Eeuwige roem dankzij een sekstape: de beste series van het moment op Netflix, Streamz, Disney+ en VRT NU

Pam & Tommy vertelt het wonderlijke verhaal achter de misschien wel meest iconische sekstape aller tijden: die van Pamela Anderson en Tommy Lee. Anderson groeide in de jaren ’90 tot sekssymbool uit dankzij haar gracieuze loopjes langs de waterlijn in de tv-reeks Baywatch. Tommy Lee was op dat moment een rockster op zijn retour. Hun sekstape – uit hun videorecorder gestolen door een op geld beluste aannemer – leverde hen tegen hun zin eeuwige roem op.

Pam & Tommy, nu op Disney +

Originele mix

Uit ‘Murderville’. Beeld LARA SOLANKI/NETFLIX

Ook bij Netflix kleuren ze zo af en toe eens buiten de lijntjes. Met een reeks als Murderville bijvoorbeeld. Daarin speelt Terry Seattle - alias Gob Bluth uit Arrested Development en de stem van BoJack Horseman - een rechercheur die in elk van de zes afleveringen een moordzaak moet zien op te lossen. Hij krijgt daarbij de hulp van bekende sidekicks als talkshowpresentator Conan O’Brien en actrice Sharon Stone. Een scenario is er niet en dus moeten de speurders vragen en dialogen improviseren. Het resultaat? Een opmerkelijke mix van misdaad, comedy en impro.

Murderville, nu op Netflix

Criminele royals

Uit ‘Suspicion’. Beeld RV

Criminelen, vermomd met maskers van leden van de Britse koninklijke familie, ontvoeren het zoontje van de Amerikaanse zakenvrouw Katherine Newman (rol van Uma Thurman). De FBI richt zijn pijlen op vier schijnbaar gewone Britse burgers, die op de dag van de kidnapping in hetzelfde New Yorkse hotel verbleven als de jongen. Al snel blijkt dat minstens een van hen meer weet. Suspicion is een remake van de Israëlische reeks False Flag, in eigen land een kijkcijferhit.

Suspicion, nu op AppleTV+