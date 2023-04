‘Eerlijk? Ik word alleen maar zenuwachtig van die spotlights, dus ik ben blij dat die er minder zijn’

Rondlummelen, in het moment leven: dat is wat Marie Vinck (40) graag zou ­leren. ­Intussen gaat ze maar door, als moeder, ­theatermaker en actrice. Vanaf volgende week is ze te zien in de tv-reeks Rough ­Diamonds. ‘Ik wil altijd maar problemen oplossen om me nuttig te voelen.’

Onder een grote en kletsnatte capuchon die ze van zich afschudt, verschijnt haar onmiskenbare glimlach. Dansende krullen komen tevoorschijn en met een twinkeling in haar ogen stapt ze op me af. “Het lijkt wel alsof we elkaar al écht kennen”, schaterlacht Marie Vinck. Afspreken was moeilijker dan verwacht, toen bleek dat ze niet alleen een maand lang een opera in Genève moest regisseren, maar een week later ook al naar Australië vloog met haar toneelgezelschap FC Bergman, dat ze samen met haar vriend Stef Aerts en collega’s Thomas Verstraeten en Joé Agemans leidt.

Tijdens ons gesprek haalt ze de eenzaamheid aan die vrouwen tijdens de babyperiode overvalt, heeft ze het over samenwerken met haar geliefde, en verzucht ze meermaals dat ze zo graag zou kunnen lummelen zonder zichzelf schuldig te voelen. Ook vertelt Vinck gepassioneerd over de soms verregaande gebruiken in de joods-orthodoxe gemeenschap, die haar soms de mond doen openvallen. Voor de opnames van de misdaadserie Rough Diamonds, vanaf volgende week op Netflix, werd ze ondergedompeld in een bad vol tradities en leerde ze Jiddisch.

Je bent net een dag terug in het land. De afgelopen maand speelde je met FC Bergman het theaterstuk The Sheep Song in Adelaide, Australië. Straf dat je gewoon je biezen pakt en dat jullie met dochter Gloria (6) een maand naar Australië vertrekken.

“Het was een echt avontuur voor haar. We (Vinck heeft al jaren een relatie met acteur Stef Aerts, red.) koppelden er meteen twee weken vakantie aan, want ja, als je toch helemaal naar daar vliegt, moet je het ervan nemen. Eigenlijk konden we het ons niet veroorloven want de agenda zei: werk werk werk. Maar bon, we regelden het. Gloria miste de kindjes van haar klas wel heel erg.

“Tja, wij hebben een heel onregelmatig bestaan, hè. Vorige maand zaten we in Genève en kwam Gloria ook vaak mee. Dat blijft zoeken naar een evenwicht om ervoor te zorgen dat ze niet te veel school mist. Vanaf volgend jaar zal het afgelopen zijn met het verre reizen, want dan gaat ze naar het eerste leerjaar en ik wil niet dat ze dan te veel mist. Dat eerste jaar is superbelangrijk om te settelen in dat lagereschoolsysteem en een connectie met andere kinderen te maken.

BIO geboren op 3 januari 1983 in Antwerpen • dochter van actrice en filmmaker Hilde Van Mieghem en impresario Kris Vinck • studeerde aan het Herman Teirlinck Instituut in Antwerpen • beleefde haar doorbraak op haar 21ste met de film De kus (2004) • richtte samen met haar vriend, acteur Stef Aerts, theatergezelschap FC Bergman op • speelde in diverse Vlaamse series en films, zoals Loft, De Rodenburgs, SM-rechter, Adem en Safety First • speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe Netflix-serie Rough Diamonds

“Stef en ik hebben enorm veel geluk dat we goed omringd zijn door familie, die beschikbaar en bereid is om haar op te vangen op momenten dat wij er niet kunnen zijn. Ik heb vriendinnen die op niemand kunnen rekenen, zij zijn met hun partner op elkaar aangewezen om die zorg af te wisselen.

“Voor Gloria er was, waren wij ook al vaak met z’n tweeën weg voor het werk, maar hoe ouder ze wordt, hoe moeilijker het is om lang weg te zijn, met en zonder haar. Als klein petottertje had ze nog geen tijdsbesef en leefde ze vooral in het ‘nu’, maar Gloria is 6 en begint tegenwoordig haar school te missen als ze daar niet is, of ons te missen als wij er niet zijn. Zij wil dan duidelijkheid over hoelang iets exact duurt.

“Tegelijkertijd gaat ze mee naar het theater, waar ze van hier naar daar hopt en zich amuseert door kostuums te passen, dansjes na te doen of op de loopband mee te lopen. Voor haar is dat een wondere wereld: iedereen is lief voor haar en alles is spannend. Ik geloof dat dat ook verrijkend voor haar is.”

Dat lijkt me herkenbaar voor jou?

“Als kind nam mijn mama (actrice, filmmaakster en De Morgen-columniste Hilde Van Mieghem, red.) mij overal mee naartoe. Zij en mijn papa (Kris Vinck, red.) gingen uit elkaar toen ik 4 jaar was. Mijn halfzus Sara vertrok ook op haar 18de, dus vanaf dan waren mama en ik erg aan elkaar gehecht en gingen wij in symbiose. Wij hebben samen veel meegemaakt.

“Mama is heel vrij en open over alles. Er is mij nooit iets ontzegd, ik kreeg nooit het gevoel dat iets niet mocht. Ze behandelde me al snel als een extra mens in het huishouden. Ik heb het gevoel dat ik daardoor al heel vroeg van het volwassen leven heb geproefd. Misschien iets te vroeg, maar dat was ook heel boeiend. Achteraf denk ik soms dat ik misschien baat had gehad bij iets meer regelmaat. (pauzeert en verzucht) Hoewel ik dat waarschijnlijk ook weer heel saai zou hebben gevonden.

“Ik heb warme herinneringen aan de vele mensen die bij ons over de vloer kwamen en ik heb dankzij mama veel plekken gezien. Ik zag stukken van repetities of zat met haar samen in de make-upstoel en werd ook geschminkt. Als kind is dat allemaal heel sprookjesachtig.

“Maar dat mijn moeder in de spotlights stond, heb ik wel lang lastig gevonden. Mensen keken naar haar en dan werd ik boos, ik snapte niet waarom ze haar zo aanstaarden. Tijdens een periode waarin mama veel op tv kwam, pestten twee jongens uit de klas mij met de opmerking dat ze er lelijk uitzag, of iets dergelijks. Alles werd rood voor mijn ogen, ik ging totaal door het lint en begon op hen te slaan en te trappen. Ik had nog nooit zoiets gedaan, maar werd echt woest. Ook nu kan ik echt razend worden als iemand slecht spreekt over mijn geliefden.

“Intussen ben ik zelf actrice en merk ik dat de mensen rond mij meer last hebben van het BV-schap dan ikzelf. Gelukkig woon ik in Antwerpen, waar het doodnormaal is dat bekende mensen over straat lopen. Wanneer een serie of film voor het eerst op tv verschijnt, is het wel even stevig om weer buiten te komen. Je merkt dat mensen je herkennen. Gelukkig ben ik vooral bezig met het theater, waardoor ik minder last heb van dat ‘BV-zijn’. Eerlijk? Ik word alleen maar zenuwachtig van die spotlights, dus ik ben blij dat die er minder zijn.”

Volgend weekend blijf je dan maar beter binnen, want dan verschijnt Rough Diamonds. Hoe was het om in de joods-orthodoxe ­gemeenschap ondergedompeld te worden en Jiddisch te moeten leren?

“Ik denk niet dat veel mensen mij gaan herkennen; door de typerende joodse kledij en kapjes zie ik er heel anders uit. Die transformatie vond ik fantastisch om mee te maken. De serie gaat over een zoon die zijn familie serieus in de schulden steekt.

“Zijn broer komt terug naar de Antwerpse ­Diamantwijk om de brokken te lijmen en de eer van zijn familie te herstellen. Ik speel een familielid van de Wolfsons. Zij is verscheurd tussen twee werelden: haar gevoel en wat er van haar verwacht wordt vanuit de joodse gemeenschap en haar geloof.

“Terwijl ik me het Jiddisch – een prachtige taal, heel… passioneel – eigen moest maken, had ik het ontzettend druk met ander werk. Ik heb die taal grondig en met zorg ingestudeerd, maar het was wel tussen de soep en de patatten. Het was zoals met examens: daarna vergeet je alles. Af en toe komen er wel zinnen terug. Ik heb lang vlak bij het Stadspark gewoond, midden in de joodse buurt. Ik woonde tussen de gemeenschap maar had er geen contact mee, want dat is onmogelijk. Ik herinner me dat ik stiekem vaak tussen de gordijnen door keek, en probeerde huizen binnen te kijken wanneer ze in hun deuropening met elkaar stonden te babbelen. Fascinerend vond ik dat. Wat waren hun verhalen?

“En plots was er een manier om in het hart van die gemeenschap terecht te komen, dankzij een aantal mensen die ons toegang tot hun huizen en tot de synagoges verleenden. Zij vertelden ons hoe zij leven en hoe hun gemeenschap werkt. Alle joodse feesten kwamen aan bod, net als de vele tradities – tot hoe het brood gesneden wordt toe.”

'Ik heb het gevoel dat onze cultuur een kader mist, een hogere instantie die ons vertelt hoe het moet. Want ja, hoe moeten wij in feite leven?' Beeld Thomas Sweertvaegher

Wat zijn de zaken die je het meest zijn bijgebleven?

“Door als actrice een tijdlang te moeten doen alsof dat mijn leven was, leerde ik veel over hun maatschappij. De sabbat, elke zaterdag van de week, vind ik bijvoorbeeld een toptraditie. Mensen mogen een dag lang geen telefoon gebruiken en geen activiteiten verrichten. Dat gaat soms erg ver: ze mogen bijvoorbeeld wel gezelschapsspellen spelen maar geen tekeningen maken, want tekenen is creëren.

“Mijn mond viel dan ook open toen ik hoorde hoe mensen handige maniertjes vinden om hun ­geloofsplichten toch te kunnen omzeilen. Zij koken bijvoorbeeld op vrijdag de hele dag door en hebben potten die de hele nacht warm blijven, zodat ze op zaterdag niets hoeven op te warmen. Je mag op zaterdag het licht ook niet uit- of aandoen, want dat is een manier van werken.

“Zo vertelde iemand met een zoon van 6 en een dochter van 3 dat zijn zoon altijd de neiging heeft om het licht uit te doen wanneer hij van de wc komt, ook op zaterdag. Ja, dan zit je als ouder echt in de shit, want je bent verplicht om de hele dag in het donker naar de wc te gaan. (grinnikt) Wat doet die man daaraan? Hij zet zijn dochtertje op de wc in de hoop dat zij per ongeluk het licht weer zal aanknippen.

“Nog zoiets: de joodse gemeenschap is zo slim geweest om rond Antwerpen de eroev te spannen – dat is een fysieke draad die een symbolische omheining creëert waarbinnen joden tijdens de sabbat toch goederen, zoals hun sleutels, mogen vervoeren. Maar de bevalling van de vrouw van diezelfde man ging door in het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk, dat buiten de eroev valt. Een taxi daarheen was geen ramp – nood breekt wet – maar toen zijn kind was geboren mocht hij zijn sleutels niet meenemen, want hij mocht niets dragen. Hij mocht ook niet naar zijn familie bellen dat het kind was geboren en moest van Wilrijk te voet naar huis. Daar aangekomen mocht hij ook niet op de bel duwen en moest hij voor de deur wachten tot een voorbijganger – aan wie hij het niet rechtstreeks mocht vragen – slim genoeg was om te begrijpen dat hij voor hem moest aanbellen. Zotte toestanden, hè.”

Zo’n strak keurslijf lijkt me niets voor jou. Heb jij eigenlijk iets met religie?

“Wat ik vooral heel heftig vind, is dat joodse vrouwen andere mannen dan hun echtgenoot, vader of broers niet in de ogen mogen kijken, en omgekeerd. Als je dus op een familiefeest zit, mag je met de schoonbroer die tegenover je zit geen oogcontact maken. Enerzijds is dat afschuwelijk, het maakt dat je constant blikken mijdt, maar anderzijds zorgt het er ook voor dat vrouwen, en mannen, onderling heel hard aan elkaar hangen. Omdat er zoveel contact wordt vermeden – en je dat als mens wel nodig hebt – vormen zij een heel hechte groep.

“Ik ben vanuit mijn opvoeding areligieus en vind die regelgeving sowieso erg heftig, beklemmend en eng, maar ik zou wel baat hebben bij een dag waarop niemand telefonisch beschikbaar is en je alleen tijd doorbrengt met de mensen van wie je houdt. De man die ons alles leerde over de sabbat, begreep niet hoe wij zonder zo’n rustdag niet allemaal in een burn-out ­terechtkomen.”

Gelovigen houden juist van de structuur die religie hun geeft.

“Op een bepaalde manier kunnen die gebruiken voor veel zingeving, troost en verbinding zorgen binnen hun eigen gemeenschap. Wij missen dat verbindende aspect in onze westerse cultuur. Wij zijn heel individualistisch en daardoor voelen mensen zich vaak eenzaam.

“Ik heb het gevoel dat onze cultuur een kader mist, een hogere instantie die ons vertelt hoe het moet. Hoe wij moeten leven, bijvoorbeeld, want ja, hoe moeten wij in feite leven? Het enige dat ik als leidraad heb, is mijn therapeut. (lacht) Natuurlijk is mijn sociale kring essentieel op dat gebied en praat ik met mijn vrienden en familie over de dingen des levens, maar zo’n hogere instantie die je vertelt wat goed en niet goed is, Jezus, dat lijkt mij soms ook wel gemakkelijk. Ik ben er geen voorstander van, maar ik kan mij wel voorstellen dat die structuur rust­gevend kan zijn.”

Het zou een manier kunnen zijn om minder te piekeren, iets waar jij wel vaker last van hebt.

(ademt diep in en uit) “Een prachtig citaat – dat ik onlangs via Evelien Bosmans (collega-actrice, red.) herontdekt heb – luidt: ‘Men moet geduld hebben voor de onopgeloste zaken in ons hart en proberen de vragen zelf te koesteren’. Het komt uit een tekst van Rainer Maria Rilke, een van mijn favoriete dichters. Dat vind ik zo’n goede. Dat gevoel van niet-weten kunnen accepteren, lijkt me heel mooi.

“Onze cultuur is doordrongen van de idee: je moet eerst afzien voor je tevreden mag zijn. Ik vind het heel jammer dat ik dat zo geïncorporeerd heb, en ben heel jaloers op mensen die dat niet hebben. Mensen die zonder schuldgevoel een dag kunnen lummelen en nietsdoen, of die als de zon buiten schijnt de gordijnen dicht kunnen houden en een reeks op tv kunnen kijken: heerlijk lijkt me dat. Ik word dan meteen depri en ga me schuldig voelen. Maar wat kan de zon het nu schelen dat ik binnen zit?

“Ik hou van een draaidag waarbij ik om ­zeven uur ’s ochtends op de set moet zijn om uit een auto te moeten stappen en langs huizen te wandelen, waarna ik weer naar huis mag. Dan denk ik: yes, ik heb vandaag al gewerkt, ik kan de rest van de dag nietsdoen. Achterlijke ethiek.”

Ben je ook als moeder zo streng voor jezelf?

“Ik ben heel perfectionistisch, ook in het moederschap, en daar heb ik nu eens echt níéts aan. Het is niet dat ik het daardoor beter doe, ik doe uiteindelijk ook maar wat een ander doet. Alleen zit ik me de hele tijd af te vragen of ik het wel goed doe. Vroeger was alles simpeler, of lijkt dat alleen maar zo? Er was alleszins veel minder druk toen mijn moeder mij kreeg. Vandaag heb je sociale media en de mom police, die helpen daar absoluut niet bij. We krijgen vandaag veel meer commentaar op wat we wel of niet goed doen. Maar ik wil me ook niet schuldig voelen omdat ik niet vier jaar lang borstvoeding gaf, en haar soms voor een film zet als ik rustig wil douchen.

“Toen ik net van Gloria was bevallen, was ik zo vatbaar voor al die kritiek. Weet ik veel wat ik aan het doen was, het was de eerste keer. Ik was overgeleverd aan de goede raad van mensen die het wel wisten, en dat vond ik best heftig. Ik voelde mij toen heel eenzaam. Achteraf dacht ik: oef, alle jonge moeders gaan daar door. Er moet toch een betere manier zijn om daar in onze maatschappij mee om te gaan.

“Natuurlijk is het een heel goede evolutie dat het welzijn van het kind zo hoog aangeschreven staat. Ondertussen snappen we daardoor gelukkig ook dat dat welzijn erg met dat van de moeder samenhangt. Maar er zijn nog steeds zo veel oordelen en meningen.”

Voor het eerst moeder worden én perfectionistisch zijn: wat bracht die cocktail voort?

“Die eerste maanden is een proces dat je alleen met je baby beleeft. Je vormt een soort van symbiose. Niemand anders begrijpt hoe jouw baby in elkaar zit, dus elkaar leren kennen doe je echt met z’n tweeën. Het heeft iets heel knus, warm en rijk, maar tegelijkertijd is die baby als een diertje waarvoor je moet zorgen. Niemand anders kan dat voor jou doen. In dat opzicht kan het moederschap soms eenzaam zijn.

“Natuurlijk was Stef er, en kon ik wel bellen met mijn vriendinnen, en ging ik op moeilijke dagen naar mijn zus of mijn mama, maar ik herinner me toch nog veel dagen waarop iedereen aan het werken was en ik in moederschapsverlof zat. Je loopt met de buggy door de stad, geeft borstvoeding en ervaart dat als een heel stil alleen zijn. Iets heel bijzonders en mooi.

“Achteraf vind ik het jammer dat ik er niet meer van genoten heb, ook al zei iedereen al tegen me dat ik dat moest doen. Op het moment zelf denk je: laat me met rust met je ‘geniet ervan’: ik slaap niet, ik ben zo moe en ik weet helemaal niet of ik het goed doe.”

'Ik kan mij echt heel moeilijk overgeven aan het moment, en dat vind ik zonde. Ik ben vastbesloten dat nog te leren in het leven.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Hoe verschilt de opvoeding die Gloria krijgt van degene die jij hebt gehad?

“De tijden, en de opvattingen omtrent opvoeden, zijn enorm veranderd. Maar in essentie blijft opvoeden gaan over zorgzame liefde, oprechte aandacht en betrouwbare beschikbaarheid. En dat is iets wat mijn moeder en ik hoog in het vaandel dragen.”

Stef had draaidagen gepland staan en ging na de bevalling vrij snel aan het werk. Hoe beleefde je dat?

“Ik was daar wel jaloers op, dat hij gewoon de deur kon dichtdoen en een hele dag met zijn werk kon bezig zijn. Tijdens de eerste jaren moederschap is je werk echt je vakantie. Die zorg voor een kind is zo intens. Je eigen ritme doet er niet meer toe, je staat helemaal in functie van dat kind. Dat eist al je hersencellen op, en ja, je wilt dat ook, want dat is prachtig. Maar ik zal nooit wennen aan de ochtendrush van opstaan, boterhammen maken en zien dat je op tijd op school arriveert. Wanneer ik dan op mijn werk aankom, denk ik: chill, mijn werkdag kan beginnen.

“Ik wil daar niet over klagen want het is allemaal zo leuk en gezellig, maar het is ook heel heftig, dat moederschap, vooral als je het met een veeleisende job combineert. Met de jaren moet je meesurfen met de evolutie van je kind en voelen wat het nodig heeft. Ongelooflijk mooi, maar het blijft heel intens.”

Jullie relatie gaat al even mee: wanneer is de vonk ontstaan en wat zijn de belangrijkste redenen dat het blijft werken?

“Stef was al lang heimelijk verliefd op mij, terwijl ik dacht dat hij mij niet kon uitstaan. Hoe wij vervolgens een relatie hebben gekregen, hou ik graag voor mezelf. Het is gewoon gebeurd en het bleek heel vruchtbaar. Wij delen heel veel: wij werken samen, wij gaan samen op tournee en samen uit, wij hebben veel vrienden samen én we hebben een kind. Wij zijn elke dag veel langer samen dan een doorsneekoppel, dag en nacht.

“Iemand zei ooit tegen me dat je er in een relatie voor moet zorgen dat je projecten blijft hebben. Al is dat een huis bouwen of samen naar de Ikea gaan. Wij hebben dat misschien wel heel serieus genomen. (lacht) Dat maakt dat wij enorm veel hebben om over te praten en veel aan elkaar hebben. Wij kennen elkaar ondertussen enorm goed en zijn heel erg geleveld.

“Het risico aan alles samen doen is wel dat je te veel een eenheid wordt. Wij moeten er dus over waken dat we ook dingen apart doen. Dat is constant de balans zoeken tussen nog hechter willen zijn en nog meer dingen samen beleven, en anderzijds elkaar opeten. (grijpt naar haar keel) Het is echt nodig om los van elkaar even op adem te kunnen komen.

“Tijdens corona werkten we samen thuis én enkel met z’n tweeën aan een project. Daar hebben we ons aan mispakt en zijn we op gecrasht. De creatieve druk was er áltijd – ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds – en thuis was een werkomgeving geworden met overal open boeken die rondslingerden. Daardoor ging het ook met ons beiden – los van elkaar – niet goed. Je probeert elkaar recht te houden, waardoor je jezelf steeds meer de dieperik in duwt. Twee wankele figuren die op elkaar leunen gaan nergens naartoe. Geen van ons tweeën kon nog de rots in de branding zijn. Het klinkt allemaal dramatischer dan het was, maar het was toch een hectische periode. Het is goed dat we eruit hebben geleerd. Samenwerken als koppel gaat prima, maar het is belangrijk dat dat afgebakend blijft. Dat proberen we nu.”

Ik zie in jou een heel empathisch persoon. Hoe ervaar je dat zelf?

“Wat fijn dat je dat zegt. Ik ben daar blij om, want het levert me ook echte contacten met mensen op, maar ik vind het wel belangrijk om mijn eigen grenzen te bewaken. Soms kan ik ook té empathisch zijn. Mijn moeder heeft dat ook, ik heb dat als kind meegekregen en vrees dat ik dat ook doorgeef aan Gloria. Ik hoop dat zij wat zorgelozer in het leven kan staan, want ik zou zelf graag veel chiller willen zijn.

“Die twee weken vakantie in Australië, bijvoorbeeld? Dan ben ik toch echt niet de persoon die ik wil zijn. Ik merk dan dat ik een stresser ben, terwijl ik dat vroeger veel minder was. De komst van mijn dochter heeft er wel voor gezorgd dat ik nóg sneller stres, want ik voel een constante verantwoordelijkheid. Ik moet voor haar zorgen en wil dat heel goed doen.

“Bovendien ben ik te neurotisch in het zoeken naar problemen die ik kan oplossen zodat ik me nuttig voel, iets wat ik aan mijn kindertijd heb overgehouden. Wanneer ik dan vriendinnen zie die om zeven uur ’s avonds nog op het terras zitten en iets verzinnen om te maken voor het avondeten terwijl hun kinderen in de speeltuin zitten, denk ik: dat gaat mij nooit overkomen, jammer genoeg. Ik denk om vier uur ’s middags al: fuck, ik moet dadelijk thuis zijn om te koken en te zorgen dat Gloria op tijd naar bed kan.

“Ik kan mij echt heel moeilijk overgeven aan het moment, en dat vind ik zonde. Ik ben vastbesloten dat nog te leren in het leven.”

Rough Diamonds, met onder anderen Kevin Janssens en Marie Vinck, vanaf 21 april op Netflix.