere kant op schoppen. Dat lijkt me heel gezond.”

Stijlbreuk?

Hoe groot de stijlbreuk met haar voorganger zal zijn, valt nog af te wachten. Van der Wal begon de show bijvoorbeeld altijd met een eigen kijk op de actualiteit, in de stijl van de Amerikaanse latenightshows. Of Leyers dat ook zal doen of voor een compleet andere aanpak kiest, krijgen we pas dit najaar te zien.

Eindredacteur Arne Martin liet eerder al weten dat hij met een nieuwe kapitein aan het roer sowieso wat wijzigingen verwacht: “Als nieuwe presentator wil je zo’n programma toch een beetje naar je hand zetten.” Maar een te forse koerswijziging moeten we volgens hem ook weer niet verwachten. “De essentie blijft dezelfde. De ideale wereld is een programma waarin een presentator met een gast over de actualiteit praat.”

Jan Jaap van der Wal neemt op 5 mei definitief afscheid van De ideale wereld, zijn opvolgster maakt dit najaar haar officiële entree.