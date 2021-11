Eerste namen voor Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole

Naast die grote namen kiezen de organisatoren van het festival, dat dit jaar plaatsvindt van 10 tot en met 12 juni, ook voor een aantal opkomende talenten. Zo staan onder andere ook Froukje, Holly Humberstone en Genesis Owusu op de affiche.

Best Kept Secret, dat sinds 2013 wordt georganiseerd, ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. Volgens festivaldirecteur Maurits Westerik heeft het team in de tussentijd niet stilgezeten. “Best Kept Secret is terug en dynamischer dan ooit. Naast misschien wel het sterkste muzikale programma tot nu toe zijn we op zoek gegaan naar muziekoverstijgende samenwerkingen met gepassioneerde chef-koks, kunstenaars en andere artiesten.” Er is ook gewerkt aan een nieuwe huisstijl, een andere terreinindeling en een nieuwe website voor het festival. De reguliere kaartverkoop voor Best Kept Secret 2022 begint komende dinsdag 30 november om 12 uur ’s middags. Fans die na de geannuleerde editie van 2020 hun ticket hebben gehouden of in onzekere tijden een nieuw ticket hebben gekocht voor de editie van 2021, krijgen dinsdagochtend om 9 uur als eerste de kans om hun ticket veilig te stellen.

Froukje. Beeld RV

Ook Down The Rabbit Hole maakt zijn eerste headliners bekend. Op de lijst van de 32 tot nu toe bevestigde acts pronken onder meer The War on Drugs, Gorillaz en Disclosure. Die laatste twee zouden eigenlijk vorig jaar al op het festival spelen, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Ook Haim, Moderat en Spinvis maken hun opwachting op het festival in Beuningen, dat plaatsvindt van 1 tot en met 3 juli. De vorige twee edities van het festival konden door de coronacrisis niet doorgaan. Mensen die in 2020 of 2021 een kaartje hadden gekocht, krijgen toegang tot een exclusieve voorverkoop. Tickets die daarna nog over zijn, gaan op 4 december in de verkoop.