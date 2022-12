Eind dit jaar valt het doek over het VRT-boekenplatform LangZullenWeLezen

LangZullenWeLezen werd vier jaar geleden, in april 2018, met nogal wat bombarie in het leven geroepen als onlineplatform, met medewerking van partners als Fintro en de intussen gekapseisde boekenbeursorganisator Boek.be. Lezers konden er inspiratie opdoen en hun favoriete boeken delen, met tien leesambassadeurs als uithangbord. Een tijdlang reikte de VRT zelfs de LangZullenWeLezen-trofeeën uit: publieksprijzen voor Nederlandstalige boeken. Je vond er interviews met auteurs, reportages én er vielen ook leestips te rapen. Dat gaat nu op de schop.

Het boekenplatform LangZullenWeLezen en de bijbehorende website worden begin volgend jaar definitief afgesloten én nu al niet meer aangevuld. “Maar dat betekent niet dat we niet blijven inzetten op boeken”, stelt VRT-woordvoerder Jan Sulmont. “Wie geabonneerd is op de nieuwsbrief, krijgt vanaf nu automatisch de wekelijkse nieuwsbrief ‘VRT Lees mee’, met al het boekennieuws van de VRT-merken.” Of dat een besparing inhoudt, wil de VRT niet zeggen. ”We merken wel dat de nieuwsbrief een groter bereik heeft dan LangZullenWeLezen-site.”

Om de boekenliefhebber aan boord te houden wordt ingezet op de twee grote digitale platformen VRT MAX en VRT NWS. “We merkten te veel versnippering, via allerlei kanalen, en willen het aantal digitale bestemmingen voor de gebruikers beperken”, aldus Sulmont.

Ook is het de bedoeling om via die weg makkelijker “zij-instromers naar boekencontent” te loodsen. De VRT wil daarom meer experimenteren met nieuwe “inspirerende” VRTNWS-­videoformats en podcasts. Maar was LangZullenWeLezen destijds niet net in het leven geroepen om de versnippering van informatie tegen te gaan?

“Op VRT MAX komt een gebundeld boekenaanbod op maat van de actualiteit, zoals al gebeurde met de voorbije Boekenmaand in november en binnenkort met de Boon-prijzen.” Nieuw op VRT MAX is de podcast Leesbaar: Annelies Moons en Joris Hessels laten zich bedienen met boeken die besproken werden op de VRT en zeggen je dan of het boek echt wel leesbaar is. “Hoe zwaar gaat dat boek nu echt op je maag liggen of is het eerder een lekker tussendoortje?”, is de baseline. Voor de allerjongsten is er op VRT MAX ook De voorleesclub.

VRTNWS.be zal vooral het (brede) boekennieuws aanbieden: actualiteit rond schrijvers, events en prijzen. “Elke vrijdag vind je daar ‘De vijf boeken van de week’, met de hoogtepunten en strafste interviews van die week”, voegt Sulmont toe. Of het nu echt overzichtelijker wordt, valt af te wachten.