Elise Caluwaerts en zus Charlotte: ‘Vijf dominante karakters, dat stuift weleens aan tafel’

ELISE

“Eén bal energie, dat is Charlotte. Kijk naar dat ontplofte haar. Dat was vroeger ook al zo. Terwijl er op mijn slaapkamer foto’s hingen van werken van Gustav Klimt, hingen in die van Charlotte posters van de Spice Girls. Tegelijk is Charlotte ook een oude ziel, iemand die goed kan luisteren, goed nadenkt, wat van haar een prima klankbord maakt. Ik ben meer vuur, meer impulsiviteit, een ram als sterrenbeeld.

“Het leeftijdsverschil van acht jaar maakt dat we tot een andere generatie behoren. Maar we delen een groot gevoelsleven, met kunst als expressievorm. De vraag stellen wat je plaats is in deze wereld, en daar iets aan verbinden, iets mee maken. Dat herken ik in Charlotte. Ze slaagt er ook in het zintuigelijke te laten doorsijpelen, om er nadien iets rationeels aan te verbinden.

“Van kleins af aan zijn we door onze ouders meegesleept naar concerten en musea. Dat is van groot belang gebleken in ons leven. Het klinkt wellicht naïef, maar de ervaring van kunst en esthetiek verlost de mens van alle mogelijke shit. Al wat je niet kunt vastpakken – je dromen, je demonen, je visioenen –, ook wat vaak vervelend is, kun je via kunst omzetten in het bewuste en er andere mensen mee raken. Wat voel je? Wat ervaar je als mooi? Waar droom je van, na het bakken van je zesde brood? Verbinding is waar we naar streven. Het contact met de ander. Het behoedt de mens voor depressies en neuroses. Dat is wat veel mensen voelden tijdens de lockdown, denk ik, toen er geen afleiding was en mensen beseften wat ze misten in dit leven. Ze vonden de diepgang en het belang van contact.

“Nu ben ik met de kleindochter van Alma Mahler (Oostenrijkse componiste, red.) aan het werken aan een cd-opname, een podcast en een film over Mahler. Haar leven is haast een samenvatting van de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw, door haar relaties met componist Gustav Mahler, architect Walter Gropius, schrijver Franz Werfel en schilders Alfred Kokoschka en Gustav Klimt, aan wie ze in haar onuitgegeven dagboeken al haar werken opdraagt. Nu verbinden we haar passionele liederen met de werken van Klimt. Fantastisch is dat.

“Sterk zijn: dat werd ons meegegeven in onze opvoeding. Het heeft tot vijf verschillende persoonlijkheden geleid. Charlotte zingt, ik ook, maar een andere zus is tropenarts en gynaecologe, werkte voor Artsen Zonder Grenzen in Afghanistan en begeleidt ook mensen met hiv. Een broer is manager en een andere zus geeft les op de middelbare school. Vijf dominante persoonlijkheden, dus het stuift weleens aan tafel, er is veel energie. Het zorgde ook voor vijf verschillende rouwprocessen toen onze vader vorig jaar overleed, nadat hij tien jaar ziek was. We hebben afscheid kunnen nemen, thuis, in Holsbeek, zagen hem gelukkig niet plots verdwijnen in een ziekenhuis. ‘Het enige wat je moet doen, is gelukkig zijn.’ Dat waren zijn laatste woorden tegen mij. Dat vergeet ik niet meer.”

CHARLOTTE

“‘Mark Knopfler’: dat is het laatste wat ik te horen kreeg. (lacht) Dat was zijn god op aarde. Toen ik afscheid van hem nam, speelde net ‘Walk of Life’ van Dire Straits op de radio. Op de begrafenis zong ik ‘Why Worry’. Op zo’n moment zie je inderdaad dat iedereen een andere band had met hem. Wat ook logisch is. Hoe ouder je wordt, hoe meer afstand er ontstaat, en hoe meer je naar jezelf en je familie kunt kijken, om dingen te vinden bij anderen waar je dan mee connecteert.

“Elise en ik hebben een andere core, maar wat ze zegt, herken ik wel: het gaat om het gevoelsleven en om de connectie. Het nightlife waarin ik me begeef met bands als Rheinzand en Tundra, gaat om meer dan alleen feesten, het gaat om zijn wie je wil zijn, ’s nachts, zonder daglicht, op een plek waar je alles kunt loslaten, inspiratie kunt opdoen bij anderen, het opgaan in de muziek, de kleuren, de nacht. Het is een sector waarin je troost vindt, en verbinding met de ander. Elise van haar kant kan net als ik overweldigd worden door schoonheid, door esthetiek, maar kan ook switchen naar lichtheid. Zij maakt kortere bogen dan ik, is sneller, impulsiever, maar ook eloquent en elegant. Ze lacht ook met zichzelf, en dan win je helemaal, hè. Ook zij heeft al die lagen.

GEKKE GEWOONTES Elise over Charlotte: “Haar eerste en enige koffie van de dag drinkt ze ’s ochtends in bed.” Charlotte over Elise: “Milou, haar hond, reist overal mee naartoe.”

“Onze ouders hadden altijd de blik naar buiten. Ze waren erg vervlochten met het verenigingsleven. Papa zat bij alle mogelijke sportverenigingen en mama was schepen in het dorp, verbonden aan de groenen. Onze ouders hebben hun best gedaan, dat geldt voor die hele generatie, maar ze hebben ook veel gekregen en veel opgedaan. Toen was ook al veel bekend over problemen waar wij nu mee kampen.

“Wat ethiek betreft, waren onze ouders zeer progressief. Onze mama was in de jaren 80 al ecochique. Ze sorteerde afval, en ging ze shoppen in haar Dior-pakje, dan zei ze aan de kassa: ‘Neen, ik hoef geen plastic zakje!’. Die had ze zelf mee. Ja, wij komen uit een familie van sterke karakters. Ik hoor het mijn grootmoeder nog zeggen: ‘Er kwamen hier in de oorlog eens twee Duitsers toe, elk met een mitraillette. ‘Leg dat maar aan de kant!,’ zei ik, ‘en help hier maar wat mee.’ Allee hup!’ (lacht)

“Er zijn ook dingen waar je je vragen bij stelt. In ieder gezin lopen weleens dingen fout, maar frustratie hebben wij niet, daar koop je niks mee. Je jeugd blijft een momentopname. Je bent dat nu niet meer. Nu leid je je eigen leven, zoals ook Elise doet. En als je je miskend voelt, of iets mist, iets niet fijn vindt, dan kun je daar nu liefde voor zoeken bij andere mensen. En dat geneest ook. En er dan mee lachen. Dan ben je helemaal klaar.”

Elise treedt op 28 augustus op in het Lemmens­instituut in Leuven. Charlotte speelt op 4 september op Forest Sounds (Brussel) met haar band Rheinzand.