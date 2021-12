Eindelijk heeft ‘Home Alone’ een werkelijk gelukkig einde gekregen

Omdat vader Culkin in geldnood zat, bracht hij zijn zeven kinderen naar audities voor filmrollen. Met Macaulay won hij de jackpot, maar ook Kieran maakte carrière als acteur (hij speelt nu in Succession). Hoe leerden de broers hun lot als kindsterren te omarmen?

Het was overduidelijk dat hij Macaulay Culkin had herkend. De taxichauffeur die de wereldberoemde kindster ten tijde van Home Alone (1990) en My Girl (1991) naar huis reed, was iets té geïnteresseerd. Griezelig geïnteresseerd.

Kieran Culkin, bekend door zijn rol van Roman Roy in de populaire serie Succession, vertelde er vorige week over in het Amerikaanse radioprogramma Fresh Air. Hij was destijds negen en zat ook in die taxi, samen met zijn zes jaar oudere broer Shane. Die had door wat er gebeurde.

Zet ons hier maar af, zei Shane, een straat verwijderd van hun huis. Maar nadat het drietal was uitgestapt, bleef de taxi zacht achter hen aanrijden. “Doe alsof je je veters strikt”, zei Shane tegen Kieran. De taxi stopte ook. Ze liepen verder. De taxi bleef ze langzaam volgen. Shane deed ook alsof hij zijn veters strikte. De taxi stopte weer. Uiteindelijk wisten de jongens toch zo te treuzelen, dat de man door het toeterende verkeer gedwongen werd door te rijden.

“Maar het was beangstigend”, aldus Kieran. “Dat een of andere creep wil weten waar we wonen, alleen omdat mijn broer beroemd is.”

Een interessant verhaal om nog eens aan te denken als je binnenkort Home Alone (1990) opnieuw aanzet. De kerstklassieker over een jongetje dat over het hoofd werd gezien, leidde ertoe dat hetzelfde jongetje in werkelijkheid nooit meer onzichtbaar was. De film, die wereldwijd nog steeds het effect heeft dat families op de bank dichter tegen elkaar aan kruipen met de kerstdagen, sloeg de hele familie Culkin uit het lood.

Macaulay Culkin met zijn moeder Patricia Bretnup, zijn vader Christopher Kit Culkin en zijn broertje Kieran. Parijs, 11 december 1990. Beeld Francis Apesteguy / Getty

Eerst dit: wat is toch de blijvende aantrekkingskracht van Home Alone, dat die na 31 jaar nog steeds elke Kerst wordt herhaald en massaal bekeken? De film, over Kevin McCallister die door zijn ouders wordt vergeten als zij op vakantie gaan, speelt in op een basale kinderangst én -fantasie: moederziel alleen thuis te zijn. Dat betekent eten wat je wilt, naar bed wanneer je wilt, maar ook extra kwetsbaar zijn als een stel inbrekers het op het huis hebben voorzien. Home Alone is hard en grappig door de boobytraps die het 9-jarige jongetje op de inbrekers loslaat, en dat is keurig in evenwicht met de sentimentele kerstboodschap. Maar de film was nooit dezelfde geweest zonder Macaulay Culkin in de hoofdrol. Zijn speelse charme, zijn brutaliteit en zijn zelfverzekerdheid zijn nog steeds onweerstaanbaar.

Home Alone was niet zijn debuutfilm, en Macaulay was niet de enige Culkin in de film. Zijn broer Kieran speelt zijn neefje Fuller, een parmantig mannetje met een rond brilletje, die destijds niemand echt opviel. Dat de jongens in die film zaten, kwam door hun vader Kit, een financieel worstelende, voormalig theateracteur die audities voor zijn zeven kinderen belangrijker vond dan school. Een van de vroegste herinneringen die Kieran heeft, vertelde hij in The Hollywood Reporter, is dat hij castingfoto’s moest laten maken in Central Park. “Mijn vader had zoiets van: heb je een kindacteur nodig? Welk geslacht? Welke leeftijd? Ik heb er wel wat. Hier, neem deze.”

Kieran Culkin als Kevins neefje Fuller in ‘Home Alone’.

Het gezin woonde in een appartement met twee slaapkamers in New York. Met Home Alone vergaarden ze rijkdom en macht. Volgens Premiere Magazine was Kit Culkin door de inmiddels bloeiende carrière van zijn zoon in 1993 de 48ste meest invloedrijke persoon in Hollywood. Achter de schermen was hij een tiran, schreef The New York Times destijds, die zijn eigen gefnuikte acteerambities botvierde op zijn beroemdste zoon. In interviews zou Macaulay jaren later vertellen dat Kit hem fysiek en emotioneel mishandelde. “Hij was jaloers”, vertelde hij in 2018 in een podcast. “Nog voor mijn tiende blonk ik uit in alles wat hij voor elkaar probeerde te krijgen.”

Vijftien films deed Macaulay, in zeven jaar. Toen was hij het zat en stopte met acteren om naar school te kunnen gaan. Maar de pers bleef van zijn leven smullen. Op zijn vijftien liet hij zich tot volwassene uitroepen om zelf over zijn miljoenen te kunnen beslissen (omdat het geld de voogdijstrijd van zijn scheidende ouders zou bemoeilijken, zei hij later). Zijn vriendschap met Michael Jackson werd argwanend bekeken (hij weet niets van misbruik). Op basis van onflatteuze foto’s zou hij verslaafd zijn geweest aan drugs (verslaving is nonsens, zegt hij). Met regelmaat werd hij gebeld door zijn advocaat, die na berichten over zijn overlijden toch wilde checken of hij nog leefde (ja).

Het is geen wonder dat Kieran, die destijds net als zijn jongere broertje Rory nog steeds in films en series speelde, zijn drie jaar oudere broer weinig benijdde. Acteren zag Kieran gewoon als werk, iets waar hij nu eenmaal was ingerold. In roem had hij geen zin. Toen hij voor Igby Goes Down (2002) werd genomineerd voor een Golden Globe en de aanbiedingen binnenstroomden, wees hij alles af. “Ik wist dat ik roem, succes en aandacht niet aan zou kunnen. Ik rende ervoor weg.” Op zijn 26ste werd hij gecast voor de film Scott Pilgrim vs the World (2010). “Waar ik het meest bang voor was”, vertelde hij vriend en regisseur Edgar Wright in oktober in een interview voor The Observer, “was dat mensen de film zouden gaan zien. Ik vlieg het liefst onder de radar.”

En toen kwam Succession, vanaf 2018, de met lof overladen HBO-dramaserie over een mediamagnaat en zijn familie, waarin Kieran schittert als de glibberige Roman. De schijnwerpers vielen niet langer te vermijden. Kieran dook ineens overal op in de media. Plus: hij had na dertig jaar plots plezier in acteren. Veel plezier. “Ik weet niet of het seizoen een of twee was, maar ik herinner me dat ik op een gegeven moment thuiskwam en tegen mijn vrouw zei: ik denk dat ik weet wat ik wil met mijn leven. Ik denk dat ik acteur wil worden.”

Kieran Culkin als Roman Roy in Succession.

Ongeveer gelijktijdig leek Macaulay Culkin zich erbij neer te leggen dat verstoppen geen enkele zin heeft. Zelfs met een skimasker op werd hij herkend. “Ik hoefde maar een verkeerde straat over te steken en ik had twintig fotografen achter me aan”, zei hij in The Guardian in 2016. “Daar kwamen later mensen bij met camera’s op hun telefoontjes. Zo ging het mijn hele volwassen leven.”

Verzet, moet hij gedacht hebben, is zinloos. In 2017 begon hij de website BunnyEars, volgens hemzelf een kruising tussen Gwyneth Paltrows platform Goop en de satirische nieuwssite The Onion, waar hij regelmatig de spot drijft met zijn eigen carrière (‘Macaulay Culkin interviewt de bijen uit My Girl’). Hij deed een geestige reclame waarin hij een volwassen Kevin speelt. Hij is actief op Twitter (‘Wil je je oud voelen? Ik ben inmiddels 40’), schuift zelfverzekerd aan bij avondprogramma’s, tourde met een Velvet Underground-coverband die elke song over pizza liet gaan, en liep een show voor Gucci. Omdat iedereen hem toch altijd al een tikje vreemd vond, kan hij zichzelf zijn, met al zijn charmante eigenaardigheden. “Ik bén een uniek sneeuwvlokje”, zei hij in februari in tijdschrift Esquire, in een interview dat geen enkel doel diende, behalve dan dat het mooie foto’s opleverde voor zijn vriendin. “Het zoog”, zegt hij daarin over zijn jeugd. “Maar het had erger kunnen zijn, hè? Ik werkte niet in een kolenmijn. Ik was geen kindsoldaat. Mijn vader heeft me niet seksueel misbruikt. Er zijn verknipte dingen gebeurd, maar die overkomen kinderen overal, altijd. En kijk naar me: ik heb geld, ik ben beroemd, ik heb een schitterende vriendin, een prachtig huis en geweldige dieren. Ik ben er fantastisch uitgekomen. Het heeft even geduurd, maar nu zeg ik tegen mezelf: eerlijk, Mack? Zo verschrikkelijk is het allemaal niet.” In april werd hij vader.

Dit is het echte happy end van Home Alone. Dertig jaar jaar na dato hebben Kieran en Macaulay eindelijk de controle teruggepakt, op ongeveer dezelfde manier: door de rol die hun is toebedeeld te omarmen, maar die vervolgens volledig op eigen voorwaarden vorm te geven.

Macaulay (links) en zijn broertje Kieran. Beeld Dave Benett / Getty