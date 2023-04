Een wereld van droge worsten en onaangeroerde conservenblikken

“Stil zijn, dat gaat niet. Je bent gewend om volk rond je te hebben. Je moet kunnen verkopen en vertellen. We moeten onder de mensen kunnen zijn.” Stilte, dat is de aartsvijand van de kleine neringdoenden in de tedere documentaire Zolang we nog kunnen van Philippe Niclaes. Voetje voor voetje zien ze hun klandizie afkalven en ten slotte wegblijven. Mild mokkend vragen ze zich af waarom de winkelbel zo zelden nog klingelt. Ze wijzen met de vinger naar “’t internet”, “de ketens” of “de supermarkten waar de prei naar de diepvries ruikt”. Want, ach, “de mensen zijn zo geren gefopt”. Tot hoofdschuddend een wrang besef oprijst. “De tijd van vroeger is natuurlijk voorbij. We moeten content zijn met wat we nog hebben.”

Regisseur Niclaes groeide zelf op in de befaamde drogisterij van zijn ouders in Tienen. Tot zijn vader vroegtijdig overleed. Nu runt zijn zus de goed geoutilleerde winkel in de Leuvensestraat, samen met moeder Marie-Rose. Soms tegen beter weten in. “Madam, sta je hier nog altijd?”, krijgt zij te horen. “Tja, wat doe je als je alleen bent?” Met tristesse in de parmantige blik kijkt ze naar de ingedommelde straat waar de bordjes ‘winkelpand te koop’ genadeloos oprukken.

Niclaes drapeert een bitterzoet patina van persoonlijke betrokkenheid over zijn ontroerende film. De gestage teloorgang van de Vlaamse dorps- en buurtwinkel gaat hem aan het hart. We volgen drie vrouwen op leeftijd die zich met een strohalm vastklampen aan hun ooit zo florissante handel. Naast zijn moeder is er de kranige Maria in Onze-Lieve-Vrouw-Tielt. Noodgedwongen moet ze haar mini-superette sluiten en gaapt het zwarte gat. Kan ze er blijven wonen?

Maria in 'Zolang we nog kunnen'. Beeld Diplodokus

In Koolkerke meren we aan bij de snoep- en kruidenierswinkel van Henriëtte en “haar ventje”, binnenvetter Raf, die met prostaatkanker kampt. Vijftig jaar lang zijn ze actief én getrouwd, in schort en stofjas. “Raf moet bij mij blijven, Raf mag niet weggaan.” Een beeldje van Sint-Antonius waakt. Maar helaas, de droge worsten bungelen steeds langduriger aan hun fragiele koordjes, de conservendozen blijven onaangeroerd op de rekken. En de kleurrijke snoepslierten liggen eenzaam lokkend te wezen.

Niclaes neemt zijn tijd voor zijn pappenheimers en laat hen à volonté stoplappen en boutades debiteren. “Een winkel die goed riekt, dat trekt aan”, zegt Niclaes’ moeder terwijl ze met de spuitbus rondzwaait. Op de uitkijk zitten voor klanten is zenuwslopend. “Er komen er soms veel binnen en dan ineens niks.” Henriëtte windt zich op. “De mensen zeggen: snoep is niet goed voor de tanden. Maar ik zeg: de tandarts moet ook zijn werk hebben. Dat is toch waar, hé?”

Zolang we nog kunnen is integere slowtelevision waarin de weemoed overheerst. Al houdt Niclaes in zijn slotsequensen de hoop levendig. “Bezig zijn, dat is je lang leven”, klinkt het unisono. Plots voltrekt zich dan toch een overrompeling van schoolkinderen in de snoepafdeling. De tandarts in Koolkerke klopt overuren.

Zolang we nog kunnen is te zien op VRT Max.