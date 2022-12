Eindejaarsgeluk in vers en beeld: de mooiste strips, koffietafelboeken en poëziebundels

Vorig weekend tipten we al 50 prozaparels en 6 jeugdboeken voor onder de kerstboom. Maar ook in strip-, poëzie- en koffietafelboekenland is het feest.

Strips

1. Giulio Macaione, Sirocco

Een dochter die Grindr voor haar pa installeert, een jonge ballerina die aarzelt om haar opleiding ver van huis te voltooien, en een beeldhouwster op leeftijd die leert ­leven met haar van kanker bevrijde lijf. De eerste uitgave van uitgeverij ­Lauwert is een schot in de roos. ­Giulio ­Macaione levert een innemende, sfeervolle Italiaanse drie­generatie­kroniek over (over)leven.

Lauwert, 200 p., 27,95 euro.

2. Duval & Pinheiro, Ogen zo blauw

Fred Duval en Nicolaï Pinheiro adapteren de gelijknamige thriller van Michel Bussi uit 2012. Krachtig en soms intriest, realistisch getekend met gebruik van een warm, zelfs zwoel kleurenpalet. Geloofwaardig en levendig gebracht ook, dit verhaal rond de identiteit van een baby die al dan niet een vliegtuigcrash overleefde. Verteld als eindrapport van een detective.

Daedalus, 174 p., 34,95 euro.

3. Alicia Jaraba, Zij die spreekt

Het verhaal over Malinalli, of La Malinche, een van de machtigste ­vrouwen naast de zestien­de-eeuwse Spaanse conquis­ta­dor Hernán Cortés, die als tiener zelf ten prooi viel aan de ­Azteken en Maya’s. Auteur (en taalkundige) Alicia Jaraba koos haar verhaal omdat La Malinche in Mexico een ­controversiële figuur is. Ze zou haar ras hebben verraden, maar niets of ­niemand is zwart-wit.

Saga Uitgaven, 216 p., 29,95 euro.

4. Lupano & Chemineau, De boekenezel van Córdoba

Als religieuzen na de dood van de kalief van Córdoba in de tiende eeuw diens befaamde bibliotheek tot de brandstapel veroordelen, verbergen een ­eunuch en een ­kopiiste honderden boeken. Een karikaturaal getekende, in humor gedrenkte vingerwijzing naar religieuze verstarring. Van de scenarist van de (verfilmde) bejaardenreeks Krasse knarren.

Standaard Uitgeverij, 260 p., 35 euro.

5. Kerr, Boisserie & Warzala, Berlijnse trilogie

Naar het boek March Violets uit 1989 van de Brit Philip Kerr. Een historische thriller in en rond nazi-Duitsland met in de hoofdrol detective Bernie Gunther, die van een bestolen zakenman voorrang krijgt op de Kriminalpolizei. Want corruptie floreerde in die tijd, en wat als je geen uitstaans hebt met Das Reich? Getekend in een droge klarelijnstijl.

Scratch, 140 p.

Beeld rv

Koffietafelboeken

1. Ben Sledsens

Het gebeurt niet vaak dat er voor een expovernissage buiten rijen wachtenden staan te dringen om binnen te mogen. Schilder Ben Sledsens is nog maar 31 en heeft ‘slechts’ vier solotentoonstellingen achter de rug, maar is nu al een van de chouchous van de Belgische kunstscene. Voor wie zijn expo in de Tim Van Laere Gallery dit jaar gemist heeft, is er nu ook een boek met zijn mooiste werk. Een kleur­explosie op papier.

Hannibal Books, 192 p., 59 euro.

2. Collage. Women of the Prix Pictet

Collage zoomt in op het werk van vrouwelijke fotografen. Meer bepaald 64 vrouwen die sinds 2008 in de running waren voor de gerenommeerde internationale foto­grafieaward, de Prix Pictet. Elk op hun manier focussen ze op de maatschappelijke vraagstukken van on­ze tijd. Soms rauw, dan weer poëtisch. Ons oog viel meteen op een geweldig beeld van fotografe Alice Mann, die een majoretteteam in Zuid-­Afrika volgde. Goed voor een instant glimlach.

Gestalten, 128 p., 39,90 euro.

Ben Sledsens. Beeld kos

3. Pretty Small. Grand Living with Limited Space

Dat tiny houses en kleinere woningen dé nieuwe woontrend zijn, weten we. Maar hoe kleed je zo’n bescheiden thuis praktisch én prachtig aan? Het boek Pretty Small biedt design­inspiratie. Het is heerlijk binnenkijken in coole en ingenieuze huisjes en appartementen uit de hele wereld. Van ­modern en industrieel tot gezellig, warm en speels. Of hoe je ook groots kunt denken en leven in kleine ruimtes.

DGV, 262 p., 33,92 euro.

4. Epic Train Journeys

Plannen voor een tripje met de trein? In Epic Train Journeys presenteert Monisha Rajesh vijftig legendarische routes, van luxueuze locomotieven tot budgetvriendelijke treinritten, van de Alpen tot Mount Yufu in Japan. Verhalen over avontuurlijk reizen door tropische jungles, maar ook tips voor dichter bij huis. Met beelden die je zo doen watertanden dat je meteen die vakantie boekt.

Gestalten, 288 p., 39,90 euro.

Beeld rv

Poëziebundels

1. Mustafa Stitou, Waar is het lam?

De in 1994 overdonderend gedebuteerde Nederlands-Marokkaanse poëet Mustafa Stitou laat zijn poëzie geduldig rijpen. De voormalige stadsdichter van Amsterdam verkent in zijn vijfde bundel Waar is het lam? ‘het drama van het offer’, en levert associatieve commentaren bij het Bijbelvers uit de titel, laverend tussen het archaïsche en het hedendaagse. Associatieve, zinnelijke, dan weer rauwe poëzie over de ram en het lam, die je ­omzwermt en vastgrijpt.

De Bezige Bij, 96 p., 21,99 euro.

2. Marieke Lucas Rijneveld, Komijnsplitsers

Met zijn nieuwe en intussen al derde dichtbundel Komijn­splitsers onderzoekt de Nederlandse schrijver Marieke Lucas ­Rijneveld in acht ­afdelingen wat het betekent om te wonen: in een huis, in jezelf en in verhouding tot anderen. Wie of wat heb je nodig om een compleet mens te zijn? En er is de vrees ‘om de verkeerde mens om je beenderen te vormen’. Hij gebruikt daarbij met veel schwung alle bandbreedtes van de taal.

Atlas Contact, 104 p., 21,99 euro.

Marieke Lucas Rijneveld. Beeld BELGAIMAGE

3. Esohe Weyden, Tussentaal

Campusdichter van de Universiteit Antwerpen, juriste en performer Esohe ­Weyden transformeert in haar poëziedebuut spoken word met verve naar papier. Het leidt tot een ritmische, openhartige maar ook een ­genuanceerde zelf­bespiegeling: ‘Het eindeloze tuimelen vindt meestal plaats in mijn hoofd / bedenksels die driftig touwtrekken in de rode ­schemering’.

Vrijdag, 86 p., 20 euro.

4. Stijn De Paepe, De mooiste dagverzen

Meer dan 1.500 dagverzen schreef de veel te jong overleden Stijn De Paepe voor deze krant. Said Bataray maakte een strenge maar rechtvaardige selectie, die aantoont dat goede poëzie de waan van de dag overstijgt. Het zijn snedige verzen die vaak een glimlach op je lippen toveren, maar soms ook de bittere waarheid in de verf zetten, zoals in ‘Mijn dochter houdt / van sprookjes, / onheilspellend / en intens. / Dus las ik voor: / ‘Er waren eens / de Rechten van / de Mens.’

Lannoo, 208 p., 19,99 euro.