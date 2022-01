Einde gezocht voor pas opgedoken Baantjer-boek

Appie Baantjer (1923-2010) had met veel nadruk gezegd dat deel 70, De Cock en de dood in gebed, verschenen in 2008, zijn laatste boek was in de Baantjer-reeks. Maar meer dan tien jaar na zijn dood ontving uitgever Jeannette Ploeger van De Fontein een telefoontje van een goede vriend van de schrijver.

Die had niet alleen de zorg voor Baantjers hond op zich genomen, maar kreeg ook de computer van Baantjer in beheer. De verouderde computer stond inmiddels klaar om naar het stort te gaan, maar daarvoor moest eerst de harde schijf gewist. Daarbij werd een deel van een manuscript gevonden: De Cock en moord als verlossing, tóch bedoeld als deel 71.

Schrijver Appie Baantjer (staand), in 1996 op bezoek op de set van ‘Baantjer’, met acteur Piet Römer, die zijn rechercheur vertolkte.

Het bleek ongeveer een kwart van een traditionele Baantjer; plotwendingen ontbraken, maar de auteur had duidelijk de setting geschetst. Uniek materiaal, besefte de uitgeverij. Ze besloot om het manuscript als miniboekje uit te geven bij de eerste oplage van het 90ste deel van de Baantjer-reeks door Peter Römer, De Cock en moord op stand, dat nu verschijnt.

Uitgeverij De Fontein verbindt aan de uitgave een schrijfwedstrijd, waarbij in 3750 woorden duidelijk moet worden wie de slachtoffers heeft vermoord en wat het motief was. Geen De Cock op volledige lengte, maar wel kans op een uitgave als boekje, onlinepublicatie en de naam van de winnaar in Baantjer 92. Met gebruik van vertrouwde Baantjer-elementen, zo waarschuwt de jury waarin Peter Römer zelf zit. Die kreeg zelf van Baantjer drie eisen mee wat betreft De Cock met zijn eeuwige regenjas en hoedje. Die mocht niet vloeken, geen wapen dragen en niet vreemdgaan.