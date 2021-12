Einde van een tijdperk: Peter Van de Veire stopt met zijn ochtendshow op MNM

Peter Van de Veire stopt ermee, zo maakte hij vanochtend zelf bekend op MNM. “In deze gekke tijden is het misschien een waardevol verhaal. Ik vind het zo stom om tot het einde van het jaar te moeten wachten om mensen te bedanken. Ik wil de luisteraars nu al bedanken”, stak Van de Veire van wal. “Zet je radio nu misschien toch even luider... Want, omdat ik jou zo graag zie vind ik het zo moeilijk om je dit te vertellen. Ik zal jou nooit vergeten. Het is een kleine wereld, dus we komen elkaar vast weer tegen. MNM is mijn radiokindje, ik kijk rond en ik zie een gezonde tiener die weet wat hij wil. Het gaat steengoed met MNM. Ik kan met een gerust hart zeggen: ik stop.”

“Vrijdag 1 april is het hier helemaal gedaan”, kondigt hij aan. “Ik wilde eigenlijk in 2019 al stoppen, maar het was nog zo plezant.” Kawtar, zijn copresentatrice, kon haar tranen niet bedwingen: “Wij gaan je keihard missen”, zegt ze. “Ik vind het zot dat ik naast jou heb mogen zitten tijdens de ochtendshow.”

“Uw mascara is uitgelopen nu”, grapt Van de Veire nog. Na 8 uur maakt hij naar eigen zeggen nog een belangrijke aankondiging.

50ste verjaardag

Van de Veire vierde gisteren nog zijn 50ste verjaardag tijdens een speciale aflevering van zijn ochtendshow: De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow Live Live!, in het MAS in Antwerpen. Daar kreeg hij niet alleen bezoek van zijn echtgenote, maar ook van zijn zoontje. Lex ontroerde zijn papa met een bijzondere verjaardagstaart. Tijdens de ochtendshow kwam ook Regi even langs. Hij had een gloednieuw nummer voor de presentator gemaakt. De song werd gezongen door Olivia Trappeniers.