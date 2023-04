Eerst wilde ze Amerika vernietigen, nu moet ze het land verdedigen: Keri Russell speelt ambassadrice in ‘The Diplomat’

In haar eerste grote tv-rol sinds de spionagereeks The Americans is Keri Russell geen Russische agent, maar een ambtenaar die de ­reputatie van de VS in het buitenland hoog moet houden. ‘Of het nu ­Buckingham Palace of de Grote Volkszaal is: iedereen die daar rondloopt, twijfelt.’

Keri Russell houdt even halt op de hoek van Brooklyn Bridge Park om bewonderend naar een merel te kijken. Het is een donderdagmiddag in de lente, maar het weer lijkt daar niet van op de hoogte te zijn. Een sober geklede Russell trotseert de elementen in stevige laarzen en een zwarte gewatteerde jas. Haar haar zit in de war en elk oog is aangezet met eyeliner, mogelijk een restant van een avond met vrienden en te veel margarita’s.

Ze lijkt helemaal niet op een vrouw die jarenlang het Amerikaanse democratische project ondermijnde. Of een vrouw die net de opdracht heeft dat in stand te houden.

Toch was Russell die twee vrouwen (en nog een heleboel andere). Op dit moment in haar carrière is ze wellicht het bekendst van de zes seizoenen waarin ze de hoofdrol speelde in de reeks The Americans (te zien op Amazon Prime Video). Haar personage, Elizabeth Jennings, was een Sovjet-spion met een imposant arsenaal listen en pruiken; Russell sleepte er drie Emmy-nominaties mee in de wacht.

Nu doet ze dus precies het tegenovergestelde. In de nieuwe Netflix-reeks The Diplomat speelt ze Kate Wyler, een gewiekste Amerikaanse ambtenaar die de reputatie van de VS in het buitenland hoog moet houden.

Kate, een doorgewinterde ambassadeur, staat op het punt aan de slag te gaan in Kaboel in Afghanistan, wanneer een internationaal incident haar en haar man Hal (Rufus Sewell) naar Londen voert. Een Engels herenhuis is niet meteen oorlogsgebied, maar daar denkt Kate duidelijk anders over. Getooid in messcherpe naaldhakken en strakke kokerjurken benadert ze zelfs de beleefdste conversaties als krijgsmanoeuvres. Maar anders dan in The Americans gebeurt alles wat Kate doet in het volle zicht – ze draagt geen pruiken.

Geniepig

Terwijl een Canadese gans voorbij waggelt, staat Russell stil bij de verschil tussen de twee rollen. “Het was best leuk om de slechte te zijn en al die geniepige dingen te doen”, zegt ze. Maar ook The Diplomat heeft zijn aangename kanten. “Het was heerlijk om zo bekwaam en slim te zijn en mensen zo systematisch neer te halen”, zegt ze.

Als Elizabeth de slechte was, maakt dat van Kate dan de goede? Russell glimlacht eens. “Dat zien we nog wel”, zegt ze.

Russell danste als tiener in The Mickey Mouse Club. Daarna vertolkte ze een grillige, weifelende universiteitsstudente in de reeks Felicity. Ze had niet meteen verwacht dat ze vervolgens hypercompetente vrouwen zou spelen en tegelijk gestalte zou geven aan de onzekerheid die die competentie schraagt. Ze was behalve Elizabeth en Kate een ontembare moeder in de horrorkomedie Cocaine Bear, en een onderkoelde maar niet noodzakelijk effectieve moordenaar in Extrapolations.

Felicity had het nooit gemaakt als spion of als topdiplomaat. “Ze had er een gedicht over geschreven”, zegt Russell. Maar dat was dus twintig jaar geleden. Russell, die in het echt ad rem, ongecomplexeerd en aanstekelijk nuchter is en die spontaniteit ook aanwakkert bij anderen, is volwassen geworden. Ze is moeder: ze heeft twee kinderen met haar ex-man Shane Deary en een jonge zoon met haar partner Matthew Rhys, haar tegenspeler in The Americans.

“Mama’s zijn zo”, zei ze onlangs over die capabele personages. “Je brengt het in orde. Een moeder doet 37 dingen in een dag.”

Russell trekt, op de zeldzame momenten dat ze eens een vroege ochtend voor zichzelf heeft, naar het park in de buurt van het huis dat ze deelt met Rhys en haar kinderen. Wanneer iedereen nog aan het slapen is, doet ze hier weleens een toertje met de fiets. “Het is een mooie plek, waar veel gebeurt”, zegt ze, wijzend op de rolschaatsbaan, de basketbalvelden, een weide, het prachtige zicht op Manhattan aan de andere kant van de East River.

Snugger

Die ochtenden zijn het voorbije jaar of zo alsmaar zeldzamer geworden. Tijdens de kerstvakantie van 2021, toen Russell had voorgesteld te koken voor de drie grootouderparen, kreeg ze het scenario voor The Diplomat doorgestuurd. Rhys was een groot deel van het jaar weggeweest voor de opnames van de sombere HBO-remake van Perry Mason – “Ik zat constant op zijn kap omdat hij niet thuis was”, zegt ze – en ze was niet meteen op zoek naar een nieuwe hoofdrol.

Maar het personage Kate sprak haar aan – haar ambitie, haar snuggerheid, de humor ook van de echtelijke schermutselingen met Hal. Ze wilde wel een videogesprek hebben met scenarist Debora Cahn, die eerder betrokken was bij Homeland en The West Wing.

Cahn wilde Russell voor de rol, omdat Kate volgens haar gebaat zou zijn bij de schoonheid en de elegantie van Russell en haar talent om emoties over te brengen in personages die hun gevoelens controleren en onderdrukken.

Al was Kate toch een wat neurotischer geval dan eerdere personages die Russell vertolkte: adembenemend genoeg om een spread in Vogue te vullen in de serie, maar evengoed klammig en opgefokt, met veel onrust achter de zelfbeheersing. “Een deel van Kate is ook schichtig en nerveus en constant ongemakkelijk in haar eigen vel”, zegt Cahn.

Cahn ging ervan uit dat Russell veel evenwichtiger is, maar ze wist ook dat ze straf kan acteren. Ze zou dat onbehaaglijke kunnen spelen. Maar toen ze Russell bezig zag tijdens het videogesprek, voelde ze ook iets van onrust. “Ik kan heel nerveus worden”, geeft Russell toe in het park. “Ik zweet ook veel.” (Dat leek nu niet het geval, al was het wel behoorlijk koud.)

Die contradictie – schijnbaar evenwichtig, maar sociaal onzeker – hielp Cahn om de premisse van The Diplomat te onderzoeken: iedereen twijfelt, zelfs (en misschien vooral) mensen met macht. “Of het nu Buckingham Palace of de Grote Volkszaal in Peking is: iedereen die daar rondloopt zijn mensen met twijfels”, zegt Cahn.

Kate zegt het iets vulgairder in de reeks. “Je toont mensen je schoonste onderdelen, want, geloof me, dat is het enige wat ze willen zien.”

De inspanningen van Kate om een onkreukbaar façade op te houden waren herkenbaar voor Russell, zij het vooral omdat ze nooit veel geduld of talent heeft gehad voor de meer publieke aspecten van haar vak: de interviews, de prijsuitreikingen, de momenten waarop ze een geïdealiseerde versie van zichzelf moet spelen. Vroeger jutte ze zich daarover op, maar nu aanvaardt ze het. “Ik ben nu eenmaal zo”, zegt ze.

Openheid

Toch heeft ze zich altijd thuis gevoeld op de set. The Diplomat werd in de zomer van vorig jaar opgenomen, vooral in Londen en meestal op locatie. Sewell had Russell, zijn vrouw in de reeks, niet eerder ontmoet; ze leerden elkaar kennen in de make-uptrailer. Hij werd getroffen door haar openheid en gemoedelijkheid. “Ze was meteen heel vriendelijk en sympathiek en gemoedelijk”, zegt hij. “Ik wist automatisch dat het aangenaam samenwerken met haar zou zijn, omdat ze zo leuk in de omgang is.”

Leuk is niet meteen een woord dat je zou associëren met Kate, en Kate zou dat zelf ook niet doen. Russell lijkt toch minder gespannen door het leven – of althans door dit park - te gaan. (En ze is leuk gezelschap. Op een bepaald moment toont ze me op haar telefoon een foto van zichzelf met een asblonde pruik, een beeld uit The Americans. Ze ziet er wat losgeslagen uit. Ze stuurt de foto naar vrienden als het tijd is voor een feestje. “We geven haar geen chardonnay meer”, zegt ze over het beeld.)

Kate is een razend ambitieuze vrouw. Russell daarentegen neemt haar werk lichter op, ook al geeft ze zich altijd voluit. “Als ik er ben, werk ik hard”, zegt ze. “Ik wil goed zijn.” Maar ze maakt een onderscheid tussen zichzelf en Rhys, ook al zitten ze vaak in hetzelfde project. (Hij speelt ook in Extrapolations en Cocaine Bear.) “Hij heeft het graag druk”, zegt ze. “Ik heb het net niet graag druk. Ik vind het fijn om af te dwalen en rond te hangen in het park.”

We zijn bij de rivier aangekomen. De zon kleurt het grijze water goud. Eenden dobberen op het oppervlak. Anders dan Kate moet ze vandaag de wereld niet voor een ramp behoeden of haar klamme zweet intomen terwijl ze een crisis bezwoer. Geen nood aan buitenissige bekwaamheid.

Het enige wat ze moet doen, is haar weg terugvinden door het park en een tekstbericht aan Rhys sturen met de vraag om naar een Italiaans restaurant in de buurt te komen. Een van de 37 dingen die ze vandaag moet doen, is nog snel een biertje drinken alvorens de kinderen van school te halen.

The Diplomat is nu te zien op Netflix.