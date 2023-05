Eenzaamheid en vervreemding in de grootstad: het verhaal achter ‘Baker Street’ van Gerry Rafferty

In 1978, na de split van Stealer’s Wheel, schonk de Schotse singer-songwriter Gerry Rafferty ons een popclassic om u tegen te zeggen. ‘Baker Street’ herbergt bovendien een van de meest legendarische saxofoonsolo’s ooit.

De oorspronkelijke versie van ‘Baker Street’ had geen saxofoonpartij. Dat leest u goed. De popklassieker met een van de beroemdste saxofoonsolo’s in de geschiedenis van de rockmuziek liet op zijn demoversie het iconische motiefje spelen door de gitarist en co-producer Hugh Murphy. “Maar het werkte simpelweg niet op de gitaar”, zo herinnerde Murphy het zich. “Gerry en ik probeerden de solo zelfs te zingen maar dat paste evenmin. Toen ik op een dag een plaat van Joni Mitchell beluisterde waarin een sax opdoemt, zag ik het licht. Een sax! Natúúrlijk! De klank van de stad!”

Dat verhaal breit een einde aan het gekissebis over de genesis van de saxpartij in ‘Baker Street’. Raphael Ravenscroft, de saxofonist in kwestie, beweerde ooit dat hij “vooral met een oude bluesriff aan het stoeien was” in de song, zonder tussenkomst van Rafferty. Een andere hardnekkige theorie maakt gewag van plagiaat. Want haalden Rafferty en zijn kornuiten de saxmelodie misschien bij ‘Half a Heart’, een compositie van de tenorsaxofonist Steve Marcus uit 1968 die terechtkwam op de plaat Tomorrow Never Knows? De gelijkenis is hoe dan ook frappant.

Wat er ook van zij, Ravenscrofts vonkende koper garandeerde wereldsucces voor ‘Baker Street’, een song over eenzaamheid en vervreemding in een grootstad. En over rechtklauteren na tegenslag. In de zomer van 1977 kwam er namelijk een einde aan een ellendige periode waarin Rafferty geen noot muziek op papier zette omdat hij was betrokken bij een rechtszaak met de andere groepsleden van het ter ziele gegane Stealer’s Wheel, bekend van de wereldhit ‘Stuck in the Middle’.

De gedesillusioneerde Schot vond een zielsgenoot bij de gitarist Ian Campbell, een van de weinige Stealer’s Wheel-leden met wie hij nog wél overweg kon. Campbell woonde in een oud koetshuis in Baker Street in Londen. Die zomer pendelde Rafferty haast wekelijks tussen Glasgow en Campbells huis. “We bleven er op tot diep in de nacht”, aldus Rafferty, “en speelden gitaar tot zonsopgang”. ‘Baker Street’ ontvouwde zich in het hoofd van de zanger toen hij op een zonnige ochtend met zijn gitaarkoffer in de hand naar het treinstation wandelde.

Hoopvolle tripjes

Een groot stuk van de tekst gaat over de hoopvolle tripjes naar Londen en over de vriendschap met Campbell. “Winding your way down on Baker Street / Light in your head and dead on your feet”, klinkt het. En verderop: “He opens the door, he’s got that look on his face / And he asks you where you’ve been.” Ondanks die jamsessies voelde de introverte Rafferty zich een vreemde in Londen, waar de eenzaamheid aan hem knaagde “terwijl ik gewoon het liefst thuis wilde zijn bij mijn vrouw en kind”, zo zei hij.

Geen wonder dat de mediaschuwe singer-­songwriter het moeilijk had met de plotse roem die ‘Baker Street’ hem bezorgde. Hij vertikte het op tournee te gaan, weigerde interviews en leidde zijn verdere leven als studiokluizenaar. Hij overleed in 2011 door leverfalen na langdurig overmatig alcoholmisbruik. Ondanks zijn misprijzen voor de muziekindustrie keek hij mild terug op zijn grootste hit. “Ik vermoed dat het een liedje is geworden zoals ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum”, liet hij zich ooit ontvallen. “Iets wat de mensen zich altijd zullen herinneren. Ik ben daar echt door gevleid. Blij dat ik ooit in staat was om zo’n nummer te schrijven.”