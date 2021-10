Egbert Lachaert niet blij met documentaire over El Kaouakibi: ‘Onbegrijpelijk dat VRT belastinggeld spendeert aan iemand die iedereen om de tuin leidde’

Het verhaal van El Kaouakibi is genoegzaam bekend. Ze werd als ‘wit konijn’ de hemel in geprezen als sociaal ondernemer, en timmerde via Open Vld aan een politieke carrière. De hoerastemming sloeg om toen bekend raakte dat er gesjoemeld zou zijn met de boekhouding van haar vzw’s, waaronder dansproject Let’s Go Urban, en dat ze subsidiegeld voor persoonlijke doeleinden zou hebben aangewend.

Het gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen bij Let’s Go Urban loopt nog steeds.

Lees ook: Sihame El Kaouakibi dient nieuw ziektebriefje in en blijft weg uit Vlaams parlement. Waar staat het onderzoek nu?

De reportage over de 35-jarige El Kaouakibi, die al maanden de openbaarheid vermijdt, zal op Eén te zien zijn. Een uitzenddatum is er nog niet. Goens kreeg sinds het uitbreken van de problemen met ‘Let’s Go Urban’ als enige reportagemaker toestemming van de onderneemster/politica om haar te volgen en haar te interviewen op belangrijke tijdstippen en gebeurtenissen.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is niet te spreken over de plannen. De partij startte in het voorjaar de procedure om El Kaouakibi uit de partij te zetten, waarna het Vlaams parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren. “Onbegrijpelijk dat de openbare omroep belastinggeld spendeert aan iemand die iedereen om de tuin leidde. Waarom geld spenderen om hier een forum aan te bieden?”, zegt Lachaert in een reactie op Twitter. “In dit dossier moet vooral het gerecht asap zijn werk kunnen doen, met de gepaste gevolgen”, aldus nog de Open Vld-voorzitter.

El Kaouakibi is al maanden thuis met ziekteverlof sinds ze in het Vlaams Parlement afscheid nam van Open Vld en als onafhankelijk volksvertegenwoordiger zetelt.