Eeuwig jong en furieus: nieuwe liveplaat toont dat Nina Simone ook in de 21ste eeuw relevant blijft

In het jaar waarin Nina Simone 90 zou zijn geworden, spreekt de High Priestess of Soul plots weer tot haar volgelingen. Het ‘nieuwe’ livealbum You’ve Got to Learn brengt zijn luisteraars terug naar 1966, naar haar concert op het Newport Jazz Festival – en toont dat Simone op een podium het best tot haar recht kwam.

Dertig jaar geleden verscheen A Single Woman, het laatste studioalbum van Nina Simone. Tien jaar later was ze dood – in de letterlijke zin van het woord dan toch. Eunice Waymon, zoals op haar geboorteakte uit 1933 staat, zou dit jaar haar 90ste verjaardag hebben gevierd, maar dankzij het nieuwe livealbum You’ve Got to Learn blijft ze eeuwig jong. Jong, en furieus.

You’ve Got to Learn omvat Simones set van een halfuur op het Newport Jazz Festival in 1966, toen zowel Simone haar creatieve hoogtepunt beleefde en de burgerrechtenbeweging het nieuws domineerde. Het was niet de eerste keer dat ze het jazzfestival in Newport, Rhode Island aandeed: haar eerste show, in 1960, werd twee maanden na het concert door haar eerste platenlabel Colpix uitgebracht, en ze zou er nog terugkeren in 1963, 1967, 1968 en 1972. Maar het is niet toevallig haar set uit 1966 die Verve Records, in het kader van haar ‘Happy Birthday, Miss Simone’-campagne, op plaat uitbrengt.

De show werd zó goed onthaald dat Nina Simone zelfs een bisnummer mocht spelen, wat niet voorzien was: in de coulissen stond Stan Getz al te wachten toen de High Priestess of Soul terugkeerde om het zwoele ‘Music for Lovers’ in te zetten. Het was een ingetogen slotakkoord, dat sterk contrasteerde met het venijn van het ‘Mississippi Goddam’ dat daaraan was voorafgegaan.

Heel wat van Nina Simones klassiekers zijn covers en standards, en dat geldt ook voor de songs op You’ve Got to Learn: de loepzuivere, doorwrochte titeltrack is een bewerking van Charles Aznavours ‘Il Faut Savoir’ en haar eerste hit ‘I Loves You, Porgy’ komt uit de George Gershwin-opera Porgy & Bess. Maar ‘Mississippi Goddam’ is een originele compositie van Simone, en die persoonlijke lading voel je. Ze schreef het nummer in de nasleep van de aanslag op een kerk in Alabama, waarbij vier Afro-Amerikaanse meisjes omkwamen, en de moord op burgerrechtenactivist Medgar Evers: het is een song waarin boosheid (“I’m not non-violent”, had ze Martin Luther King gewaarschuwd bij hun eerste ontmoeting) en droefenis een potje armworstelen.

Toen ze het nummer in 1964 speelde in Carnegie Hall – vereeuwigd op het uitstekende Nina Simone in Concert – kondigde ze het aan als “een musicalnummer waarvoor de musical nog niet geschreven is”. De uptempo meezinger van toen kreeg op Newport evenwel een nieuw jasje aangemeten, eentje dat uit een donkere blues geweven is en een regel tekst als “Lord, have mercy on this land of mine / We all gonna get in due time” van nóg meer diepte voorziet.

Simone was ook ad rem genoeg om in een van de refreinen “Tennessee made me lose my rest” aan te passen tot “California made me lose my rest”: een verwijzing naar de Watts Riots in Los Angeles van een jaar eerder, toen een politieagent een Afro-Amerikaanse man na een verkeerscontrole in het gezicht had geslagen en er rellen uitbraken die zes dagen zouden duren: 34 mensen lieten het leven. “All I want is equality / For my sister, my brother, my people and me”, zucht Simone. “But my country America is full of lies / You all gonna die, die like flies”.

‘Shut up!’

Leek ‘Mississippi Goddam’ in 1964 nog een opzwepende oproep tot actie, dan was het twee jaar later een meer cynische song geworden: een pamflet dat een droevige wereld voorspelde als er niet snel iets veranderde. In 1965 was Malcolm X vermoord en in Alabama had in maart Bloody Sunday plaatsgevonden: een geweldloze optocht van Selma naar Montgomery werd door de autoriteiten met geweld en traangas neergeslagen. Simone zou twee weken later optreden, samen met onder meer Harry Belafonte, tijdens een nieuwe protestmars in Montgomery. Ook toen speelde ze ‘Mississippi Goddam’.

Het publiek op Newport was, zoals dat bij de meeste van haar concerten, overigens overwegend wit: shows als dat op het Harlem Cultural Festival (het zogenaamde ‘zwarte Woodstock’, waar ‘To Be Young, Gifted and Black’ wel op de setlist stond en ‘Mississippi Goddam’ niet) waren voor Simone eerder uitzondering dan regel. Wie naar haar compromisloze performance op Newport luistert, durft te vermoeden dat een bejaarde Nina Simone ook in de 21ste eeuw niet te beroerd zou zijn om de blijvende ongelijkheid aan te kaarten, ongeacht de kritiek die ze ervoor zou krijgen.

Nina Simone wist immers dat haar vloekende protestsongs niet overal even goed onthaald werden. Radiostations in het zuiden van de VS braken de single van ‘Mississippi Goddam’ in tweeën alvorens ze naar haar label terug te sturen, en live zat ze er niet om verlegen het ongemak dat ze veroorzaakte te benoemen. “You sure ain’t ready for that”, hoor je haar opmerken tijdens het dwarse, zweterige ‘Blues for Mama’, alsof ze besefte dat ze haar tijd vooruit was. En voor ze haar bis inzet, gooit ze er een niet mis te verstaan “Shut up, shut up!” tegenaan.

Tegelijk voel je dat Simone besefte dat haar concert op Newport een triomf was. In de speelse piano van ‘Music for Lovers’ laat ze haar klassieke achtergrond doorschemeren – Simone wilde eigenlijk concertpianiste worden – om dan met een stem die uit zichzelf stilte beveelt alle emotionele registers open te trekken. Heel even kruidt ze de boosheid van ‘Mississippi Goddam’ af met een vleug optimisme: “When the whole world discovers, discovers / That love’s the only thing worthwhile / There’ll be music for everyone / And the whole world will smile.”

You’ve Got to Learn is verschenen bij Verve Records.