Eerste Lets Nuits Botanique in twee jaar: ‘Veel mensen in de muzieksector hebben het zwaar nu alles weer open mag’

Thomas Konings is blij, want er zit weer leven in ‘zijn’ Botanique. Samen met de programmator zien we hoe werkmannen kloppen en boren, hoe Placebo zich in de grote zaal klaarmaakt voor een intieme showcase en hoe indielieveling Lucy Dacus zich voorbereidt voor haar show in de Rotonde, een kleinere ruimte.

“En dan is er straks nog Super Besse in de Witloof Bar”, lacht Konings. Drie concerten in één avond, het was weer een tijdje geleden voor hem en zijn collega-programmatoren. Vanaf deze week wordt het nog drukker, want na twee beperkte corona-edities vindt het ontdekkingsfestival Les Nuits Botanique weer in al zijn glorie plaats. Ook voor Konings voelt het aan als weer-voor-echt: “Sinds maart 2020 deden we niets anders dan concerten uitstellen en afgelasten. Eindelijk kunnen we weer nieuwe bands boeken.”

Hoe begint u daaraan na een periode waarin de livesector twee jaar stil heeft gelegen en de rest van de muziekindustrie grondig door elkaar is geschud?

“Concerten zijn voor ons iets minder belangrijk, omdat de Botanique vaak de eerste Belgische zaal is waar je als band in speelt. Naar dat concert komen dan bijvoorbeeld de organisatoren van Pukkelpop of Rock Werchter kijken. Er zijn wel een paar showcasefestivals die ik de afgelopen jaren heb gemist, zoals Rewire in Den Haag of Eurosonic in Groningen.”

“Ik kijk nog steeds naar de grote muziekmedia, maar daarnaast gaat de digitalisering net zoals in alle andere sectoren almaar sneller. TikTok is daar het beste voorbeeld van. Dat platform creëert niet enkel hits voor grote popsterren, maar ook voor een indieartiest als Mitski. Niemand, ook zijzelf niet, had zien aankomen dat ze in coronatijd viraal zou gaan. We hebben haar concert op Les Nuits na amper één dag al naar een grotere zaal moeten verplaatsen.”

“Eigenlijk kan je amper voorspellen welke TikTok-hypes ook echt meer tickets zullen verkopen. Dat maakt programmeren spannend, maar ook veel moeilijker dan vroeger. Ik hoor van oudere collega’s dat ze vroeger soms blind konden vertrouwen op een label of een ander instituut. Dat gaat nu niet meer, of toch veel minder.”

Ziet u tegenover twee jaar geleden nieuwe trends op de affiche?

“Er is heel wat aan het gebeuren op het gebied van experimentele, uitbundige pop. Tot voor kort was dat een fenomeen uit de underground, maar we hebben een act als Sega Bodega, met veel autotune en heftige beats, wel moeten verplaatsen naar een grotere zaal.”

De concertzalen zijn weer volop open, voor de gemotiveerde concertganger lijkt corona ver weg. Heeft het virus nog een grote invloed op jullie werk?

“Ik krijg nog altijd artiesten over de vloer die bang zijn om corona op te lopen en ons vragen om weer mondmaskers te dragen. Er is ook iets veranderd in de mentaliteit. Voor de pandemie was het uit den boze om je concert uit te stellen of te annuleren. Nu zeggen heel veel artiesten af, omdat ze met hun geestelijke gezondheid worstelen. Veel mensen in de muzieksector hebben het zwaar nu alles weer open mag. Voor corona werkten ze al harder dan ze konden en nu moeten ze ook nog eens het werk van twee jaar inhalen.”

Ook de budgetten van de bezoekers staan onder druk door inflatie. Zien jullie dat in de ticketverkoop?

“Mensen kopen hun tickets later, vaak pas in de week voor het concert. Dat is lastig voor ons, maar voorlopig komt het altijd wel goed. Wij proberen de prijzen van de kaartjes niet omhoog te jagen, omdat we weten dat mensen ze niet meer kunnen of willen betalen. Lastig, want veel bands willen nu natuurlijk een hogere gage.”

