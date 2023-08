Eigenaar worden van een Francis Bacon? Het kan, of toch een beetje

In Liechtenstein begint in september een aandelenbeurs voor moderne kunst. Artex start dan met de verkoop van aandelen in het schilderij Drie studies voor een portret van George Dyer van Bacon.

Ooit hing het werk nog aan de muren bij Roald Dahl, die de triptiek van zijn vriend Francis Bacon (1909-1992) kon kopen na het succes van onder andere Sjakie en de chocoladefabriek en het geld dat hij kreeg voor het scenario van de James Bond-film You Only Live Twice. Drie studies voor een portret van George Dyer verwisselde daarna nog enkele keren van eigenaar, om in 2017 bij Christie’s geveild te worden voor bijna 52 miljoen dollar (bijna 48 miljoen euro).

Het werk dat Francis Bacon in 1963 maakte van zijn muze George Dyer wordt met ongeveer die waardering nu op de markt gebracht. Niet via een klassieke veiling bij Christie’s of Sotheby’s, maar via Artex, dat zichzelf ’s werelds eerste kunstbeurs noemt. De anonieme eigenaar biedt het via die weg aan en iedereen die wil zal aandelen in het werk kunnen kopen. Er zouden 385.000 aandelen aangeboden worden tegen 100 dollar per stuk. De aandelen zullen daarna, net als op een gewone beurs, elke dag verhandeld worden.

Het in Liechtenstein gevestigde Artex wil met de kunstbeurs een alternatief zijn voor grote veilinghuizen en de verkoop van kunst naar eigen zeggen democratiseren. “Zo mag niemand meer dan 10 procent van het werk in handen hebben en steunen we musea financieel”, zegt Benjelloun-Touimi, de CEO van het bedrijf. “Elk kunstwerk in ons bezit zal ook aan een museum uitgeleend worden, zodat mensen het kunnen bewonderen.” Al wordt Artex er zelf ook beter van: het krijgt 3 procent van de opbrengst van de beursgang en een commissie op elke latere aandelentransactie.

“We proberen mensen hun engagement voor kunst te vergroten”, gaat hij verder. “Door kunst aan te bieden worden mensen getriggerd om die kunst ook beter te leren kennen. Dat is ons doel en we merken daarvoor een grote belangstelling.” De Bacon is een eerste stap, maar er volgen nog werken, geeft Benjelloun-Touimi aan. Van welke kunstenaars die zullen zijn, wil hij nog niet prijsgeven. “Maar het zullen allemaal topwerken zijn.”

Kanarie in de kolenmijn

Peter Bernaerts, eigenaar en veilingmeester van Veilinghuis Bernaerts, is niet enthousiast over de plannen van Artex. “Dit heeft niets meer te maken met het traditionele idee van een veilinghuis. Het koppelen van kunst aan aandelen is een idee dat voortkomt uit de bancaire sector en staat haaks op wat kunst is. Kunst reduceren tot een product is een manier om niet-kenners tot een soort ‘zekere’ aankoop te verleiden, waarbij winst wordt beloofd. Maar er is geen enkele zekerheid dat de kunst in waarde zal stijgen. Als veilinghuis zien we dat dit eerder de uitzondering is dan de regel.”

Hij betwijfelt bovendien of het verkopen van kunst via aandelen goed is voor de artiest zelf. “De essentie van kunst, namelijk de boodschap van het werk en de rol die de kunstenaar opneemt, verdwijnt hierdoor. De kunstenaar die, als een kanarievogel in de kolenmijn, de maatschappij aan grondig onderzoek onderwerpt, moet dan enkel nog banaal geld opbrengen. Zou jij het leuk vinden om je kunst als een jojo omhoog en omlaag te zien gaan op een beurs?”

Maar dat Artex het werk zal tentoonstellen, kan wel op de goedkeuring van Bernaerts rekenen. “Kunst mag niet in de kelder van een of andere rijke mens eindigen.” Toch gelooft hij niet dat Artex de kunstverkoop zal democratiseren. “In Nederland worden met hulp van de Nationale Loterij kunstwerken door de staat aangekocht om tentoon te stellen en ook in België bestaan gelijkaardige initiatieven. Artex doet niets anders dan het warm water opnieuw uitvinden.”

Sexy belegging

Ook Christophe Spaenjers, hoofddocent financiën aan de University of Colorado Boulder, is sceptisch over het idee om kunst te verkopen via aandelen. “Het lijkt me eerder een gimmick. In het verleden werden er al soortgelijke pogingen gedaan om kunst te verkopen, die nooit echt van de grond zijn geraakt. Zo ging SplitArt, een bedrijf uit Luxemburg dat ook aandelen in kunst verkocht, in 2012 failliet.”

Spaenjers vreest dan ook dat Artex niet genoeg investeerders zal kunnen aantrekken. “Ik denk niet dat mensen die kapitaalkrachtig genoeg zijn, snel aandelen zullen kopen. Zij zullen eerder geneigd zijn om een werk helemaal aan te kopen, via een veilinghuis. Ook instituten kunnen investeren in kunst via andere wegen. Het doelpubliek zal vooral bestaan uit mensen van de gegoede middenklasse die vertrouwd zijn met aandelen.”

“Maar ik zou het de modale mens nooit aanraden als belegging”, vervolgt hij. “Om te investeren in kunst heb je een zeker kapitaal nodig en de langetermijnrendementen zijn niet erg hoog. Bovendien gaat het om een zeer indirecte manier van investeren. Het is minder transparant dan een veilinghuis en je moet vertrouwen stellen in de andere partij. Artex bewaart het werk en beslist wat ermee gebeurt.

“Het idee van Artex om aandelen in kunst te verkopen past in de financialisering van de kunstmarkt, die zich de laatste vijftig jaar heeft voltrokken. Kunst lijkt een sexy belegging nu en krijgt meer aandacht in de pers. Alleen beleef je zo geen plezier meer aan de kunst zelf. Het is leuk om tegen je vrienden te zeggen dat je een aandeel hebt in een Francis Bacon. Maar als het artistieke plezier wordt weggenomen, schiet er niet zo veel meer over.”